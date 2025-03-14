全港學界手球精英賽｜梁銶琚鋼門領軍衛冕　中學最終戰難免感觸

對不少中六生來說，十分珍惜代表學校出戰學界的機會，因為打一次少一次，同樣是中六生的順德聯誼總會梁銶琚中學手球隊隊長練紫晴，在全港學界手球精英賽女子組決賽，屢救險球，結果領軍順利兩連霸。這名梁銶琚隊長賽後十分感觸，淚灑球場，「順利衛冕為我的中學生涯劃上完美的句號。」



全港學界手球精英賽｜男拔力克心誠三連冠 梁銶琚女子組成功衛冕

力爭學界精英賽兩連霸的梁銶琚，在決賽鬥拔萃女書院，梁銶琚大部分時間領先，直至下半場中段逐漸拉開比分。女拔萃急起直追，多次強攻嘗試收窄比分，無論近射或遠射，大多都未能射破隊長練紫晴的十指關，使在場的梁銶琚支持者多次起哄，她靦腆地向看台鞠躬示意。

練紫晴今仗屢救險球。（夏家朗攝）

梁銶琚下半場逐步拉開比分，最終以13：5擊敗女拔萃，連續兩年贏得精英賽女子組冠軍，練紫晴與隊友們隨即慶祝，這名梁銶琚隊長眼泛淚光，當她與隊友走到龍門面前拍照時，她面對向龍門良久，並觸摸着門框流淚，狀甚不捨。

練紫晴賽後淚灑球場。（趙子晉攝）

梁銶琚以8分之差擊敗女拔萃，練紫晴坦言賽前預料戰情更加緊湊，全靠教練與隊友完成4強戰後，立即做功課備戰今仗，才可有更好的發揮，而她都感激教練、隊友、師姐們的付出，「大家都十分花心機及時間，尤其是師姐們放工後特意與我們一起練波，而隊友發揮十分好，後備球員及入場的球迷的努力打氣，十分感激大家。」

練紫晴感激隊友及師姐們的付出。（夏家朗攝）

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練紫晴在中一時初接觸手球，因為小學曾經打排球而「唔驚波」的關係，她轉為門將，一晃眼已是6年，練紫晴已是最後一次披上梁銶琚的球衣，心情難免波動，「出賽前本想以平常心出戰，當踏入場地時就開始緊張，賽事進行時只專心做好自己。在上年贏得冠軍後，我和隊友希望今年可以衛冕，如今如願以償，我的中學生涯都變得圓滿，而且是最後一次學界賽事，都十分感觸。」

練紫晴與隊友們合照留念。（趙子晉攝）

練紫晴與隊友們合照留念。（趙子晉攝）

練紫晴最不捨的，是球隊的氣氛，大部分從疫情後開始合作，3年間每個星期見面，近期接近精英賽練得更頻密，「疫情期間練習機會不多，疫情後才真正合作，這段時間大家都十分了解，近期精英賽臨近接近朝夕相對。我很喜歡梁銶琚的氣氛，大家既熟絡又開心，有兩個隊友自小學已認識，這個冠軍對我們全隊也是意義重大。」

練紫晴今仗屢救險球，她謙稱是全隊上下的努力，「全靠隊友的落力防守，她們的站位正確，使我守波都變得容易。」練紫晴賽後同時獲選為最有價值球員，她感到喜出望外，畢竟甚少門將可獲這殊榮，亦是對她的一個肯定，「代表我在中學生涯努力沒有白費，證明了我的能力。」

梁銶琚的練紫晴與男拔萃的陳宇謙獲選MVP。（夏家朗攝）

在中學生涯最後一年贏得精英賽，是練紫晴的中學完美結局。（夏家朗攝）

全港學界手球精英賽戰果



女子組季軍戰

協恩中學 12：8 博愛醫院陳楷紀念中學

男子組季軍戰

德信中學 23：16 聖言中學女子組決賽

順德聯誼總會梁銶琚中學 13：5 拔萃女書院

男子組決賽

拔萃男書院 18：18 基督教香港信義會心誠中學

拔萃男書院互射7米球贏4：3

