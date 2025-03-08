跑步熱話｜美國接力賽驚人一幕　女跑手疑不滿被爬頭揮棒擊打對手

美國高中田徑發生驚人場面，周一（3日）在維珍尼亞州的一場女子4x200米接力賽中，跑手Kaelen Tucker超越對手後，突被對方以接力棒猛力擊打頭部。



從影片中可見，代表Brookville高中的Kaelen Tucker在彎位超過IC Norcom高中的跑手後，被對手從後以接力棒打向頭部，Kaelen Tucker隨即摸着後腦，痛苦地在場邊倒下。不過沒有任何跑手去查看情況，包括打她的IC Norcom跑手。

美國ABC新聞報道，IC Norcom高中因此在該項目被取消資格，但Brookville高中同樣失去成績之餘，Kaelen Tucker事後也沒有得到任何解釋，IC Norcom高中甚至沒有任何人向她道歉。

Kaelen Tucker（左）在接力賽中突被對手用接力棒打頭。（Youtube截圖）

Kaelen Tucker指在彎位中途時，手臂有出現碰撞，因此選擇繞向外側超越對手：「當我過了她後，她卻用接力棒打我的頭。我簡直不敢相信，不知道發生了什麼，被打中頭後我便倒在跑道外，（對手）沒有人來看我或檢查傷勢之類。」

她補充現時沒有大礙，只是還有點頭痛，但對隊伍因此失去成績而感到不快。Kaelen Tucker母親則在接受ABC新聞訪問時，表示女兒有輕微腦震盪，且正檢查顱骨有否骨折，但醫生表示需等消腫才可進一步檢查。