劍擊亞青賽｜王哲絕地反勝花劍少年組封王　港隊次日摘一金一銀

亞洲青少年劍擊錦標賽向來是港隊小將大展身手的舞台，上年共摘下4金2銀7銅。今年在科威特舉行的亞青賽，港隊首日無緣頒獎台，第二日隨即回勇，當中男子花劍的15歲小將王哲，在劣勢下反敗為勝，在男花少年組封王，為港隊摘下首面金牌，而女子重劍的吳海諦則在決賽「決一劍」憾負摘銀。



香港隊在亞洲青少年劍擊錦標賽經過失望的首日後，第二日上演少年組男子花劍、女子佩劍及女子重劍個人賽。

由吳海諦（Haidi）﹑羅阡滺﹑王文雨歆﹑李懿穎出戰的港隊女重，四名女將晉身淘汰賽後，從中三人碰巧在同一區域，吳海諦16強擊敗隊友李懿穎後，再對淘汰王文雨歆的約旦劍手，加上四強再輕取中國劍手趙家瑜，坐亞望冠。

吳海諦。（中國香港劍擊總會圖片）

吳海諦與韓國劍手Oh Subeen爭冠軍，Haidi首節以1：3落後，第二節調整後力追至5：5，及後在最後一節愈打愈順，一度拉開9：6，亦是今仗的轉捩點。韓國劍手上前進攻得分，裁判認為吳海諦與對手碰撞有犯規之嫌，向她出示第二面黃牌，兩黃一紅再給予對手一分，一劍之間收窄至9：8領先。姜海濤教練上前理論無果，吳海諦其後再被裁判認為蓄意與對手碰撞，再度領紅打成9：9平手，需要以「決一劍」分勝負，可惜吳海諦被對手「單燈」，以9：10憾負屈居亞軍。

吳海諦在決賽「決一劍」飲恨摘銀。（中國香港劍擊總會圖片）

吳海諦與金牌擦身而過後，緊接上演的男子花劍決賽再有港將登場，15歲的王哲（Daniel）小組全勝，以頭號種子身份殺入淘汰賽，晉級過程未受太大壓力，輕取中華台北、韓國等好手，在四強再挫中國劍手鄒天一，晉身決賽，鎖定港隊今屆第二面獎牌。

王哲決賽與另一中國劍手練意鋒碰頭，雙方首節均勢，打成6：6平手，Daniel甫次節連失3分，其後擴大落後至9：13。Daniel沉着應戰，一劍一劍收窄差距，第二節末段力追至14：14平手，二人在最後一劍決勝負，結果王哲順利得分，打出一段6：1的攻勢絕地反勝，贏得男子花劍少年組的冠軍，亦是港隊今年亞青首面金牌。

王哲完成絕地反勝後，與教練相擁慶祝。（中國香港劍擊總會圖片）

王哲為香港劍擊隊在今年亞青取得首面金牌。（中國香港劍擊總會圖片）

女子佩劍方面，鍾依廷與吳羿霖16強止步，港隊次日摘下一金一銀，小將未來兩天將轉戰團體賽。