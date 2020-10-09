港超．煞科│一文看清爭標和亞洲賽席位形勢　富力縱無冠仍未絕望

2019/20年度港超聯經歷13個月的漫長賽季，明日（11日）終迎來煞科日。東方龍獅、傑志跟富力R&F形成「三雄爭霸」之勢，也是港超年代爭標最激烈的一季。三隊力爭成為港超年代最遲登基的聯賽冠軍，最終成績亦決定來屆亞洲賽席位的分配。

自9月19日復賽至今，港超共上演11場聯賽，在短短23日內，榜首位置五度輪替，除原本領先的富力外，東方、理文與傑志亦曾登頂。

然而「黃黑軍團」上輪不敵富力，提早宣告無緣爭標。復賽後坐榜首時間最長的東方（15日），煞科日擁有爭標主導權。

煞科日港超冠軍形勢。（01美術製圖）

東方擁主導權 衝三冠王只差一步

人腳充裕的東方復賽後5戰全勝，包括在兩項盃賽掄元，更因傑志失分而漁人得利，重拾爭標主導權，現以9戰18分排榜首，以1分領先傑志及富力。

若東方明日再挫富力，便無需理會其他賽果，肯定成為三冠王。即使東方戰和，只要傑志未能擊敗愉園，亦可封王。

↓↓↓東方龍獅衝擊本地三冠王之路↓↓↓

+ 19 + 19 + 19

傑志錯失良機 獲勝才能保住希望

曾經有一個爭冠的機會擺在傑志面前，但「藍鳥」沒有珍惜。

球隊復賽首戰雖以一球飲恨，但連挫理文及富力收服失地。因餘下對手實力較弱，傑志奪冠機會一度高唱入雲，卻竟爆冷被冠忠南區逼和，現得17分排第二，以較佳對賽成績力壓同分的富力。

「藍鳥」明日迎戰愉園，必須確保全取3分，再寄望東方失分，才能反壓東方奪冠。

↓↓↓來回地獄又折返人間，重溫傑志高低跌宕的爭標形勢↓↓↓

+ 9 + 9 + 9

富力必須復仇東方 否則四大皆空

今季豪擲5000萬班費的富力力爭成軍4年來首個錦標，在足總盃決賽失利後，聯賽冠軍成為重中之重。其實富力於港超停擺前高踞榜首，卻因4支球隊退賽而扣掉12分及＋22個得失球差。球隊分別在對南區及傑志時失分，自復賽開始後未曾登頂。

明日一戰再鬥東方，富力有守將羅拔圖停賽，然而若球隊獲勝，加上傑志未能擊敗愉園的話，即可首度問鼎港超寶座。疫情緣故，富力來季主場搬回香港，若要使用兵家必爭之地的旺角大球場，就要確保以聯賽首兩名衝線。

↓↓↓富力復賽後五戰僅兩勝，後防接連犯錯領紅↓↓↓

+ 9 + 9 + 9

港超聯煞科日賽程： 時間：下午3：00（3場同時閉門作賽） 賽程及地點： 冠忠南區 Vs 理文 小西灣運動場 愉園 Vs 傑志 旺角大球場 東方龍獅 Vs 富力R&F 香港大球場

香港最多獲3張亞洲賽入場券 富力或可戰亞協

港超最終成績亦影響下屆亞洲賽席位分配。亞洲足協早前公布2021年亞冠盃最新賽制，按2019年11月「截數」的屬會排名計算，東、西亞前10名的屬會可獲至少1席分組賽席位。香港原排第11錯過直入亞冠資格，但因排第7的朝鮮或不會出戰來年亞洲賽，香港球隊的亞冠分組賽名額或失而復得。

假如朝鮮球隊參與亞洲賽，港超冠軍將奪亞冠外圍賽資格。香港最後能否盡得3張亞洲賽入場券，就視乎港超冠軍能否殺入亞冠分組賽，分配如下：

假如朝鮮球隊未克出席亞洲賽，香港球隊將肯定獲3個亞洲賽席位。

港超冠軍將奪亞冠分組賽資格，亞協分組賽與附加賽席位會依次序分予足總盃冠軍、聯賽亞軍或季軍。捧走足總盃的東方至少可獲亞協分組賽入場券，而富力早前已獲亞洲足協確認可代表香港參賽，分配如下：