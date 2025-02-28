香港抱石錦標賽2025｜九龍公園舉行免費入場 睇比賽兼行抱石市集
撰文：顏銘輝
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香港抱石錦標賽將於周末一連兩日於尖沙咀九龍公園舉行，同場還有抱石市集，市民可以免費入場行市集及觀看比賽。男、女子初級組及公開組的決賽將於周日（3月2日）中午起舉行。男子公開組高手雲集，有歐智鋒、陳翔志、游嘉俊等成名多年的港隊成員，亦有後起之秀如陳致滔。
香港抱石錦標賽詳情
日期：2025年3月1日至2月（星期六至日）
地點：尖沙咀九龍公園
*抱石市集於上午10時30分至下午5時30分開放
*公眾人士可免費入場
香港抱石錦標賽流程
在3月1日星期六，早上會舉行男、女子初級組的準決賽，到下午，就會舉行男子公開組初賽。
在3月2日星期日，早上先舉行男、女子公開賽準決賽。決賽項目在下午1時起上演，先舉行男、女子初組賽的決賽。好戲在後頭，水平最高的男、女子公開組決賽，將於下午4時起舉行。
香港抱石錦標賽公開組參賽名單
男子公開組高手雲集，多位港隊代表都會落場，競爭勢必激烈，包括歐智鋒、陳翔志、游嘉俊、黃卓楠等代表港隊多年的選手，還有陳致滔、鍾文禧及劉子翹等後起之秀。喜歡抱石的朋友，不容錯過！至於女子公開組方面，則要留意黃淨淳、黃浠蕎、徐子喬、唐愷蕎等。
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