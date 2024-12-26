我的名字．刁俊稀｜真正「成名」的2024後　刁俊稀冀盼做低調高手

要為2024年的香港體壇揀選一個名字，是張家朗？是何詩蓓？是江旻憓？

是刁俊稀。

巴黎奧運法蘭西體育場的100米起點，鏡頭裏的刁俊稀對着號碼布的「DIU」一指，從此成為香港人最有共鳴一幕。名字為他帶來人氣，也帶來評價，真正的「成名」令內向的刁俊稀不太習慣，後來適應了，轉個角度想，因為自己的名字令更多香港人認識田徑，也不是壞事。

「你想別人怎形容刁俊稀？」我問。

「跑得快。」他說。

是的，跑道上，最響亮的名字，叫時間。

攝影：陳智康



在每個界別，總有些名字，街知巷聞。

但有些人，名字不大，做的事情亦不普遍；在香港體壇也一樣，惟他們看不見非不存在。這些名字，卻值得香港人一一記住。



或許沒有一個訪問系列比「我的名字」更適合刁俊稀。回到2024年夏天的巴黎奧運，這名24歲的港隊田徑代表被列入男子100米預賽第三組，大會鏡頭從第二線的毛里裘斯選手轉到第三線，刁俊稀靦腆微笑，雙手指指號碼布上的「DIU」，這一幕迅即在網絡爆紅，香港人也從此知道，我們有個百米飛人叫刁俊稀。

在紫色的法蘭西運動場，刁俊稀首度出戰奧運會。（資料圖片／袁志浩攝）

今年24歲的刁俊稀，從前就讀天主教郭得勝中學，因為身形高大而被老師相中參加田徑隊。他最初的主項是跨欄，卻在中三一次學界比賽因為上欄時不慎絆倒，終點前跌倒收場。這場慘痛意外成為轉捩點，刁俊稀沒有因此言棄，反而轉戰簡單直接的100米，升中四的暑假報名屈臣氏田徑會的訓練班，接受正統訓練，展開百米短跑生涯。

刁俊稀跟隨名帥畢國偉練跑，當他從理工大學會計及金融學院畢業後，曾經兼顧全職工作與練跑，竟然愈跑愈快，今年5月的香港田徑錦標賽，他以10.33秒刷新個人最佳成績兼力壓群雄。他深知工作加練跑雙線發展非長遠之計，既已達到進入體院的門檻，何不趁年輕、趁有成績而放手一搏？刁俊稀決定把握「2字頭」的當打之齡，全心投入在田徑，正式成為全職運動員。

香港田徑代表刁俊稀。（陳智康攝）

他沒想到這個決定把他帶到薰衣草紫的法蘭西運動場。巴黎奧運男子100米預賽第三組，他跑出10.62秒，以第四名衝線。雖然未能突破預賽階段，奧運旅程不足11秒就結束，與個人最佳時間相差近0.3秒的時間也難言滿意，但刁俊稀不無收穫：「大腿肌肉於賽前出現狀況，有點可惜，轉個角度看，也是很好的經驗。我練了9年（短跑），可以踏上奧運這舞台，證明我這9年的努力沒有白費。」

刁俊稀以小組第四名衝線，無緣晉級。（01體育記者袁志浩攝）

憑一個姓氏成為網民熱話，「我沒有想過有如此大迴響」，但亦迅即有網民批評刁俊稀的表現，然而在香港能夠在100米跑出10.62秒的人並不多，刁俊稀在一年多之內把個人最佳時間四度推前，亦是不爭的事實。刁俊稀直言，奧運後多了人知道自己的名字，走在街上或田徑場偶爾被認出，曾經覺得有點負擔，「始終自己比較內斂和害羞，不太習慣成為焦點」；但經過數個月的沉澱，他學懂換個角度解讀，「其實多人認識刁俊稀，即是更多人認識短跑，對香港田徑也是好事」，有時出席中學陸運會擔任嘉賓，學生們蜂擁上前要求合照，甚至拿出便利店收據向水私家鞋墊索取簽名，他都耐心地一一答應。

這塊號碼布，是刁俊稀爆紅的原因。（陳智康攝）

為人低調的刁俊稀說不上享受成名的生活，即使奧運後多了機會涉足不同界別，但刁俊稀最重視的，始終是競技場上的表現，畢竟田徑於世界精英體壇的門檻堪稱「天花板」，以巴黎奧運男子100米標準10秒正為例，香港紀錄（10.28秒）的確與之有一段距離。刁俊稀的個人最佳時間（10.33秒）與香港紀錄差0.05秒，為了這個平常人看來一閃即逝的瞬間，短跑運動員背後所花的努力，可是你和我都難以想像，刁俊稀期望未來先穩定地跑10.30秒，再向10.20秒進發。

「（香港紀錄）破到就破，如果今年破不了就下年，再做不到就後年。新一代運動員要努力，田徑是很難堅持，遇到瓶頸會很迷失，我也試過，幸好自己有種不願認輸的精神，我知道自己不止這個水平，然後努力再努力，相信自己是可以的。無論成功與否，最重要是對自己負責任，就算被更多人認識，我也是這樣做自己。」

刁俊稀逐漸適應被人認出，「多人認識我，即是多人認識短跑」。（陳智康攝）

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刁俊稀在巴黎奧運說得上真正的一夜「成名」，他冀盼的未來是「既低調又高調」，「低調是為人，高調是成績」。那麼他希望香港人如何形容「刁俊稀」這個名字？「跑得快。」刁俊稀說話，就如跑道上的他，一語中的，從不拖泥帶水。