英格蘭左閘新希望利維斯史基利　處子戰即入球表現搶眼｜世盃外

英格蘭在世界盃外圍賽歐洲區K組首輪以2：0擊敗阿爾巴尼亞，新帥杜慈（Thomas Tuchel）上任首戰即獲勝仗。

「三獅軍團」近期左閘缺人，利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）今仗首次為國家隊披甲上陣即有入球，更獲選全場最佳球員，可謂英軍左閘新希望。



利維斯史基利國家隊「地標」即有入球。（Getty Images）

英格蘭面對實力較弱的阿爾巴尼亞佔據優勢，初段已將對手壓制。20分鐘比寧咸在中路送出直線，利維斯史基利從左路衝入禁區接應，射穿門將「大細龍門」為英軍先開紀錄。下半場哈利卡尼再入一球，助英格蘭主場以2：0輕取阿爾巴尼亞。

今仗是利維斯史基利首次代表英格蘭上陣，他以18歲176日打破此前由拉舒福特（Marcus Rashford）保持隊史的最年輕地標入球紀錄（18歲209日）。

首次國家隊上陣即獲選最佳球員

除攻入一球外，利維斯史基利全場74次傳球僅失5次，成功率93%。防守方面，他今場被過次數為0，另外錄得7次為球隊重奪控球權、3次地面對抗全數成功。

與他對位的阿爾巴尼亞右翼阿辛尼（Yasir Asani）「無啖好食」，全場僅在三閘線附近起腳1次，預期入球只得0.01。利維斯史基利如此搶眼表現，讓他賽後獲選為今場最佳球員。

利維斯史基利在英軍一眾星將中獲選最佳球員。（Getty Images）

成熟表現歸功母親

利維斯史基利出身阿仙奴青訓，今季在英超表現已十分搶眼，獲讚踢法穩定不像只有18歲，而且態度謙遜。這該歸功於他的母親Marcia，兒子在11歲便因出色表現而獲球探青睞，她為幫助利維斯史基利，特意攻讀足球商業碩士學位並獲得國際足協經理人牌照，以學習相關知識。

轉任球評的「大師兄」禾確特也稱讚：「我仔細觀察利維斯史基利，他的態度最為突出，踢法超越年齡地成熟，而且完全不怕夏蘭特，自信十足。」

英格蘭左閘長期缺人

利維斯史基利表現出色，其實也解決英格蘭近期一個問題。英軍近年左閘首選勞基梳爾頻受傷患影響，芝維爾也不時受傷，去年歐國盃英格蘭便是以右閘捷比亞客串，但效果乏善可陳。

前任主帥修夫基離任後，暫代的卡斯利用過本應是右閘的阿歷山大阿諾特、歷高利維斯（Rico Lewis）及中堅利維高維（Levi Colwill），20歲的車路士小將路易斯賀爾（Lewis Hall）是他用過的唯一正宗左閘，但效果平平。

去年歐國盃時，英格蘭因豪華陣容被寄予厚望，但左閘卻只能以捷比亞串演來解決。（Getty Images）

杜慈上任後，上周公布的大名單裏只有利維斯史基利為正宗左閘。他今季下半季在阿仙奴獲阿迪達重用，連英格蘭及阿仙奴傳奇左閘艾殊利高爾（Ashley Cole）早前也大讚他表現：「他去年及今年初都十分搶眼，現在他需要做的，便是在阿仙奴及國家隊保持出色表現。」

勞基梳爾及芝維爾頻繁受傷，又沒有其他新一代出色左閘之下，利維斯史基利今仗留下出色表現，相信能說服杜慈繼續重用他一段時間。