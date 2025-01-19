足球熱話︱海倫芬前鋒駭人「甩眼」　大力按壓後沒事般繼續踢

球員在足球比賽受傷是常事，離奇古怪者也聽聞不少，可是踢到「甩眼」還是極為駭人。

周五晚上演的荷蘭盃16強，荷甲球隊海倫芬作客業餘球隊奇克男生（Quick Boys），摩爾多瓦前鋒尼高拉斯古（Ion Nicolaescu）比賽期間一次擤鼻涕後，眼球部分突然整個凸出來，那段嚇人影片在網上瘋傳，令人憂慮他的傷勢。



摩爾多瓦前鋒尼高拉斯古（Ion Nicolaescu）。（資料圖片／Getty Images）

海倫芬前鋒跟對手相撞後做一動作成嚇人一幕

尼高拉斯古現年26歲，司職前鋒，他是摩爾多瓦國腳，49次代表大國腳攻入16球，2023年起加盟在荷甲身處中游的海倫芬。荷蘭盃16強海倫芬戰至加時被荷丙球隊奇克男生踢出局，不過比起爆冷輸球，尼高拉斯古離奇一幕成為最受外界談論的焦點。

尼高拉斯古今仗先列後備，73分鐘後備出場，3分鐘後射入助球隊2：1反超前的入球。奇克男生完場前扳平2：2，比賽進入加時。尼高拉斯古在一次爭球時跟對手球員相撞後，右邊眼部明顯已經受傷腫脹，惟傷勢似乎不算嚴重，尼高拉斯古當時看來沒有感到不適，慢跑回自己的位置，期間他用手按着右邊鼻孔，大力擤鼻涕，就是這一下，他的右邊眼球部分突然整個凸出來。

【慎入：尼高拉斯古擤甩眼球連環圖（點圖放大）】

+ 1

「甩眼」後踢至加時上半場前才傷出

他擤鼻後似乎也覺得右眼有點不妥，右手按了右眼一會兒，之後卻如沒事人一樣繼續作賽。當時他的右眼眼皮部分明顯較正常狀態腫脹兩倍以上，尼高拉斯古戰至加時上半場完結前才被換出。

尼高拉斯古「甩眼」一幕驚心動魄，影片在網上被廣為流傳，目前未知他的傷勢如何。海倫芬目前由荷蘭一代前鋒雲佩斯執教，他退役後2020年夏年回母會飛燕諾，在艾禾卡特麾下幫手訓練前鋒，之後一路升任U16、U18及一隊教練，至2024年夏天離開母會，成為海倫芬主帥。

雲佩斯率領海倫芬出戰荷蘭盃16強，作客只是業餘球隊的荷丙奇克男生爆冷敗陣。（資料圖片／Getty Images）

雲佩斯爭議調動受盡批評

海倫芬只是荷甲中游份子，雲佩斯上任後卻屢創劣績——執教第4仗便作客1：9大敗予阿爾克馬爾，今場荷蘭盃16強作客只是業餘球隊的荷丙奇克男生爆冷敗陣不特止，他81分鐘一次不尋常舉動——更換門將，亦飽受外界批評。

因為這次調動不止沒有帶來正面效果，更在88分鐘再次失球，被奇克男生扳平，要戰至加時。尼高拉斯古在加時上半場完結前被換出，就在上半場加時補時4分鐘，奇克男生再入一球，終以3：2淘汰海倫芬入八強。雲佩斯更換門將後，海倫芬由贏變輸，他堅持自己的決定沒有錯：「在足球界這（更換門將）幾乎從未發生，所以我明白人們覺得不合邏輯，但事實是，它幾乎未發生過並不是我不會這樣做的理由。」

雲佩斯稱，近月已多次跟兩位門將討論過，「你可以儘管去想這個調動不是個好決定的各種理由，而我主要只會去想為何這是個良好的決定。」