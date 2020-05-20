失去體育的體育人・中村祐人｜港日矛盾的足球員　活在當下的戰魂

2018年10月，中村祐人在灣仔入境事務大樓外舉起等候多時的香港特區護照拍照，於社交平台興奮宣告正式成為了香港人，中村在香港的朋友說，他浪費了日本國籍。 11年前隻身來港落班，期間曾轉戰葡甲再回港至今，當香港人尋求出走國外生活時，他卻放棄日本人引以為傲的菊花紋章，身分介紹自那時起，由日本球員轉為港籍日裔球員。 從新聞看到日本確診個案數字不斷飆升、國民巨星志村健因感染離世、自豪的東京奧運重新倒數，身在2,890公里以外的他心裏難過同時，此時此刻的他是7百多萬香港人之一，以自己的方式守護香港與職業足球。 （《失去體育的體育人》系列由記者訪問後，以受訪者第一身角度撰文）

5月8日，與太太萌加結伴到荃灣的攝影棚接受訪問，家住紅磡的我們很久沒有這樣子跨區遊走了，還好香港的新冠肺炎疫情緩和下來，我們還能出外呼吸新鮮的空氣，抬頭看看藍天的雲朵。

疫情相比起2、3月時穩定了，雖然不能鬆懈，也確實沒之前般不安。

港超聯自3月底因疫情停賽，33歲的中村祐人稱這一季狀態頗佳，有信心復賽後能延續佳態。（黃舒慧攝）

還記得3月22日那天，足總盃4強與富力R&F比賽前，球會對我們說這很有可能是今季最後一場比賽。J-League在2月底已因疫情停賽，之前也聽過不少本地賽事中止傳聞，早有心理準備港超聯會停擺。

聽到這個消息後，是作為職業足球員的「魂」作崇吧。燃起了我想贏的決心，即使決賽復賽無期，也要以勝利作結。

可惜最後在加時平手後，球隊在互射12碼下落敗，但那真的是一場很精彩的比賽，我們都搏盡場上的一分一刻。那時的我在疫情下只管抱著「一生懸命」的精神去踢球，現在想起來有點難以置信，也有點可怕。

在更衣室門外相互道別時，我們都以為3星期後會在場上再見。

中村祐人自小已以職業足球員為夢想，未能在日本競逐的他於2009年來港圓夢，更愛上香港這個地方。（黃舒慧攝）

每年的初夏都是球季的關鍵時刻，習慣在猛烈陽光下度過的我，如今一切練習和賽事忽然全停，除了休季和養傷避戰外，從沒如此悠閒過。

在家抗疫的日子，我也沒因此怠惰起來，畢竟我已33歲了，想盡可能一直踢下去，不想浪費生涯的一分一秒，足球員的狀態可以跌得很快，這段時間絕不可讓自己體態下沉。職業足球員，自小便是我的夢想啊。

我堅持每天早上8時前起床，打掃一下家裏後，便在家中作肌肉訓練個半至兩小時。運動場所和公園都被封了，看到纏上封條的遊樂場，更想念可以自由踢球、熱血的時光。

居港多年，看到這斑駁陸離的光景，不禁想起了在香港踢球的初衷。

中村祐人在2018年10月取得護照後，即被召入港隊出戰亞運。（資料圖片/袁志浩攝）

不經不覺已十年有多，一切由2009年經轉介到當時的天水圍飛馬試腳開始。猶記得在穿上飛馬球衣第一次上陣那天，我在開賽僅5分鐘便射入了加盟首球，你能想像我有多興奮嗎？在人生首場職業足球賽上取得入球，讓曾經在日本猶豫的我恢復自信起來，亦明白到職業的世界競爭有多激烈、淘弱留強是多殘酷。

我，立下決心要成為更優秀的職業球員。

無論是足球、隊友甚至是生活文化，我很快便適應這個城市。大概這就是緣份吧。而把我與香港真正連結起來，是當時飛馬隊友岡野雅行一句無心的玩笑。

「你還年輕，在這裏住滿7年以香港隊為目標吧！」大概他也沒想過，這句話讓我意識起來，一直在我腦內盤旋。

中村祐人為香港傾盡所有，「我已是香港人，需要為香港戰至死為止。」（資料圖片/高詩琦攝）

兩年前，我終於領到了香港護照，港隊竟然在同一天聯絡我，「中村祐人」這個日本名字將會烙印在香港足球隊的史冊上。雖然因入籍香港而受到不少日本人惡言相向，有人更對我說：「不要再碰日本足球！」

但，這是我的人生。

我喜歡香港，喜歡香港足球，這本護照是我對港足最大的回饋。時至今天，我沒有後悔成為了香港人。

中村祐人勇敢活出自我，全因有太太萌加一直在旁支持。（黃舒慧攝）

轉換了國籍，也不代表在日本長大的我對出生地漠不關心。在新聞看到日本每天新增感染人數以百計時，心裏絕不好受。

弟弟的太太剛生了一對孖胎，我們還未見過面，很想探望他們。日本現在不准外國人入國，這種情況下，「前日本籍」的我也不能回去的，擔心之餘，也只能相信一切會慢慢好起來。有什麼能幫助日本的話，我也一定會盡力做。

可是，那一天，沒錯是3月29日那天，才真正確切地感到世界好像崩壞了。

就在港超聯停賽後一星期，原先對將來泛起不安的我，日本一代笑匠「志村健受新冠肺炎感染離世」的大字標題映入眼簾。

中村祐人與太太非常恩愛，結婚步入第6年的他們仍像一對小情人。（黃舒慧攝）

連深受日本人喜愛、伴隨我一起成長的「笨蛋殿下」也倒下了。原來，一切可以是那麼的突然，死亡是可以那麼接近。

東京奧運歴史性延期、全球各地先後頒布「緊急狀態令」、巨星志村健離世、人們盲搶生活用品，安坐家中看到世界每天悲劇上演、各樣奇怪的傳聞時，當然也會有點忐忑起來。

還好，看到身邊為我做飯的太太，安下心來。

萌加說疫情下最感觸之處，「原來連周末入場看他踢球、那種為他緊張的感覺，在一下子突然消失的時候，理所當然的小事情也是非常幸福的。」（黃舒慧攝）

中村祐人與太太的抗疫溫馨日常（記者險得「糖尿」篇）

+ 9 + 8 + 7

這陣子因停賽，與萌加在家中相處的時間多了。原本我們二人就經常在一起，即使是以前在球會操練後，我也不時會合她去買菜、喝喝咖啡。疫情期間，我們的生活沒甚大改變，本來我就會幫忙做家務，打打掃、洗衣服，現在變得也稍微對料理有點概念了。

因為閒在家中，我們還買了黑白棋的遊戲一起玩，但我贏得太多，萌加數天便玩膩了。最近，我們還看了《潛行浩劫96小時》這部動作片，偶爾我也陪她看迪士尼的電影，她說，可以被療癒。

萌加也有自己的憂慮吧。她在日本的朋友因疫情嚴峻，芭蕾舞蹈室停課了，收入當然也受影響，她也想辦法幫朋友解困，一起研究怎樣用YouTube教學之類的。

太太萌加為了支持中村的職業足球夢想，家中都是以無麩（Gluten Free）的健康料理為主。（黃舒慧攝）

心思細膩的她顧慮到我的心情。

因我暫時不能踢球，不知道什麼時候能再工作，她也盡量不會說之後的事情。即使是想了也沒有用的事，就不多談、多想，溫柔的她對我說：「只專注在活好『現在』、『今天』就好了。」

疫症讓世界停頓，「啊……原來世界是可以變成這樣子的」，是我這期間最大的感觸。

無力感以外，同時也感受到人為了生存的努力和強大。

被凍結了足球時光的我，每天在家中訓練、看到太太為小日子而感到幸福時，我對自己說，當一切回復後，一定會更珍惜踢球。33歲的我一定要更努力、不能不努力。夫婦關係也是，更珍惜與對方一起的時間，享受平凡小日子的樂趣。

太太的存在，消除了中村在疫情中的無力感，她對他說：「只專注活好『現在』就好。」（黃舒慧攝）

這陣子更確信香港人真的很強大，在疫情期間仍互相幫忙「自救」，令我很感動。

我可以為香港做什麼呢？現在，為了像我一樣因為「限聚令」不能練球或學習足球的小孩子，我會拍教學影片讓他們有限度地練習，傳達踢球的樂趣。

作為香港職業球員，我想本地足球「熱鬧」起來，即使在失去體育賽事下，我也會每天努力鍛練，讓球迷知道我仍在奮鬥。

以這個身分與大家全力「活好現在」，現在和未來的我，是香港球員中村祐人。