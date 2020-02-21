【港超大激鬥】銀牌決賽優先場　東方堅sir勁定理文曉明醒？

因應武漢肺炎及康文署「封場」，足總早前公布將原定在2月9日舉行的高級組銀牌決賽改期，東方龍獅及理文需待至5月12日才能再爭奪此項歷史悠久的錦標。
不過，《01體育》早前就邀請兩軍先進行對決，以「特別方式」較量一番，究竟李志堅與陳曉明，哪一位踢水樽更厲害？葉鴻輝穿上拳擊手套掟波又會如何？即刻去片！
東方龍獅參賽名單：
主教練 李志堅
上季率領和富大埔勇奪聯賽冠軍的李志堅，季後當選最佳教練，今季轉到東方龍獅執教。（資料圖片）
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守門員 葉鴻輝
無論在球會或是香港隊，葉鴻輝都坐穩首席門將之位。（資料圖片）
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後衛 馮慶燁
馮慶燁是去屆和富大埔冠軍功臣之一，憑當季表現贏得最佳後衛獎項，並在去年12月的東亞足球錦標賽決賽周首度為大港腳上陣。（東方龍獅提供）
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理文參賽名單：
主教練 陳曉明
陳曉明去季執掌理文，首年即奪得菁英盃冠軍，今季聯賽成績暫時也名列前矛。（資料圖片）
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守門員 李瀚灝
李瀚灝今季由大埔加盟理文，僅在兩場菁英盃分組賽中披甲。（相片來源：理文足球會Facebook）
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中場 顏樂楓
身為理文副隊長的顏樂楓，今季表現愈見成熟，至今更兩度取得入球。（資料圖片／袁志浩攝）
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