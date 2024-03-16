學界足球精英賽︱港超中場趙正宇成功臣　男拔反勝英華重奪冠軍

2023/24年度全港學界精英足球比賽周六（16日）於蒲崗村道公園決出王者，拔萃男書院憑效力港超球會標準流浪的中場趙正宇貢獻兩入球一助攻，反勝英華書院封王，相隔9年重奪冠軍。



上屆不敵聖若瑟屈居精英賽亞軍的男拔，今年四強「復仇」成功打入決賽，與英華書院爭奪冠軍。被看高一線的男拔，12分鐘先逼得對手守門員鄺天樂推甩腳，但男拔隊長陳丞臻遭守衛力壓，未能把握機會射入。

鄺天樂（25號）推甩腳，但男拔隊長陳丞臻（右）遭守衛力壓，未能把握機會射入。（袁志浩攝）

英華意外領先 男拔靠趙正宇反勝

直至23分鐘英華意外領先，鄧當樂前場連過三關，再單刀燙射得手成1：0。男拔主帥馮凱文隨即換人，由司職中場的吳日朗取代王子杰，這位中一生入替後即主射右路崎角位罰球，皮球直飛死角，但鄺天樂飛身單手救出。

英華意外取得領先。（袁志浩攝）

可是男拔始終坐擁效力港超球會標準流浪的趙正宇，這位中場28分鐘還以顏色，右路兩度用假腳騙過守衛，再勁射近柱入網追至平手。僅5分鐘後，趙正宇再接應連朗狄傳中，第一時間掃把腳撞射遠柱網仔，助男拔反超前2：1。

趙正宇為男拔扳平。（袁志浩攝）

換邊後英華明顯壓前，下半場5分鐘，黃家偉接應角球跳頂中楣，門前林柏燃窩利補中又斜出。然而男拔完場前10分鐘再有趙正宇交出助攻，張翱雲右路冷靜射遠柱成3：1，男拔終繼2014/15學年後再封王，亦是歷來第四次稱霸精英賽。

男拔自2014/15學年後再封王。（袁志浩攝）

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趙正宇獲頒最有價值球員：望在港超有更多機會

決賽錄得2入球1助攻的趙正宇，結果獲選賽事最佳11人，並贏得最有價值球員獎項。在中學生涯最後一年助男拔重奪冠軍，他感到十分開心，「多謝同學、師弟周末也來支持。去年我們輸了兩次（港九區D1甲組及精英賽兩負聖若瑟），大家不惜走堂、考試都抽時間一起練習，每周至少3至4次，贏回冠軍很高興。」

趙正宇現效力港超球會標準流浪。（袁志浩攝）

今季各項賽事為流浪上陣14次的他表示，港超經驗有助他更好地控制比賽節奏，又期望在離開學界舞台後有好發展，「希望在聯賽或一隊獲得更多出場機會。」馮凱文賽後也大讚這位愛徒：「有時場上會感覺不到他存在，但他一出現就救全隊，踢港超後他成熟、淡定了。」

他表示作為教練，更樂見球隊充滿團隊精神，「上年失利後我們檢討、重整訓練，但更關鍵是球員的心態肯改變——之前喊完就算，今次喊完知道不足，有決心要捲土重來。」男拔現時已在精英賽、港九區D1甲、乙組封王，只差丙組冠軍就能完成「大滿貫」，馮凱文稱不希望給球員太大壓力，只求盡力而為。

趙正宇（左）獲男拔主帥馮凱文（右）力讚。（袁志浩攝）

至於頭場季軍戰，聖若瑟書院早段憑蘇子然先開紀錄，下半場補時再由曾斫然近半場笠射入網，以2：0擊敗香港國際學校。