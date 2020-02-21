【港超大激鬥】銀牌決賽優先場　東方堅sir勁定理文曉明醒？

因應武漢肺炎及康文署「封場」，足總早前公布將原定在2月9日舉行的高級組銀牌決賽改期，東方龍獅及理文需待至5月12日才能再爭奪此項歷史悠久的錦標。

不過，《01體育》早前就邀請兩軍先進行對決，以「特別方式」較量一番，究竟李志堅與陳曉明，哪一位踢水樽更厲害？葉鴻輝穿上拳擊手套掟波又會如何？即刻去片！