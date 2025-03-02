東京馬拉松︱40+張耀樑「唔怕熱」再創PB　強勢出戰亞洲錦標賽

對馬拉松選手而言，高溫往往是創造好成績的頭號敵人。東京馬拉松今晨開跑時已達13度，之後再上升至超過20度，由埃塞俄比亞選手包辦男、女子組冠軍。



難得的是，在這個理論上不利造好成績的天氣下，港將張耀樑仍跑出2小時20分36秒，再創個人最佳成績（PB），訓練拍檔莊司暘則以2小時22分完成賽事。



東京馬拉松2025吸引3.8萬跑手參賽。（路透社）

日本「男一」分享：堅持就是力量

今屆東京馬拉松賽事吸引歷來最多的3.8萬人參賽，男、女子名次前列選手全部來自非洲，男子組冠軍達基利（Tadese Takele）、亞軍謝利達（Deresa Geleta）、第五名烏瑪（Mulugeta Asefa Uma）都是來自埃塞俄比亞；季軍尼基迪（Vincent Kipkemoi Ngetich）、殿軍T傑普圖（Titus Kipruto），第七名B傑普圖（Benson Kipruto）、第八名拖萊迪（Geoffrey Toroitich）則來自肯雅。

28歲的超市店員市山翼，以2小時6分正寫下今屆日本跑手最佳成績。（Ｘ）

28歲的超市店員市山翼，以2小時6分正寫下今屆日本跑手最佳成績，也是當地跑手在賽事歷來第九最快，他取得今屆日本主辦的世錦賽代表資格，這位昔日活躍學界的跑手表示，「堅持就是力量」。

東京馬拉松2025男子組三甲成績：

1. 達基利（Tadese Takele）／埃塞俄比亞：2小時3分23秒

2. 謝利達（Deresa Geleta）／埃塞俄比亞：2小時3分51秒

3. 尼基迪（Vincent Kipkemoi Ngetich） ／肯雅：2小時4分正



女子組同樣是這兩個非洲長跑王國選手的天下，埃塞俄比亞跑手姬比迪（Sutume Asefa Kebede）以2小時16分31秒封后，同鄉菲莎（Hawi Feysa）摘季 ，肯雅的摩錫迪（Winfridah Moraa Moseti）得亞軍，第四、五位的瑪莎爾（Magdalyne Masai）、 尹捷露（Rosemary Wanjiru）同樣來自肯雅，第七、八位的基比施拿絲（Gotytom Gebreslase）、艾絲美羅（Degitu Azimeraw）則為埃塞俄比亞選手。前八名只得巴林的莫高寧（Desi Jisa Mokonin）不是來自非洲。

罕見的是，前十名之中沒有日本選手，中國的張德順以2小時20分53秒得第九名。

東京馬拉松2025女子組三甲成績：

1. 姬比迪（Sutume Asefa Kebede）／埃塞俄比亞：2小時16分31秒

2. 摩錫迪（Winfridah Moraa Moseti）／肯雅：2小時16分56秒

3. 菲莎（Hawi Feysa）／埃塞俄比亞：2小時17分正



張耀樑（右）今日在東京馬拉松再創PB。（資料圖片／高詩琦攝）

張耀樑「唔怕熱」再創PB 冀跑進220

年過40的香港跑手張耀樑，毋懼相對熱的天氣，跑出2小時20分36秒的個人最佳成績，他賽後表示，「好多人都覺得今日好熱，我覺得還可以，頭半程天氣OK，後半程稍為熱一點」，教練陳家豪認為張耀樑本身喜歡在太陽下跑步，而且對方今日狀態正勇，因此今日天氣對他影響不大。

張耀樑稱：「渣馬之後都要休息，距離東馬只係三個星期，練太多，怕受傷，其實對東馬信心都不大，但都會開破220配速去試，睇吓捱得幾耐，成績比預期理想，至於天氣都不算太熱，頭30k都陰天，後段出太陽比較熱。」

對於張耀樑的成績，陳家豪認為時間「非常之好」並達到賽前目標。張耀樑一直希望跑進2小時20分之內，現在距離目標已相當接近，「希望不久將來、在今年或明年達到」。

莊司暘不太滿意今日在東京馬拉松的成績。（資料圖片／高詩琦攝）

莊司暘以2小時22分完成，與PB相當接近，他對成績不太滿意，家豪表示，司暘自去年開始每場馬拉松都以2小時19分為目標，「今場去到30公里打後開始跌少少，他很認真準備，練習時也能做到，無奈馬拉松的表現好睇當日臨場發揮，所以他不是太滿意。」

今年3月底亞洲馬拉松錦標賽港隊名單，張耀樑、莊司暘雙雙入選。（來源：田總官網）

再與莊司暘並肩 3月底出戰亞洲馬拉松錦標賽

張耀樑、莊司暘近月經歷連場比賽，可說是身心疲累，不過在休息調整前，尚有一場大賽等待他們——中國香港田徑總會剛公布3月30日在浙江嘉興市上演的亞洲馬拉松錦標賽名單，港隊將派出林穎璋、張耀樑、莊司暘，司徒兆殷、屈旨盈、黃卓寧，三男三女共六名選手出賽，換言之張耀樑、莊司暘這對好拍檔會再次披上港隊戰衣並肩上陣。

家豪說，張耀樑自知年紀不輕，因此格外珍惜每次代表香港的機會，就算剛剛經歷連場比賽，未必在最佳狀態，也會盡力一戰。