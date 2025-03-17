網球｜安祖娃連挫世界一二姐兩月捧兩盃　「有段時間我為狗而戰」

印第安泉大師賽（Indian Wells）女單決賽，年僅17歲的俄羅斯球手安祖娃（Mirra Andreeva）以盤數2：1反勝「一姐」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）奪冠。

安姐娃在4強已先擊敗世界排名第2的施安迪（Iga Swiatek），今次封后說服力十足，不過這位俄國少女還在等待母親買給她的特別「禮物」。



安祖娃連續兩項WTA 1000級賽事奪冠。（路透社）

獲前球后大讚會是未來「一姐」

安姐娃在上月的杜拜錦標賽奪冠，成為史上最年輕的WTA 1000級賽事冠軍後，今次在印第安泉再以2：6、6：4、6：3反勝莎巴蘭卡，連續兩站1000級賽事封后。

面對「一姐」當然不易打，賽後她表示想多謝自己：「我戰鬥到了最後，也一直相信自己及沒有放棄。我嘗試像兔子一樣奔跑，因為莎巴蘭卡的擊球像子彈一樣，很難應付。」

安姐娃近年急速冒起，被認為是網壇最矚目新星之一。曾18奪單打大滿貫的前「一姐」娜華蒂露娃（Martina Navratilova）稱讚她打法成熟，不像是只有17歲，更預言安祖娃未來會成為世界排名第一。

今次安祖娃接連擊敗「一姐」莎巴蘭卡（圖）及施安迪奪冠，說服力十足。（路透社）

母親半年前承諾的禮物

不過下月尾才迎來18歲生日的安祖娃仍為少女，心中所想可能簡單得多。之前她表示去年秋天曾打算養狗，當時承諾，若安祖娃能打入世界排名第20，便會買一隻狗作為禮物。

安祖娃表示之前有段時間是為狗而戰。（路透社）

她上一次排在20名以外，是去年的9月23日，之後便由第19位打到現在的第6。「之前有段時間我是為狗而戰，所以每場比賽結束後，我會立刻檢查即時排名。」

然而到今次晉身4強後，離她首次打入世界前20已過去6個月，安祖娃表示那隻狗還未到來：「因為我們還在想該養什麼品種。我想養雌性的狗，因為基本上雌性體型會較小，若我要周圍出行便較方便。」安祖娃續稱想養「超迷你」的拉布拉多犬：「是拉布拉多與玩具貴婦的混種，體型上會更小，不過要等牠出生還要一段時間。」