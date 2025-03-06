法甲｜里昂主帥方辛加與球證爭執　被重罰停賽9個月

里昂主帥方辛加（Paulo Fonseca）因周日（2日）領軍對比斯特時與球證起衝突，被法國職業足球聯賽重罰停賽9個月，今季不能再次在聯賽現場督師。



方辛加事後就相關行為致歉，里昂則認為處罰「極為嚴厲」及「前所未有」，並正研究為他上訴。



里昂主帥方辛加被罰停賽9個月。（Getty Images）

周日里昂主場對比斯特的法甲賽事，拿卡錫迪在82分鐘攻入今場個人第二球，助里昂領先對手2：1，然而補時階段方辛加不滿球證Benoit Millot打算判罰十二碼，激烈投訴後被出示紅牌。

方辛加未因此冷靜下來，更激動地上前貼着球證的臉怒罵，Benoit Millot事後指兩人鼻子有輕微接觸，當時方辛加試圖用頭撞他。

最終VAR檢視後「維持原判」，球證未判罰十二碼，里昂也以2：1取勝，方辛加事後道歉：「我不應這麼做，我很抱歉。」

法國職業足球聯賽周三發表聲明，宣布方辛加即時起停賽9個月，至11月30日為止，法甲聯賽不能在場邊督師之餘，9月15日前禁令延伸至比賽前、比賽期間及比賽後的己方更衣室，球場及球員通道。

里昂回應認為有關判罰「極為嚴厲」及「前所未有」，表示會研究是否上訴。禁令暫時只影響國內賽事，法國職業足球聯賽紀律委員會主席Sébastien Deneux表示，會由法國足協決定是否申請將禁令延伸到歐洲賽。里昂目前排法甲第6，周四深夜的歐霸16強首回合對布加勒斯特星隊。