銅鑼灣跑步行山裝備開倉　仲有HOKA山鞋　Craft跑山鞋大部分$599

上星期HOKA、NNormal、Diadora等跑鞋山鞋品牌在黃竹坑開倉，本周他們移師移到銅鑼灣時代廣場16樓的Times Square Bazaar時代廣場展銷集，同場還有2XU、Craft、Blueplace、Columbia、CHUMS的產品開倉。記者現場所見，HOKA的鞋剩餘不多，NNormal及Diadora還有不少，另外Craft的跑山鞋絕大部分每對賣599元。



這次在時代廣場的開倉又有HOKA。

農曆新年後出現戶外運動用品的開倉潮，代理商Crimson Brands ASIA上周在黃竹坑工廈開倉，特價發售HOKA、NNormal、Diadora、Vivobarefoot的跑鞋及行山鞋。如果上周錯過了，今周可以去時代廣場，他們轉移開倉陣地，去到時代廣場一座16樓Times Square Bazaar時代廣場展銷集。

開倉現場的HOKA山鞋貨量不多，這是Anacapa Breeze低筒行山鞋。

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今日是開倉首日，記者在中午上到去，人流不算太多。比起上周在黃竹坑的開倉，現場的HOKA鞋盒數量只餘不多，有少量採用Vibram Megagrip大底的Anacapa Breeze低筒行山鞋，800元一對。現場尚有大量意大利品牌Diadora的跑鞋，最平200元一對。NNormal跑山鞋方面，Kjerag 1.0及Tomir 1.0仍然有貨，分別售1000元及700元。

開倉有2XU及Craft的衣物。

在旁邊的另一檔，以2XU及Craft的產品為主。瑞典品牌Craft的越野跑鞋絕大部分以599元發售，型號包括Pure Trail、Pure Trail X、Craft Endurance Trail、Endurance 2，只有Endurance Nature賣699元。這些跑山鞋的原價都要過千元。鞋以外，現場有2XU及Craft的衣物，例如太陽帽、襪、短褲、背心、運動上衣及壓力褲。

Craft的跑山鞋絕大部分賣$599一對。

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行山跑步的產品主要集中在近門口的兩檔，行入去還有Blueplace、Columbia的攤檔。

開倉現場的其他攤位。

開倉現場的其他攤位。

開倉詳情：

開倉地點：香港銅鑼灣時代廣場一座16樓

開倉日期：19/02至24/02

開倉時間：11:00至21:00