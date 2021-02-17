【亞冠】傑志簽兩後衛兼表態申辦分組賽　若成事或主場鬥廣州隊

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港超聯球隊傑志今日（17日）公布簽入兩名後衛，為4月展開的亞冠盃分組賽做好準備。

「藍鳥」同時有意申辦東亞區J組分組賽，其同組對手中超山東魯能退賽後，位置有機會由前身是廣州恒大的廣州隊取替。

傑志今年4月將代表香港出戰應屆亞冠盃，但主力中堅李毅凱日前離隊加盟中甲南通支雲，為填補空缺，「藍鳥」今日公布羅致兩名前富力R&F守將羅拔圖及謝家強。

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羅拔圖曾替東方龍獅出戰亞冠、經驗豐富，這位巴西裔港籍球員自富力散班後一直留港，正接受7天家居隔離；而謝家強則需在抵港後隔離21日，兩人通過新冠病毒檢測後即可歸隊。傑志指謝家強已領取特區護照，但球會尚未落實此子能否以「本地球員」身份出戰亞冠盃。

傑志早前簽下兩名超級外援，為出戰亞冠盃做好準備，即睇兩人威水史：

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廣州恒大或成傑志新同組對手

另外，「藍鳥」在亞冠盃被抽入東亞區J組，同組對手本來有泰港（泰國）、山東魯能（中國）及一支外圍賽晉級球隊。然而山東魯能今月初因欠薪問題而被亞洲足協褫奪參賽牌照，失去亞冠參賽資格，據亞冠官方最新賽程表顯示，山東已正式被除名。

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山東魯能已正式被亞冠官方除名。（AFC網站截圖）

根據內地媒體報導，由於山東原先是以上屆中國足總盃冠軍資格參賽，屬中國球會的第二順位。山東退出後，上屆中超亞軍廣州隊（前名：廣州恒大）極有可能成為最新的第二順位球隊，直接取代山東進入J組。

這意味香港球隊有機會繼2017年後，再在亞冠盃遇上這支勁敵；當時東方龍獅曾在主場以0：6不敵恒大，該仗場內外皆充滿火藥味，觀眾席更出現「殲英犬，滅港毒」橫額。

場外內大激鬥，重溫東方龍獅2017年主場對廣州恒大的精彩圖輯：

恒大球迷的「殲英犬，滅港毒」橫額引起爭議。（資料圖片／黃永俊攝）

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另外，亞冠分組賽將以賽會制形式舉行，「藍鳥」早前已表示有意主辦分組賽，希望藉此刺激本地球市，並已透過足總向亞洲足協表達意願。

若廣州隊最終落實為傑志對手，該隊隊長兼助教鄭智或會再訪港出戰，但有鑑亞冠跟中超賽程有衝突，有傳中超球隊或會派出二線球員參加亞冠。

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鄭智快將41歲，但新一季仍出任廣州隊球員兼助教。（新華社）

2021年亞冠盃東亞區分組賽參賽球隊包括：

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重溫2018年傑志首度出戰亞冠盃的精彩畫面：

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