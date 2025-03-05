網球｜英國甜心拉度簡奴跟蹤事件後首開腔：當時幾乎無法呼吸

英國「網球甜心」拉度簡奴（Emma Raducanu）早前因遇上跟蹤狂，出戰杜拜網球錦標賽期間突然在場邊爆喊，事件引發外界關注。



兩周過去，她首度開腔談及該次事件：「當時眼淚讓我無法看清網球，也讓我幾乎無法呼吸。」



兩周前的跟蹤狂事件後，拉度簡奴首度開腔接受訪問。（路透社）

兩周前賽事中途突然爆喊

拉度簡奴在2021年以世界排名150身份奪美網冠軍一夜成名，是公開賽年代歷來包括男、女子球手在內，史上第一位從外圍賽打起並奪大滿貫錦標的球手。她因外表甜美可愛，很快成為英國甚至網球界寵兒，但也讓拉度簡奴一再被跟蹤狂盯上。

上月20日的杜拜網球錦標賽次圈首盤，她在落後梅高娃（Karolína Muchová）0：2期間，突然走到主裁判席前失控爆喊，國際女子網球協會（WTA）事後發聲明確認有一名男子向拉度簡度表現出「迷戀行為」，已當場把他驅逐出場，警方也向他發出限制令。

拉度簡奴：「眼淚讓我無法看清網球，幾乎無法呼吸」

兩周過後，她接受英國BBC訪問時首度開腔：「第一場比賽我便見到他（跟蹤者），那讓我心煩意亂，不知道該如何打完比賽。眼淚讓我無法看清網球，也幾乎無法呼吸。」

報道指該場比賽之前，那名男子便已在酒店走向拉度簡奴，給她一封信並拍下她的照片，讓拉度簡奴感到不安，同一男子在數周前已曾趁拉度簡奴在新加坡、阿布扎比及多哈的比賽期間出現。

拉度簡奴表示現時感覺好了很多，已重新出發。（Getty Images）

拉度簡奴形容在該場比賽感到十分難受：「賽後我徹底爆喊，覺得需要一星期來喘口氣，現在感覺已好很多。」

她現已重新出發，參加今月初開始的印地安泉網球公開賽（Indian Wells Open），聲稱那是她最喜歡的賽事之一：「我想確保自己已經準備好，自從來到這裏，很意外我感到如此快樂。」

今次已非拉度簡奴首度受到跟蹤狂滋擾，早在2021年11至12月期間她已受到男子Amrit Magar跟蹤及滋擾，至少三次在Emma家門前出現，甚至留下附上求愛字句的花束，Amrit Magar被判5年禁制令，不得進入拉度簡奴1.6分里範圍內。