【港超聯】冠忠南區搶閘簽兩射手　夢想6外援全數離隊

在日前傑志成功衛冕足總盃後，2018至2019年度港超球季正式落幕，惟部份球隊已馬不停蹄地招攬新兵，為下個球季做好準備。冠忠南區今日（6月1日）即搶閘公布新季獲兩將加盟，包括前佳聯元朗前鋒陳廣豪及前飛馬射手查維斯。

冠忠南在贊助商「冠忠巴士」支援下的「五年計劃」，來季將會踏入最後一季。此前四個球季球會仍無錦標落袋，因此球隊早為下季積極組軍，南區主席陳文俊曾於足總盃決賽後指，「來季班底已落實得七七八八」，當中包括本地跟外援球員。

由於港超大部分球員合約均在5月底屆滿，因此球會多於6月開始公布新援，南區今日凌晨即急不及待為球迷帶來好消息，透過社交網站公布，前佳聯元朗前鋒陳廣豪將成球會今夏首簽，至下午又再宣布簽入澳洲前鋒查維斯。

陳廣豪（左）今季合共攻入8個入球，當中不乏世界波，首戰港超即助元朗殺入兩項盃賽四強。（資料圖片）

陳廣豪​成本土神射手次席 來季與查維斯夏志明組鋒線

現年22歲的陳廣豪去季獲佳聯元朗教練郭嘉諾邀請，首度征戰港超聯，於各項賽事上陣24場並射入8球，位列本土球員神射手榜第二位，僅次於南區前鋒夏志明。這位前鋒憑多個世界波技驚四座，除當選港超聯10月最有價值球員，亦助港隊衛冕省港盃，更首度入選大港腳初選名單。在夏志明已跟南區續約兩年下，相信南區來季有望組成一條本土神射手的進攻線。

至於另一位新加盟的澳洲前鋒查維斯，4月因家事提早解約回鄉，未能為舊東家香港飛馬踢足上季所有比賽，但仍在20次上陣中攻入14球。南區指得到這位外援前鋒加盟，將大大提升球隊的進攻火力。

查維斯（右）自4月跟飛馬解約後，來季將回歸港超聯。（資料圖片）

夢想6外援合約期滿離隊 傳馬高斯投飛馬

而南區日前亦確定外援卡拉錫、陳文輝及溫俊將會離隊。至於有指會轉投東方龍獅的中堅劉學銘，以及明年中就合資格領取特區護照、可轉以本地球員身份出戰的蘇沙，亦會告別南區，南區官方稱感謝以上球員過去為球會所作出的貢獻及付出，並希望他們未來有更好發展。

另外，早前傳出欠薪問題的夢想FC，行政總裁梁智駒雖於煞科日向傳媒透露「留超」的機會樂觀，但球會官方昨日宣布陣中6位外援悉數於合約完結後離隊，包括副隊長柏保路、隊內首席射手馬高斯、前鋒拿祖、祖亞昆、希堅奴以及亞哥斯達。其中入選「香港足球明星選舉」最佳中場8強的馬高斯，盛傳來季會轉投香港飛馬。