【中甲】梁諾恆投浙江綠城　轉會費傳逾2000萬　或成最高身價港將

香港足球代表隊中堅梁諾恆北上外流再有好消息，勢將加盟另一中甲球隊浙江綠城，並有傳其轉會費高達2000萬人民幣，或成有史以來最高身價的香港球員。

梁諾恆去季加盟中甲梅州客家，處子賽季披甲15次並攻入3球，協助梅州最終取得衝超組第5名的成績。

近日有傳「細佬」新季改投另一支中甲勁旅、上年在升班附加賽飲恨而跟中超席位擦身而過的浙江綠城，早前已返回內地的梁諾恆受訪時確認消息，目前已身在杭州並將於日內簽約。

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梁諾恆頂入中甲第一球後慶祝。（受訪者提供）

「細佬」坦言對加盟大球會感到十分興奮，並相當期待新球季展開，「希望自己會做得更好 爭取更好成績。」

他又透露，浙江明日便會正式展開季前練習，並會在10日前往昆明集訓，自己跟球隊上下一樣，以衝超為目標，「球會近年投入很多資源，希望重返中超，希望自己的加盟能帶來幫助。」

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梁諾恆今次轉會的焦點，在於傳聞他的轉會費高達2000萬人民幣（約2400萬港元），這身價已比部份港超球隊一季班費更高，相信或會成為史上最高身價的香港球員。

「細佬」未有否認傳聞，並指對有球會願意為自己花費高額轉會費而開心，但不會自滿，「最重要是每日訓練更加努力，繼續進步，只要維持好表現，其他事自然會來。」他又期望自己可以成為香港球員的榜樣，「如果我做得好，可令國內球會對香港球員更有信心，讓更多港將北上中甲或中超。」