【英超Fantasy】忙與忘之間漏執陣　丹尼爾：記住周五有早場！

英超經過9周後，熱刺與利物浦在榜首並駕齊驅，尾隨幾隊車路士、李斯特城及修咸頓亦來勢洶洶，前列形勢緊湊，利物浦及李斯特城今周遇上較弱對手，賽後聯賽榜隨時又再洗牌。熱愛紅軍的著名體育評述丹尼爾（陳恩能）表示，愛隊今仗面對白禮頓可勝不穩，慶幸沙拿趕及復出，大大增強前線攻力。

目前熱刺及利物浦同樣6勝2和1負，熱刺得失球差較好排榜首，不過他們今周在倫敦打吡硬撼第3位的車路士，隨時兩敗俱傷，益了其他球隊；至於利物浦則作客排16的白禮頓，丹尼爾笑謂「贏梗！」他及後再解釋道，如果抱着這種心態便不行了，因為英超競爭激烈，沒有一隊是「易食」的，白禮頓牌面雖然較弱，不過若他們不太進取，選擇主守的話，紅軍想撕破其防線亦非易事，尤幸沙拿病癒復出，前線數糊能力大增，加上翻查數據，兩隊歷來英超對壘16次，利物浦取得12勝3和1負，往績盡顯優勢，似乎要奪取這3分也頗為樂觀。

利物浦傷兵滿營下，上周仍能大勝李斯特城，祖達及法明奴表現搶鏡。(Getty Images)

白禮頓目前排第16位，今季主場4度出戰兩和兩負，今仗面對實力強橫的利物浦，搶分絕非易事。(Getty Images)

今季利物浦頭頭碰著黑，先後有隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）、阿諾特（Alexander-Arnold）及佐敦軒達臣（Jordan Henderson）等一批主力成為十字軍，球隊傷兵滿營，惟丹尼爾表示不太擔心，因為紅軍近年攀上高峰，並非單靠一、兩位球員支撐，而是因為球會整體系統有效運作，加上板凳深度足夠，所以戰績仍能保持平穩，他又謂，現階段雖處於困境，但從危當中，可以看到轉機，對紅軍今季前景仍然相當樂觀。

雲迪積克早前在默西塞德郡打吡中重創，需養傷一段長時間，對紅軍來說是極大打擊。(Getty Images)

至於英超Fantasy方面，丹尼爾表示，經上季汲取經驗後，今季學精不少，最重要的是「記得周五有早場要執陣」，這位利物浦死忠粉絲，陣中當然擁有文尼、沙拿等熱門，今周他會將沙拿由後備調回正選兼Cap隊長，另外，亦會換走狼隊後衛沙斯（Romain Saiss），以李斯特城的卡斯泰尼（Timothy Castagne）取代，丹尼爾解釋，李城面對富咸強弱懸殊，後防應可力保不失，因此亦保留了門將卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel），他又向列斯聯前鋒班福特（Patrick Bamford）投以信心一票，陣容基本上都盡量不變應萬變。

丹尼爾笑謂上周忘了執陣，因此分數不似預期。(英超Fantasy截圖)

英超Fantasy｜曼聯季初久病未癒 關鍵在爭勝心 有人魔性不足？

【英超Fantasy】遊戲與現實或不符 了解球員角色特性有助搶分

英超Fantasy｜領隊激鬥 丘建威讚哥帥細心 陳葦如驚嘆鶴臣魄力

【英超Fantasy】玩Game不是求分數 陳葦如揀偏門滿足感更大

英超Fantasy｜教你搶分秘技 舜文籲選Cap勿賭氣 祉俊倡果斷止蝕

【英超fantasy】新手玩家有意外收穫 丘建威點兵鍾情12碼劊子手

【英超Fantasy】陳祉俊推介中場助攻王 有買貴無買錯

英超Fantasy｜劉舜文教你買人攻略 玩家開咧前必上精讀班