澳網｜記者觸怒祖高域後公開道歉　曾企圖強吻同事、嘲諷大坂直美

澳洲網球公開賽，祖高域因直播賽事的澳洲電視台Channel Nine記者鍾斯（Tony Jones）嘲諷他及塞爾維亞球迷，在16強賽後拒絕現場訪問，並要求鍾斯公開道歉。

鍾斯最終在周一（20日）早上公開道歉，事實上，62歲的鍾斯雖是資深體育主持，惟過往劣行不少，更曾在直播節目上企圖強吻女同事，又曾在訪問中令大坂直美尷尬不已。



祖高域拒絕場上訪問後，在記者會上道出原委，原來鍾斯日前在賽事直播期間，鏡頭拍到場外唱歌支持祖高域的塞爾球迷時，嘲諷道：「回到墨爾本公園，你可看到祖高域的球迷放聲叫喊，是的，他們的打氣聲實在非比尋常。」他還即場改歌詞，跟着唱：「祖高域名大於實，祖高域已是過去式，踢祖高域出局吧。噢，我慶幸他聽不到我（這番言論）。」（Novak he's over-rated, Novak's a has-been. Novak kick him out. Oh, I'm glad they can't hear me）。

祖高域續指，直到Channel Nine就事件道歉前，都不會接受場上採訪。鍾斯其後表示，認為自己的言論純屬幽默，當獲悉祖高域不滿時，已私下聯絡祖高域的團隊道歉。周一（20日）早上，他再在直播節目上說：「對於我在周五晚新聞節目上的言論，我本來認為是一種幽默的表現，而這與我一貫的風格相符，但在周六時我從澳洲網球總會得悉，祖高域和他的團隊對此感到不滿，當時我已立刻聯絡對方，就祖高域所感受到的不敬向他們道歉。」

鍾斯雖然在Channel Nine任職已近40年，但言行仍常招來批評。（路透社）

他續說：「現在我就好好地在這裏說，如果祖高域感受到任何不敬，而他顯然感受到，我為此道歉。如果我能回到過去……我覺得自己說得過份了的一句，是最後一句，『踢他出局吧』，我本來是想提起疫情的時候，他（因拒絕打疫苗）而被踢走的事。但這觸怒了他，我現在完全明白了。」

他又解釋為何嘲笑塞爾維亞球迷，「他們帶着很多旗幟，很熱情，也開玩笑地嘲弄彼此，所以我以為我說的話也只是開玩笑，但明顯地外界的理解不是這樣，我的確讓塞爾維亞球迷不開心了。」他表示願意跟祖高域團隊會面去討論事件。

祖高域因鍾斯的言論，憤而杯葛現場訪問。（路透社）

Channel Nine也發出道歉聲明：「本台希望就近期直播節目中，對祖高域造成的任何冒犯道歉。我們無意傷害祖高域和他的球迷。我們期望未來能繼續報道他在澳網的表現。」

鍾斯由80年代開始已在Channel Nine工作，採訪過澳式足球聯賽、板球、網球和奧運等許多賽事，惟也有不少「黑歷史」，最常被提起的事件來自2016年，在Channel Nine的直播新聞報道上，天氣主播Rebecca Judd完成了放產假前最後一次報道，作為體育新聞主播的鍾斯向她道賀，卻彎腰、嘟嘴想親吻她的臉頰，她隨即露出厭惡的表情、別過臉避開，場面非常尷尬，事隔多年仍然是笑柄。

鍾斯事後曾要求電視台不要再播出有關片段，更要脅若再播出，即使是直播中他也會立刻離開；在事發4年後他曾解釋，指當時自己本身要向Rebecca Judd送花，未料節目組忘記買花，他情急之下才想親吻她臉頰代替，未料對方避開，他才意識到大事不妙。

另一事件發生在2019澳網決賽後，鍾斯訪問奪冠的大坂直美，劈頭就向她說：「這個獎盃非常、非常大，你竟然能拿着它來到這裏。」大坂隨即一臉尷尬，這番言論被批為有性別歧視之嫌。

鍾斯續道：「你的祖父母來自日本，而你3歲就離開了日本，但你仍稱呼自己做日本人。到了你和你的姊姊想打網球，你的祖父母才等到你們（說自己是日本人）。」大坂直美的媽媽是日本人，父親則是海地裔美國人，她3歲就去美國受訓，鍾斯嘲諷其背景的無禮言辭，自然招來觀眾批評。