【行山】海洋公園南朗山纜車救援徑行後感　風景靚但上落樓級極多

海洋公園早前推出「森度遊」活動，包括開放登山纜車救援徑，吸引遊客參加收費的「南朗山秘道行山團」，但昨日《蘋果日報》披露，行山徑原來位於政府土地，不屬於海洋公園私有範圍。在地政總署介入下，海洋公園已經拆除行山徑入口的鐵閘，予公眾免費使用。記者今早試行這條行山徑，發現景色確實漂亮，但難度比想像中高，沿途極多樓級，缺少樹蔭及休息地方，而且行到一半才發現海洋公園正封路維修，不得不原路折返，未能走畢全程。

【海洋公園之前推廣「南朗山秘道行山團」】

有意試行這條海洋公園登山纜車救援徑的朋友，可以搭南港島線到海洋公園站下車，經B出口過橋，不用進入園區，過橋後轉右，搭扶手電梯落海洋公園道。沿行人路直行，左邊是海洋公園的停車場，而馬路的另一邊是香港警察學院。

經過香港警察學院的路口，前方馬路變窄，續沿馬路上斜。這段馬路雖然較少車出入，但建議大家繼續使用行人路。不用10分鐘，就見到海洋公園纜車在頭頂經過，而登山徑的入口就在馬路的右方。今日所見，登山徑入口的鐵閘已被拆去，市民可以自由出入上山。

【↓↓教你由港鐵站行到山徑入口↓↓】

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一踏上行山徑，就是一條不見盡頭的長樓級，相信會嚇怕不少新手。（顏銘輝攝）

對於少行山的朋友，由入口望上去都幾嚇人，因為你會見到一段不見盡頭的長樓級。事後在地圖上量度，這段直樓級水平長85米，由約50米高爬升至90米高。起步不久，不宜上得太急，否則很易「爆偈」。如果怕行樓級的朋友，就建議請回，因為這段樓級只是一個開始。

上完直樓級後，你就要面對一段不見盡頭的「之」字梯級，向左上斜，之後轉彎，再向右上斜，由90米高上升至150米高左右。記者數過，這段「之」字上山路大約有20個轉彎位。途中有個位置，感覺十分接近纜車，近到可以跟纜車的乘客揮手打招呼。

【↓↓全樓級上山極吃力↓↓】

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這段路確實有點吃力，但沿路都有欄杆，累的時候可以作扶手。不過，上山的路上沒有休息的位置，連較大的平地也沒有。上完「之」字梯級，會見到一段平路，左邊的景色非常漂亮，可以盡覽深水灣及熨波洲的美景。山路近海的一邊繼續有欄杆，至於另一邊則似港鐵月台，畫了一條黃色，並寫上「請勿靠近黃線」。

【↓↓上完樓級後享受美景↓↓】

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落樓級時不要抬頭望景

平路並不長，很快就要落樓級，這裏可以見盡整條纜車路線，望到終點高峰樂園的纜車站及過山車等機動遊戲。很容易，你會被上方的纜車吸引注意，但千萬不要一路上望纜車，一路落樓梯，因為你會很易跌倒。這段山徑的樓級時闊時窄，狹窄的位置只能擺到半隻腳掌，所以落樓級時請向下望，專心地落。如果想欣賞風景的話，就請停下來。

【↓↓落樓級的另一番景色↓↓】

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海洋公園在路上加了一些拍照景點的提示牌，幾有心思，但個人覺得這條路實在太多靚景位，可說是標之不盡。途中有不少分岔口，通往纜車鐵架的底部或者其他設施，但海洋公園都放了大量「不得進入」的路牌，十分清楚，不容易行錯路的。

有海洋公園員工封路，他表示前方有工程，不准行山人士通過。（顏銘輝攝）

遇纜車維修工程被迫折返

然而，記者今早未能行畢整條行山徑，大概行了一半路程時，有位海洋公園的工作人員拉起膠帶封路，他表示前面有維修工程，影響行山人士安危，所以要封路。他表示要封幾個小時，所以記者不等候了，回頭原路折返，要找下次機會再行。

【↓↓小心窄樓級↓↓】

由於這條本是登山纜車維修徑，沿路甚少大樹，除了剛上山的一段樓級，都沒有樹蔭，大家要注意沿途曝曬。就記者行過的半段路所見，維修徑路窄，又全程海景，欠缺面積較大的平地觀景台，如果未來太多行山人士，有人去程，有人回程，有人停下來打卡，相信這條路會塞滿人。

由海洋公園站起計，行到登山纜車救援徑一半折回，原路返到港鐵站，全程約3公里，但沿路風景漂亮，又要多次停頓拍攝沿途景物，所以都行了兩小時。

【↓↓原路折返景色及路況↓↓】

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總結今次行半程的體驗，這條山徑可以望到纜車加上海景，風景一流，而海洋公園在告示方面亦做得很仔細，提醒大家小心梯級，不要踩電纜，路面凹凸位置又有黃字提醒，告示牌處處，不易迷路。

不過，這條行山徑本質是一條只供技術及救援人員使用的路徑，樓級很直，時闊時窄，興建的時候沒有考慮到普羅大眾使用的需要。路面很窄，有時上落樓級的位置只容一個人經過，如果迎面有其他行山人士，就需要停下來讓路。

【↓↓從行山徑回到港鐵站↓↓】

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這條行山徑的樓級多而平路少，但樓級路段中並沒有預留一些較寬闊平地予行山人士休息，加上沿途少樹蔭，又不見長凳、涼亭等設施，所以大家千萬不要低估這條路所需的體能，尤其一家大小來行的話，請做好準備。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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