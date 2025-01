澳網︱祖高域16強勝出後罕有無禮舉動　報復官方記者無厘頭行為

2025年改由梅利出任教練的祖高域,今年在澳洲網球公開賽(澳網)一路高歌猛進,16強擊敗捷克球手利克卡(Jiri Lehecka)後,繼續聯手向賽事第11冠邁進。今場賽後卻發生一宗小插曲,塞爾維亞球王拒絕接受大會的賽後即場訪問,只草草多謝球迷便火速離場。

祖高域賽後在記者室發表聲明,解釋此舉是要抗議大會廣播商Channel Nine記者Tony Jones針對他和塞爾維亞球迷的無禮舉動。



祖高域在澳網贏波仍生氣。(路透社)

祖高域罕有無禮舉動引來噓聲

祖高域稱:「數日前為大會官方廣播商Channel Nine工作的著名體育記者嘲諷塞爾維亞球迷,並且向我作出侮辱及冒犯言論。之後他和Channel Nine皆選擇不作公開道歉,由於他們是官方廣播商,我選擇不接受Channel Nine的訪問。」

勝方接受賽後即場訪問,是網球賽事慣例,因此當祖高域拒絕受訪時,這位10屆澳網得主極罕有地引來一點噓聲。他在16強順利以6:3、6:4、7:6擊敗利克卡後,從負責即場訪問的退役名將古利亞(Jim Courier)手上拿去咪高峰,簡單說了句:「非常多謝今夜來到這裏,感謝你們的出席和支持,我會在下一圈跟你們再見面。」說罷隨即步離球場,跟球迷簽名後返回更衣室。

祖高域勝出澳網16強後拒絕接受大會訪問,匆匆離場。(路透社)

大會廣播商何以激嬲塞爾維亞球王?

Channel Nine記者Tony Jones兩日前針對祖高域加以諷刺,直播賽事期間當鏡頭轉向在Rod Laver球場外唱歌支持祖高域的球迷時說,「回到墨爾本公園,你可看到祖高域的球迷放聲叫喊,是的,他們的打氣聲實在非比尋常。」隨即竟改歌詞唱出:「祖高域名大於實,祖高域已是過去式,踢祖高域出局吧。噢,我慶幸他聽不到我(這番言論)。」(Novak he's over-rated, Novak's a has-been. Novak kick him out. Oh, I'm glad they can't hear me)。

祖高域不止因而拒絕接受大會訪問,更已向賽事總監迪利(Craig Tiley)表達不滿,「我告訴他,『假如你們因為不接受場邊訪問罰我錢,那好吧,我會接受,因為那是需要做的事。』」

點圖睇片:Channel Nine記者Tony Jones直播室諷刺祖高域

涉事體育記者:只是善意的玩笑

Tony Jones接受澳洲媒體news.com.au訪問時宣稱,「那只是個跟塞爾維亞球迷的善意玩笑,我們在整個賽事都是這樣做,一切都是為了開心,這是個開心的大滿貫。」

他上述一番話到底真是「善意玩笑」還是玩得過火的低級趣味,相信不同人會有不同解讀。重要的是祖高域勇闖8強,想繼續創新紀錄迎來生涯第25個大滿貫、11奪澳網,將遇上強大阻力——艾卡拉斯。

八強大戰艾卡拉斯

西班牙新球王艾卡拉斯第二度晉身澳網八強,下場遇上祖高域,「他是個精力充沛、爆發力強的球手,天份極之高,又充滿魅力。」塞爾維亞球王的評語再顯幽默,「作為觀眾看他比賽一流,要跟他對戰就不太爽了。」

祖高域說:「我期待這一戰,當抽籤結果出來時,很多人已在期待,因此我們來了。」37歲的祖高域與21歲的艾卡拉斯此前7次對戰,場場精彩。祖高域稍佔上風,贏過4次,包括巴黎奧運男單金牌戰、2023年終賽準決賽、2023年辛辛那提大師賽決賽、2023年法國網球公開賽準決賽;而於艾卡拉斯則在2023年、2024年兩屆溫布頓決賽、2022年馬德里大師賽準決賽勝出,雙方可謂各有千秋,今次澳網8強便碰頭,成為今屆男單比賽之中首場矚目大戰。