【夏天行山路線】香港大學經龍虎山上山頂　多樹蔭又多消暑位

選擇夏天行山路線，可以考慮多樹蔭的行山徑，避免長期曝曬；最好途中多撤退點，萬一不適都可以盡快離開郊外；如果路上有山水，更可洗臉降溫。 基於以上考慮，龍虎山是個不錯的選擇。由香港大學起步，先訪龍虎山環境教育中心，經行山徑駁克頓道上山，再經盧吉道看維港兩岸美景，至山頂廣場為終點。

這條路線的起點十分方便，就是港鐵香港大學站A出口，出發前可在地鐵站內便利店的補給。搭升降機到港大的一層，經天橋到黃克競樓的平台，轉左行往許愛周科學館，至一環境優美的小廣場，轉右往紅磚牆，有斜路上去。

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01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

上完斜路，過馬路，沿對面的樓級繼續上行，經過研究生堂外面的樓梯，便到大學道。橫過大學道，經對面的樓級上山。樓級旁有根大水管。拾級而上，很快就到分岔路口，有路牌指示龍虎山環境教育中心的方向。在分岔口轉右，沿住樹蔭下的小徑，行上一段樓梯，便見到龍虎山環境教育中心。

途經龍虎山環境教育中心

在周末及周日，龍虎山環境教育中心的開放時間由早上10時30分至下午5時30分。中心內展館，空氣開放，可以消暑；中心還有洗手間及斟水機，可以讓行山人士作最後補給。此外，如果你問中心職員的話，他們還可以借出蚊怕水及避蚊膏。

從龍虎山環境教育中心的後門離開，沿石屎路直行，踏上繞龍虎山山腰的碧珊徑。碧珊徑平坦好行，綠樹成蔭，幾乎不覺得曬，途路還有大量休息點，例如涼亭及長凳。途中，碧珊徑的右方有不少分岔口，皆可落山，例如往香港大學或薄扶林道。

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訪龍虎石澗、中草藥園

在平坦的碧珊徑行約20分鐘，便會行到龍虎石澗。此時，離開碧珊徑，轉左入龍虎石澗。龍虎石澗旁有明顯的石路，不會落澗道的，沿路行並不會濕腳。澗道在旁，流水潺潺，幽林小谷，十分涼快。

不久，行至分岔口，左方有路跨過澗道，再接山路離開澗谷，右邊則續有石級往上游。先跟右邊的石級上，繼續感受優美的石澗景致。行至一處由晨運人士開闢的平台，有根駁通山水的水喉，冰涼流水不絕，十分消暑。

之後沿路離開，行至剛才遇到的分岔口，跨過澗道，接山路走。山路初段平坦，之後有段樓級，不消5分鐘，便可至中草藥園。中草藥園很大，有涼亭及枱凳，還有接駁山水的水喉，流進個小魚池。

八十多歲的權叔一直獨力打理中草藥園，他的耳朵不太好，但十分樂意向路過的行山人士介紹中草藥及龍虎山的歷史。權叔還解釋在水池養魚的原因，他表示魚的狀態可以反映到水的質素，而且魚能夠吃蚊的幼蟲，避免水池滋生蚊蟲。

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離開中草藥園，沿石屎樓級上行，之後有一小段沒有樹蔭，是全程最辛苦的一段，但一兩分鐘就可行完。不久，發現路旁有旱廁，但衛生環境惡劣。再沿樓級上，一會兒就來到另一個涼亭。這個位置是分岔口，有山路上山，但既然是夏天行山路線，不如再將難度降低，沿馬路行。

這段馬路緩緩上斜，兩旁叢林懷抱，為行山人士遮蔭，路旁亦有涼亭，方便休息。約行10分鐘，就來到一處馬路的分岔路，先轉右，之後與克頓道匯合，左邊是落山方向，而右邊則是上山。

沿克頓道上山，有段沒有遮蔭，但可以一窺維港景色，之後又入叢林之中，不會被陽光曝曬。經過一段上斜，行至一處分岔路口，直行往山頂，轉右則可到松林炮台觀光。

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了解松林炮台歷史

轉右行上去，會見到左邊有一幅大草地，草地上有個涼亭，旁邊有公廁。沿馬路直上到盡頭，就來到松林炮台。自1870年代起，香港逐漸成為華南最重要的轉口港，而法俄兩國又不斷挑釁英國的在華利益，英軍為了提防列強入侵香港，所以興建炮台防衛。在1898年，英國軍備委員會就建議在港島西北部興建炮台，而松林炮台就在1901年動工，4年後建成。松林炮台位於海拔307米高的山上，一直是香港地勢最高的炮台。

建成後，炮台有兩門當時很先進的大炮，分別兩門6吋口徑7型後膛炮，使用的炮彈重達100磅，射程可達7英哩，足以應付維港內的目標。不過，由於經費問題，以及英軍決定在龍虎山對面的摩星嶺興建更大型的炮台，松林炮台在1913年拆除大炮及武器，第一次被廢棄。

在一次大戰後，空軍崛起，松林炮台再次被英軍起用，在1930年前後被改建成防空炮台，安裝了兩門3吋口徑的1型高射炮。在二次大戰，日軍侵略香港期間，松林炮台多次被日軍空襲及炮轟，在1941年12月15日，有一門高射炮被日軍擊中，部分炮台設施損毀，英軍撤離。二次大戰後，松林炮台荒廢。如今成為遊人的景點。

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沿松林炮台的行山徑走，行至燒烤場，在分岔路轉左，落幾級樓梯，便回到剛才大草地旁的馬路。沿馬路出去，回到克頓道，轉右繼續上山。這段馬路繼續在樹蔭之下，但十分斜，慢慢行就可以。路旁有長凳，如果累的話，可以坐下來休息。

行至克頓道尾，會有公廁，行山人士可以去洗臉消暑。至此，基本上行完這條路線的上山路段。離開公廁，由克頓道接上夏力道，來到一個四通八達的郊遊地點，鳥語花香，入面有個大涼亭。

盧吉道打卡位：印度橡樹

夏力道及盧吉道皆繞扯旗山腰而行，好像一對手臂懷抱這個山頭，兩條路皆能通往另一邊的山頂廣場。夏力道經扯旗山南麓，望港島南景色，而盧吉道則行北麓，可望九龍及維港景致。如果為看風景，行盧吉道會更佳。

盧吉道是平坦的馬路，很多人會來跑步或放狗。盧吉道的其中一個景點，是一棵巨型的印度橡樹，盤根山坡，拔地而起，枝幹跨過盧吉道，葉叢茂盛，氣根在馬路的另一邊著地生根。如果沒有定期修剪，相信整條盧吉道都會被氣根封閉。

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俯瞰維港景色

經過橡樹，行到靚景位置，可以望到維港景色，最西可以望到愉景灣及坪洲一帶，之後是青馬大橋、昂船洲大橋、九龍半島、觀塘景色；遠望的話，西起青山，東至飛鵝山的山脊線盡在眼簾之下。行過一點，景色稍變，看不到大嶼山，但可以見到柏架山、鯉魚門海峽及釣魚翁景色。

盧吉道大多有樹蔭，如果沒有樹蔭，就可以見到開揚景色。沿途有一兩條接駁山水的水喉，水流不絕。不經不覺地，就行到山頂凌霄閣，完成旅程。這條路全長約6公里，其中近4公里都是馬路，就算慢慢行兼影相，3小時都應該行得完。憑印象說，這條路有八成都在樹蔭之下，如果沒有樹蔭，大多是看風景的位置。

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盧吉道是個觀賞維港景色的好地方。（顏銘輝攝）