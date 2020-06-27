【利物浦奪英超】8個小習慣令質疑者變信徒　紅軍小改變大改善

利物浦自英超年代從未贏得聯賽冠軍，甚至一度接近破產，英超冠軍總是離紅軍這麼近那麼遠，2015年高普（Jurgen Klopp）出任主帥後改變一切，令球隊一步步朝目標邁進。2020年，高普終於一圓紅軍30年心願，高舉頂級聯賽獎盃。 他為球隊的改變不是即時的，而是從小處着眼、從根本問題入手，按部就班提升球隊實力，連前曼聯球星加利尼維利等質疑者，也變成相信利物浦終可奪標的信徒。

1. 禮貌、自律：重新培養良好習慣

高普注重球員紀律，自己亦以身作則。（網上圖片）

說起高普如何改變利物浦，中堅洛夫雲認為，對方從一些細節方面做起：「由他跟所有人講早晨，到自行清理餐桌枱面。我認為在一些球會中，部分這些細節被忽略了。」

這位克羅地亞守將指出，一切出於尊重，當球員在球場外保持禮貌和自律，到他們在球場內比賽時也會有一份相同的感覺。

2. 不可觸摸This is Anfield牌：激發奪標鬥心

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利物浦球員進入球場作賽前，均有一個傳統：觸摸一下寫着「這兒是晏菲路」（This is Anfield）的牌子。高普上任後頒下禁令，不准球員這樣做，理由是：沒有為球隊贏得重要錦標的人，沒資格這樣做。

如此一來，激發球員誓要贏得錦標的上進心。2019年紅軍贏得歐聯冠軍後，禁令解除，有趣的是，高普和大部分球員依然不摸這個牌子，只有兩個球員例外。（答案可點閱上圖）

3. 爸爸式擁抱：跟球員建立緊密關係

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每場比賽後，不論勝負高普均會走入草地跟陣中每一個球員擁抱，送上祝福或安慰。現在這個被稱為「爸爸式擁抱」的指定動作，成為每場利物浦賽事後的一道風景。

他的擁抱方式每次不盡相同，有好表現的球員會愉快些、大力些，平平無奇的會「行貨」些、時間也較短。一個擁抱看似平平無奇，其實一方面可加深他跟球員之間的親密感覺，另一方面球員深知高普對各人表現瞭若指掌，為博取他大力擁抱作為獎勵，不自覺中落場時格外落力。現在幾乎所有領隊也學上高普這一招。

最令人印象深刻一次，莫過於2019年歐聯決賽勝出他跟隊長軒達臣的擁抱，在6呎5吋高的高普懷中，一向冷靜自若的軒達臣突然如孩子般激動痛哭，令人動容。

4. 連環拳慶祝：提高士氣和對足球激情

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當英超領隊是件苦差，每周比賽如坐過山車，所以有高EQ和保持冷靜頭腦十分重要，日子久了，漸漸各人表現專業克制，失卻昔日激動人心的激情。不過高普一直是個例外，每逢球隊入球和取勝，都會握拳慶祝，在球迷面前連出三拳更成為他的招牌慶祝動作。2016年紅軍補時5分鐘5：4反勝諾域治，他甚至瘋狂與球員慶祝弄破眼鏡。他的肉緊為紅軍重新注入久違的激情，將打不死和永不放棄精神灌輸到球員身上，亦令利物浦成為落後下反勝比率最高的英超球隊。

5. 燦爛笑容：真摰待人更衣室和諧氣氛

高普是個愛笑的人，臉上大部分時間均在笑。親切笑臉背後，是一份極強親和力，面對任何人（甚至是愛華頓球迷）均待人以誠，沒有無謂算計。

即使當下不受重用的球員，會向他們坦白說明處境，提供指引，讓球員自行選擇去留。這種實事求事的坦誠管理模式勝在直接、高效率，讓所有人都感受到尊重、感到舒服，減少球隊無謂的角力和內耗。

6. 從不責罵球員：千禧世代搏到盡

球隊表現有起有跌，即使表現不濟之時，高普從來不會在受訪時抱怨球員，只會說是自己問題，甚至不斷為他們護航。2018年歐聯決賽，利物浦因為門將卡列奧斯兩次嚴重失誤被皇馬3：1擊敗，高普不止沒有作出批評，還感同身受為對方感到難過。

回到更衣室，高普也罕有像前曼聯傳奇領隊費格遜那樣大開「風筒」喝罵球員，更多時間會用幽默感來跟球員開一些無傷大雅的玩笑，用一個輕鬆方式讓他們知道自己表現未如理想。千禧世代對他這套管理模式相當受落，加上他的語言藝術登峰造極，一班球員對這個永不卸膊的上司亦更加賣命。

7. 注重細節：小改變大改善

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雖然看起來粗枝大葉，其實高普極為注重令球隊提升戰鬥力的每一個細節。

例如訓練時要求球員做到最好，如做不到他指定要求，會繼續同一訓練直到滿意為止；已離隊的古天奴曾說過，比賽即使大勝一場，高普也會找出做得不夠好的地方，要球員加以改進；賽後給球員飲用一款特殊運動飲料，幫助球員盡快消除疲勞恢復體能；他又聘用一位界外球教練，專門指導球員界外球相關戰術，令利物浦成為第一間創立這個職位的球隊。由日常訓練、比賽戰術、球員飲食以至體能管理等一切細節，高普均一一照顧周到。

8. 適時介入：必要時發惡立竿見影

高普很少動真火，因此每次他一發惡大家也知道事態嚴重。（Getty Images）

總是笑臉迎人的高普，不是沒有發脾氣的時候，加盟利物浦四年來至少試過一次。2015年11月9日利物浦主場對水晶宮，82分鐘客隊射成2：1，紅軍球迷陸續離開晏菲路。

這個不少主隊球迷的慣常做法，賽後被高普批評：「那球是82分鐘後射入，比賽（連補時）仍有12分鐘，我看到很多人離開球場，我轉過身看着他們離去，那一刻我覺得頗孤獨。」他揚言：「比賽由我們決定何時結束，82到94分鐘之間，如果你渴望的話可以射入8球！」

當時高普剛加盟一個月，他顯然察覺到晏菲路的主場氣氛不對勁，趁機會扭轉歪風。球迷經過這次教訓，之後即使球隊正在落後也不會再離場，無論贏或輸也全力為紅軍打氣。利物浦亦在高普帶領下重拾打不死鬥志，球員全場搏盡，多次落後下成功反勝或追和。

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利物浦在高普帶領下，今季在英超近乎無敵，半年以來僅負一場。新冠肺炎疫情阻不了紅軍，結果在復賽第二輪便率先衝過終點，捧走英超錦標，更提早7輪奪冠，創下最早捧盃紀錄。