澳網｜冼拿苦戰晉級八強　臉色慘白雙手顫抖一度暫停十分鐘

澳洲網球公開賽，男單「一哥」冼拿（Jannik Sinner）以盤數3：1擊敗丹麥球手魯尼（Holger Rune）晉級8強。

賽事出現一段插曲，由於天氣炎熱，不適的冼拿打到第三盤請求醫療暫停，並接受治理長達11分鐘，從影片中能看到他雙手不住抖震且臉色蒼白，擔任旁述的退役名將古利亞（Jim Courier）形容他看起來像「喪屍」。



冼拿（右）與魯尼在炎熱天氣下作賽。（Getty Images）

南半球的澳洲正值炎夏，BBC指20日（周一）這場比賽開始時，球場氣溫高達攝氏32度。冼拿以6：3贏得首盤後，已開始有身體不適跡象，第二盤以3：6落敗後，能看到他用冰毛巾降溫時雙手不停顫抖。

到第三盤中段，冼拿請求醫療暫停，在場邊接受治理時臉色蒼白，當時擔任直播旁述的古利亞對他狀況表示擔憂：「他在場上走路的時候看起來像喪屍，有點迷失方向。如果要我猜測的話，似乎不只是因為高溫。」

冼拿接受治理11分鐘後才重返球場，之後他重拾狀態連贏兩盤6：3和6：2，總盤數3：1擊敗魯尼晉級8強。

賽後冼拿直言贏得不易，他沒有詳細解釋身體狀況，但表示賽前便已感到不妥，甚至沒有熱身便上陣比賽：「大家都能看到我身體狀況不佳，賽前我已知道今天這場比賽會很困難，因為要面對一位強大對手，還要跟自己戰鬥。」提到那次醫療暫停，他表示接受醫生的藥物治療後感覺好了很多，臉色不再那麼蒼白。

冼拿因不適請求醫療暫停，被形容看起來像喪屍。（Getty Images）

魯尼則認為該次醫療暫停讓冼拿獲得優勢，並指該段時間讓他在炎熱的球場內像被蒸熟：「當然接受醫生檢查是可以的，今天我也感覺到非常溫暖和潮濕。不過（醫療暫停的）時間比我想像中要長，用了差不多10分鐘或更多，當時在比賽中段，所以對我來說有點殘酷。」

他續說：「他們在球場上檢查後，球證表示冼拿需要再進一步檢查，以確保他身體狀況沒問題。然後他回到場上時便強勢歸來，我不知道他們做了什麼。」

魯尼言語中帶點不滿。（路透社）

艱辛取勝晉級，冼拿在8強將會面對目前世界排名第8的澳洲球手Alex de Minaur；另外兩大矚目球手祖高域及艾卡拉斯則在另一半區的8強戰相遇。