C朗40歲生日豪言「我是史上最佳」　給麥巴比忠告霸氣盡現︱足球

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）2月5日迎來40歲生日，踏入球員生涯尾聲，這位葡萄牙巨星自信不減，豪言自己是足球史上最偉大球員。

對於麥巴比加盟皇家馬德里後未能大放光芒，C朗給予對方的忠告是：學習C朗拿度那樣踢吧！



C朗40歲生日快樂！（路透社）

「我是史上最偉大射手」

C朗接受西班牙電視台La Sexta訪問時豪言：「我是史上最偉大射手」，宣稱「雖然我不是左撇子，但以左腳取得的入球數目位列史上前十名，這些數字足以證明，我是歷來最全面的足球員。」

C朗續說：「我認為我是足球史上最全面的球員，這是我的意見。那可能涉及品味，我覺得我是最好的。足球場上我什麼都做得到，我頂上功夫出色，罰球也很好，我速度高，強壯，彈跳力好，左腳射術也不錯。」

「老實說，我從未見過一個比我更優秀的球員。品味是另一回事，你可以選擇美斯、比利或馬勒當拿，但如果說C朗不夠全面就是謊話。我是最全面的，你不會再看到一個較我更全面的球員，我是打從心底說出來的，沒有球員較我更全面。無論我攻入920、925或930球，我都是史上最佳。」

C朗轉戰沙特後繼續入球不斷。（路透社）

誰是足球史上紀錄入球者？

C朗擁有多項男子足球入球紀錄，他為葡萄牙國家隊217次上陣，攻入135球，兩者皆為球壇最高紀錄，他在球員生涯累積923個正式比賽入球，位列史上第一，較長年宿敵美斯的850球還要多出一截。

不過全球廣泛認同已故巴西球王比利（Pele）才是史上最多入球者，因為昔日足球官方紀錄不及現今嚴謹，連同非官方友賽及表演賽，比利在1363場比賽攻入1279球，紀錄獲健力士世界紀錄官方承認，就算他在球會及國家隊加起來正式比賽官方入球數字為757球，由國際足協（FIFA）到南美足協（CONMEBOL），都慣常用1281球（較健力士紀錄多出那兩球，是比利退役後回山度士「客串」演出攻入）這數字，至近年FIFA開始改用「超過1200球」來描述比利的入球數字。

麥巴比圓夢加盟皇馬後，尚未發揮預期水平。（路透社）

給麥巴比的忠告：模仿C朗

無論如何，不變的是C朗對自己的自信。他之前已不止一次說過，感到自己會成為史上最佳足球員。每當被問到他和美斯二人之中誰較出色，他總是大讚對方，然後選擇自己。

後輩麥巴比加盟皇馬後，未踢出預期中的球王級表現，C朗分析：「踢中鋒對麥巴比來說有點困難，我認為他不知道如何踢中鋒……他不是真的不知道，只是那不是他的位置。假如我尚在皇馬，我可以教他如何踢9號位。因為我最初都不是踢中鋒，人們已忘記我踢翼鋒出身，之後才改踢中鋒。」

C朗認為麥巴比不是典型的中鋒，他給對方的忠告是，「假如我是他，我或多或少會模仿C朗拿度踢中鋒的方式去踢。」

C朗足球生涯每年入球全記錄

17歲／19上陣／5入球／4助攻

18歲／36上陣／1入球／3助攻

19歲／67上陣／17入球／14助攻

20歲／60上陣／13入球／11助攻

21歲／60上陣／26入球／12助攻

22歲／61上陣／40入球／9助攻

23歲／59上陣／30入球／13助攻

24歲／45上陣／28入球／4助攻

25歲／64上陣／53入球／19助攻

26歲／60上陣／59入球／17助攻

27歲／70上陣／67入球／15助攻

28歲／60上陣／64入球／16助攻

29歲／57上陣／60入球／18助攻

30歲／56上陣／58入球／19助攻

31歲／58上陣／54入球／14助攻

32歲／59上陣／53入球／12助攻

33歲／54上陣／49入球／13助攻

34歲／50上陣／45入球／4助攻

35歲／48上陣／40入球／8助攻

36歲／60上陣／41入球／5助攻

37歲／45上陣／17入球／4助攻

38歲／56上陣／53入球／15助攻

39歲／57上陣／50入球／8助攻



生涯1261上陣／923入球／257助攻

