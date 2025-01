澳網｜記者觸怒祖高域後公開道歉　曾企圖強吻同事、嘲諷大坂直美

澳洲網球公開賽,祖高域因直播賽事的澳洲電視台Channel Nine記者鍾斯(Tony Jones)嘲諷他及塞爾維亞球迷,在16強賽後拒絕現場訪問,並要求鍾斯公開道歉。

鍾斯最終在周一(20日)早上公開道歉,事實上,62歲的鍾斯雖是資深體育主持,惟過往劣行不少,更曾在直播節目上企圖強吻女同事,又曾在訪問中令大坂直美尷尬不已。



祖高域拒絕場上訪問後,在記者會上道出原委,原來鍾斯日前在賽事直播期間,鏡頭拍到場外唱歌支持祖高域的塞爾球迷時,嘲諷道:「回到墨爾本公園,你可看到祖高域的球迷放聲叫喊,是的,他們的打氣聲實在非比尋常。」他還即場改歌詞,跟着唱:「祖高域名大於實,祖高域已是過去式,踢祖高域出局吧。噢,我慶幸他聽不到我(這番言論)。」(Novak he's over-rated, Novak's a has-been. Novak kick him out. Oh, I'm glad they can't hear me)。

祖高域續指,直到Channel Nine就事件道歉前,都不會接受場上採訪。鍾斯其後表示,認為自己的言論純屬幽默,當獲悉祖高域不滿時,已私下聯絡祖高域的團隊道歉。周一(20日)早上,他再在直播節目上說:「對於我在周五晚新聞節目上的言論,我本來認為是一種幽默的表現,而這與我一貫的風格相符,但在周六時我從澳洲網球總會得悉,祖高域和他的團隊對此感到不滿,當時我已立刻聯絡對方,就祖高域所感受到的不敬向他們道歉。」

鍾斯雖然在Channel Nine任職已近40年,但言行仍常招來批評。(路透社)

他續說:「現在我就好好地在這裏說,如果祖高域感受到任何不敬,而他顯然感受到,我為此道歉。如果我能回到過去……我覺得自己說得過份了的一句,是最後一句,『踢他出局吧』,我本來是想提起疫情的時候,他(因拒絕打疫苗)而被踢走的事。但這觸怒了他,我現在完全明白了。」

他又解釋為何嘲笑塞爾維亞球迷,「他們帶着很多旗幟,很熱情,也開玩笑地嘲弄彼此,所以我以為我說的話也只是開玩笑,但明顯地外界的理解不是這樣,我的確讓塞爾維亞球迷不開心了。」他表示願意跟祖高域團隊會面去討論事件。

祖高域因鍾斯的言論,憤而杯葛現場訪問。(路透社)

Channel Nine也發出道歉聲明:「本台希望就近期直播節目中,對祖高域造成的任何冒犯道歉。我們無意傷害祖高域和他的球迷。我們期望未來能繼續報道他在澳網的表現。」

鍾斯由80年代開始已在Channel Nine工作,採訪過澳式足球聯賽、板球、網球和奧運等許多賽事,惟也有不少「黑歷史」,最常被提起的事件來自2016年,在Channel Nine的直播新聞報道上,天氣主播Rebecca Judd完成了放產假前最後一次報道,作為體育新聞主播的鍾斯向她道賀,卻彎腰、嘟嘴想親吻她的臉頰,她隨即露出厭惡的表情、別過臉避開,場面非常尷尬,事隔多年仍然是笑柄。

鍾斯事後曾要求電視台不要再播出有關片段,更要脅若再播出,即使是直播中他也會立刻離開;在事發4年後他曾解釋,指當時自己本身要向Rebecca Judd送花,未料節目組忘記買花,他情急之下才想親吻她臉頰代替,未料對方避開,他才意識到大事不妙。

另一事件發生在2019澳網決賽後,鍾斯訪問奪冠的大坂直美,劈頭就向她說:「這個獎盃非常、非常大,你竟然能拿着它來到這裏。」大坂隨即一臉尷尬,這番言論被批為有性別歧視之嫌。

鍾斯續道:「你的祖父母來自日本,而你3歲就離開了日本,但你仍稱呼自己做日本人。到了你和你的姊姊想打網球,你的祖父母才等到你們(說自己是日本人)。」大坂直美的媽媽是日本人,父親則是海地裔美國人,她3歲就去美國受訓,鍾斯嘲諷其背景的無禮言辭,自然招來觀眾批評。