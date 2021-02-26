行山熱潮｜專訪山野新聞庫Admin老大　嘆即興山友柴娃娃唔做功課

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-26 13:58

疫情以來，香港全民行山熱潮爆發。 Facebook專頁「山野‧新聞庫」管理團隊之首「Admin老大（代號）」見證這股由網上到山上的行山熱潮，並發現熱潮帶來諸多問題，例如山野安全、垃圾遍野、山徑損耗。Admin老大指，近一年「即興山友」的數量爆發性增長，他們行山以打卡為先，缺乏安全意識，又依賴手機。

「山野‧新聞庫」專頁在2017年成立，一直關注香港行山活動及意外，獲得逾7000名網民讚好及追蹤。該專頁的幕後管理團隊由一班志同道合的資深山友及教練組成，成員約20人，他們除了會在網上關注行山議題，還會搜索失蹤山友，上山清理郊野垃圾。專頁管理團隊之首的Admin老大接受訪問，談及近一年全民行山熱潮下，在網上及山上的所見所聞。

Facebook專頁「山野‧新聞庫」一直關注香港行山意外及風氣。（Facebook截圖）

據Admin老大觀察，自Facebook興起後，香港行山風氣日盛，他表示：「影相『呃Like』的風氣和組隊門檻低是一大主因，後來行山KOL不斷湧現，用吸睛的字眼和畫面增加點擊，更吸引到平日不大接觸郊野的市民上山。」其實，有關行山人士增加而出現的問題及討論一直存在，例如郊野公園及行山徑的承受力。據漁護署數字，去年郊野公園的遊客有1200萬人次。

去年秋天，大棠楓香林在閒日都人山人海，郊遊人士沿路觀賞紅葉。（顏銘輝攝/資料圖片）

在新冠肺炎疫情下，Admin老大表示行山人數去年出現前所未見的爆發性增長，他回覆記者：「行山都要排隊的情況過往甚少出現，但由2020年起每個周末都會出現，此情況更會出現於部分5星難度的險線上，十分危險，其實險線不適宜太多人同時攻略。」例如狗牙嶺的虎吼石河，行山人士上攀石河時有機會令石塊向下滾，如果人流太密集的話，可能導致意外。

位於狗牙嶺的虎吼石河。（Peter仔提供/資料圖片）

Admin老大留意到，在疫情之下，去年的「即興山友」數量急升。何謂「即興山友」？他解釋是形容一直不接觸郊野活動，但因某些情況突然熱愛行山的人，例如每年的芒草、紅葉出現的季節就特別多，因為打卡文化驅使平日不上山的人拍照留念。

【Admin老大眼中「即興山友」的10個特徵（按圖放大）】

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行山成為疫情下最佳娛樂活動

他表示：「自2020年開始出現疫情，市民生活大受影響，部分工種出現限制、裁員、停業、結業，連學校也停課，基本上全港各行各業和大眾市民都受影響，無一幸免，而不少港人有慣性旅遊的習慣，也因為疫情而只有留港。疫情初期大家都會盡量留在家中，但後期大家發現疫情不是大家想像般恐怖，所以都開始離家尋找娛樂，可是不少娛樂行業不能正常運作的關係，所以郊野是其中的理想目標。」

去年秋天，大東山上逼滿賞芒的人潮。（歐嘉樂攝/資料圖片）

Admin老大歸納他眼中的即興山友，「主流即興山友的心態，主要想找娛樂，想離開室內『唞啖氣』，順便舒緩壓力，因而不想為行程而煩惱，甚至不願為行山而學習更多，所以行程要簡單方便為主，當中也包括影相留念、打卡刷存在感之輩。他們柴娃娃式行山，出發前不會做功課，登山衣著和裝備可以全錯，甚至聽聞搭車搭錯到不同的地區，因為某些地方地名相近，他們未必弄清楚，例如雞公山和雞公嶺就只差一字，亦有撞名的地方；根本不知道自己想到哪裏的即興行山。」

【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】

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有人將行山視為市區行街

去錯地方事小，高估自己事大，Admin老大續表示：「個別會胡亂挑戰難度，卻因為基本知識不足而生意外，需要求援。由於野外經驗不足，他們會對行山常識有謬誤之外，也把在市區行街的概念帶到郊野之中，所以不少人都會貪方便，例如垃圾隨處掉、胡亂開捷徑，導致近來不少山徑都出現奇怪的支路，垃圾處處，需要義工或清潔人員處理。」

離開主要行山徑，行入支路一點，便見遍地紙巾垃圾。（顏銘輝攝/資料圖片）

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

Admin老大分享去年在一條高難度的險線前遇到幾名新手，那些新手只有數次行山經驗，之前僅行過中、低級難度的路線。Admin老大憶述當時情況：「他們行到某個位置進退兩難，要落繩協助他們回到安全地方。他們其實仍未行到那條路線最難的位置，如果那時再勉強前行，後果不堪設想。」

Admin老大沒有透露他是否消防或民安隊等救援團隊的成員，但他表示去年在山上跟進過約10次中暑、熱衰竭的個案，而最常見的個案則是抽筋。

Admin老大試過有次與團隊完成訓練後，在傍晚遇上一隊新手行山團迷路，對方更表示有一人失蹤。他表示：「（訓練團隊）搜索了數小時，天亦已黑了，新手團沒有一人帶備照明工具，只靠手機照明，但電量不足及沒有後備電池，只能叮囑他們停留在安全位置，手機留待通訊才使用。後來發現那失蹤者竟然自行下山回家卻不通知其他隊友，要我們找了數小時。」

Admin老大希望山友出發前了解清楚行山路線，考慮天氣及個人狀態能力，量力而行。（資料圖片）

盼山友從意外中學習

Admin老大表示他們的團隊在2005年的丁利華失蹤事件後成立，成員一起訓練兼互相交流技術，偶爾會協助處理山野任務。後來Facebook興起，他們再成立「山野‧新聞庫」專頁，希望藉文字的力量去提供安全和保育資訊，記錄山野意外，讓大家從意外中學習，提醒山友及網民避免行山意外。

在今次的文字訪問中，Admin老大共回覆記者逾5000字，詳述他近年在山上的所見所聞，還有對山友的勸勉。他表示：「我們為『山』服侍純為興趣，所有工作都是義務性質，但成員各有正職，需要兼顧私人生活，所以出隊有限制，只可說『可以做的，就盡力去做』。」

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