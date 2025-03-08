學界足球精英賽︱男拔險勝聖若瑟衛冕　譚仔三哥「姐姐」半場表演

今屆學界足球精英賽獲譚仔三哥贊助，在數名「姐姐」半場組成啦啦隊表演下，拔萃男書院最終憑互射十二碼擊敗聖若瑟書院衛冕。



比賽早段發生小插曲，其中一邊龍門網窩有問題，比賽需中途暫停約一分鐘，讓工作人員及時補救。上半場兩隊膠着，34分鐘聖若瑟中場劉宇浩右路落底傳中，皮球省中男拔門將梁曉陽輕微彈起，令門前僅3碼的李宗恒面對空門射高。

比賽早段曾暫停約一分鐘，讓工作人員補好網窩。（袁志浩攝）

多名市民在啟德零售館平台上觀戰。（袁志浩攝）

換邊後聖若瑟的鄭柏喬一度於禁區內與男拔的黃韜霖相撞後倒地，但球證無表示，51分鐘聖若瑟守門員許栢瑋接角球甩手，混戰中男拔球員近門起腳卻被護空門。

兩隊法定時間踢成0：0，進入互射十二碼階段，雙方前五輪均全數射入，第六輪男拔與聖若瑟各有詹皓臻、劉宇浩射失，結果兩隊戰至第十輪，聖若瑟的楊焯鈞射中柱，男拔總比分贏9：8，衛冕精英賽冠軍。

男拔憑互射十二碼擊敗聖若瑟。（袁志浩攝）

男拔衛足球精英賽。（袁志浩攝）

賽後男拔陳丞臻獲頒最佳射手，梁曉陽當選最佳防守球員，劉彥匡則成最有價值球員，他們同時入圍明星隊十一人。

效力港超標準流浪的劉彥匡感激隊友付出，「出了120%的力，大家跑多步、支撐住，為男拔捧盃。」這位球員仍記得去年網上一篇文章，自己被稱為「無名英雄」，「希望這次拿MVP，大家可以記得我是拔萃18號Alvin，記得我在拔莘有貢獻過。」

效力港超標準流浪的劉彥匡成為賽事MVP。（袁志浩攝）

劉彥匡又認為比起去屆奪冠，全隊都更享受比賽，「前年射十二碼落敗後，很想重新證明自己，現在全隊終於跨越了十二碼這難關，是完美結局。」

跟去屆擁有趙正宇不同，男拔今屆缺少領軍球員，梁曉陽稱：「外界說我們『買人』，證明不是這樣的，如果是的話，我們只踢那幾位球員就可以。其實我們花好多時間、心機去練習，才能踢出團隊配合。」

男拔守門員梁曉陽。（袁志浩攝）

今屆足球精英賽四強與決賽均移師啟德青年運動場舉行，在只向學校與贊助商派發門票下，決賽今場人數達2207人，而啟德零售館平台上更是企滿觀戰的人群。另外，賽事不止獲電視台直播決賽與季軍戰，更獲餐飲品牌譚仔三哥冠名贊助，冠軍至殿軍合共獲27500元現金券，個人獎項得主也可各獲500元現金券。

譚仔三哥的「姐姐」與競技啦啦隊於半場休息時表演。（袁志浩攝）

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比賽半場休息期間，邀來歌手陳健安獻唱之外，譚仔三哥的「姐姐」更與競技啦啦隊到場打氣，雖然「姐姐」們邊跳舞邊數拍子，舞步有點甩漏，但仍盡力演出，贏得現場觀眾掌聲，加上學生與家長們無間斷為球員加油，氣氛甚佳。

劉彥匡稱，希望師弟們之後可繼續在此場地比賽，擁有相同的體驗，「在這麼靚的球場上比賽，有這麼多球迷支持，大家都不會緊張，很感恩、開心、享受。」

季軍戰由法國國際學校與南島中學交手。（袁志浩攝）

至於季軍戰，法國國際學校憑Enzo Levaire上半場建功，加上莊晉禁區外轟世界波死角破網，完場前隊長區振鋒半單刀射入，以3：0大勝南島中學。