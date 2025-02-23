2025深港馬拉松暨全運測試賽港將齊呼跨境比賽特別　氣氛不遜渣馬

橫跨中港兩地的馬拉松賽事絕無僅有，繼連辦兩屆的港珠澳半馬，周日（23日）上演的2025深港馬拉松，作為第十五屆全國運動會跨境馬拉松測試賽，也是自1997年首屆渣打馬拉松以來，首次再有馬拉松賽事跨越香港和深圳兩地，香港隊派出魏賡、尹焯熙、盧善達，司徒兆殷、黃美欣、譚嘉敏，3男3女共6名選手參賽。



多位港將賽後紛指今次賽事非常特別，而且即使參賽跑手只得40人，但現場氣氛不錯，連續3個星期參加馬拉松賽事的司徒兆殷，更以2小時47分20秒的成績獲得女子組季軍，她為佳績感到意外。



港隊在今次賽事派出3男3女共6位選手參賽。

「粉紅大佬」3星期連戰3場馬拉松

司徒兆殷為前香港鐵人三項代表，花名「粉紅大佬」的她由2014年成為全職運動員，到2017年告別全職，至今一直活躍三鐵運動和比賽，近年她更頻繁地參與路跑和馬拉松賽事，依然不忘強調三鐵才是她專注的比賽。

跑馬拉松對她而言帶有寓賽於操意味，底子優厚的她寫下連續3周出戰馬拉松的創舉——2月9日出戰渣打香港馬拉松，2月16日到日本參加高知龍馬馬拉松，2月23日代表香港出戰2025深港馬拉松，3個星期跑3隻全馬，難得的是先在渣馬跑出2小時43分59秒的個人最佳成績，高知馬以3小時24分28秒輕鬆完成，今早在這場全運測試賽大部分時間緊貼另外兩位領先選手，以2小時47分20秒摘季。

全運會馬拉松測試賽︱首次以田徑選手身份代表港隊的三鐵猛將司徒兆殷以2小時47分20秒獲季軍。（直播截圖）

司徒兆殷：成績好滿意，季軍是意外之喜

明知「連馬」對身體造成負荷，她賽前自言沒有期望，因此賽後開心表示：「在不是最專注的賽事，可以穩陣地跑到呢個時間，證明訓練方式有效」，對成績好滿意，獲得季軍是意外之喜。

今場女子組比賽大部分時間司徒兆殷與廣東代表陳麗琴、貴州選手金林築組成三人集團領放，她表示並未理會其他跑手，「我一向都是跑自己，以保持每公里4分鐘左右配速跑」，因此當對手在比賽尾段加速時，她為免「撞牆」寧願較為保守，沒有跟上去，結果獲得理想成績和時間。

她認為，香港和深圳兩個路段，可分開兩種跑法，「香港段上落斜較多，少人又有風，尤其暗斜較為tricky（棘手）；深圳段好平，平時跑開全馬的跑手應可發揮較好。」

全運會馬拉松測試賽︱港隊代表黃美欣。（周令知攝）

黃美欣：賽道好特別，機會難得

另一女子港隊代表黃美欣亦經歷頻繁賽程，她同樣在渣馬跑全馬，今周跑測試賽，下周出戰東京馬拉松，也是一個月內跑足三槍，她表示，「東馬一早已經報名，但今場比賽賽道好特別，跨境比賽的機會難得，因此很想參加。」當她跑過關口時，「都有特登望下」，形容跨境以至比賽整體流程都很順暢。

她認為今次賽事是一次很好的體驗，「平時比賽很多其他跑手一齊跑，今次無人可以跟，又要在比賽期間諗配速，好彩前半程可以跟Carman（另一港將譚嘉敏）」，她說跑進深圳市區後很多市民打氣，尤其是今次賽事選手身前的跑碼布同時印上跑手的名字，「很多人叫我個名為我打氣，感覺幾特別」。

美欣說她已盡力，即使連戰下狀態未足，跑出3小時04分的成績，她希望日後在能力提升下，身體恢復可以做得更好，「那怕成績如何，盡力跑。」

全運會馬拉松測試賽︱港隊代表譚嘉敏。（周令知攝）

譚嘉敏：「緊張、開心、瞓唔着」

正職是會計師的譚嘉敏，首次披上港隊戰衣出戰，賽前一晚緊張得整夜沒睡，自言心情：「緊張、開心、瞓唔着」。她讚揚：賽事安排一切都好好，選手全部入住同一酒店，事前安排獲貴賓式接待，膳食安排也很好，「一日三餐自助餐，當中包括饅頭、飯和麵，都是適合跑手的食物。」

她最意外的是，40人參加的賽事，有大量工作人員「服侍」，而且市區路段沿路都有打氣人潮，整體而言現場氣氛不遜渣馬。全程賽道寬闊，她還指出大會一個細心安排：「大橋上每逢路段接駁位，均會鋪上地氈，以防止跑手絆倒」。賽道本身為行車道，比賽前一日港隊領隊黃嘉文教練視察賽道時，看到大會工作人員為今次賽事洗地，以免油污影響跑手發揮。

可是比賽全程大風，加上天氣潮濕都影響發揮，譚嘉敏稱甚至因大風「吹到散散地」，特別在後段體能下降尾段跌速，她對3小時03分的成績不太滿意，但已盡力，「幾好玩，幾好的體驗」。

全運會馬拉松測試賽︱港隊代表尹焯熙。（周令知攝）

尹焯熙：賽道好新鮮，跨境好特別

港隊男將同要面對連戰問題，以2小時33分獲男子組第八名的尹焯熙，兩星期後便要到日本出戰靜岡馬拉松，坦言今日是「寓賽於操」，視為日本一仗前的最後長課，「前段以舒服為主，臨尾6至7公里加強度」，賽前以2小時35分為目標。結果做到賽前部署，形容是「超額完成」。

他直呼今場比賽「好特別」，「賽道好新鮮，跨境好特別。無乜機會可以跨境比賽，而且每次代表港隊出賽都好特別。」他覺得整體而言路線好跑，最大難度在於深圳灣大橋較為大風，橋上奔跑10多公里，當中有逆風也有側風，感覺易過渣馬，實際爬升其實又跟渣馬差不多。今仗順利完成後，目標兩星期後在靜岡再創佳績，希望能刷新2小時27分的個人最佳時間。

全運會馬拉松測試賽︱港隊代表（左二起）尹焯熙，盧善達，黃美欣、譚嘉敏，魏賡與澳門代表合照。

2025深港馬拉松暨第十五屆全國運動會跨境馬拉松測試賽共有40位選手參賽，包括18位港澳及各省代表，以及22位達標的跑手。香港隊派出港隊派出6人參賽，是最多一隊，澳門派出2人，廣東、貴州、寧夏、雲南、湖北、淅江、新疆均有選手參賽。

女子組有17人參賽，6位為港澳及各省代表，包括往績最佳、全馬曾跑出2小時35分02秒的廣東隊陳麗琴，港隊三位代表司徒兆殷、黃美欣、譚嘉敏，澳門代表許忠煌，及貴州代表金林築，另加11位其他達標選手。男子組23人參賽，12人為港澳及各省代表，包括港隊的魏賡、尹焯熙、盧善達，另加11位其他達標選手。賽事以深圳灣大橋為紐帶，跨越深圳和香港。

女子組由廣東代表陳麗琴2小時44分44秒勝出，貴州代表金林築首戰全馬以2小時45分15秒獲亞軍，首次以田徑選手身份代表港隊的三鐵猛將司徒兆殷以2小時47分20秒獲季軍。另外兩位港隊女將，首披港隊戰衣的譚嘉敏以3小時03分獲第五名，黃美欣以3小時04分獲第七名。

男子組由雲南化表趙朝傳以2小時17分15秒封王。港隊男將以尹焯熙成績最好，他以2小時33分獲第八名，頭段身處前列的魏賡成績2小時35分，同樣首次入選港隊的盧善達以2小36分完成賽事。