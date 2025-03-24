吳艷妮破全國紀錄淚灑賽場　新妝扮模仿「戰鬥天使」永不言棄

中國「跨欄女神」吳艷妮出戰2025南京世界田聯室內錦標賽，雖在女子60米欄半決賽中跑出8.01秒創全國紀錄，但仍無緣晉級。



她賽後向觀眾致謝時激動落淚，不過受訪期間又回到平時意氣風發的狀態：「吳艷妮是靠實力說話的！現在國家紀錄是我吳艷妮的！」



吳艷妮打破國內紀錄後淚灑賽場。（新華社）

吳艷妮今次跑出8.01秒不僅刷新個人紀錄，也創造室內女子60米欄全國紀錄，可惜在一眾世界級好手同場競技下，她仍無緣晉級決賽。她的母親熊艷在賽前接受紅星新聞訪問時表示：「艷妮每次參賽，對手都是她自己，能看到她一點點進步就非常欣慰了。」

賽後吳艷妮被問到破紀錄的感受回答：「完成比賽時很開心，因為我有這樣的實力，所以還是那句話，大家不要着急，給我一點時間。」隨後他又霸氣地表示今次表現「就是告訴你們，我吳艷妮是靠實力說話的！現在國家紀錄是我吳艷妮的！」

賽後吳艷妮霸氣表示：「現在國家紀錄是我吳艷妮的！」（新華社）

「戰鬥天使」上身

吳艷妮今次出賽在眼睛下方畫上紅色作裝飾，她表示是模仿日本漫畫角色《銃夢》中的Alita，該角色有「戰鬥天使（Battle Angel）」之稱。她表示希望學習這個角色「永不言棄、在逆境中不斷蛻變成長的精神」，也希望Alita上身。

該作品曾在2019年改編為真人電影《銃夢：戰鬥天使》，由占士金馬倫監製及編劇。（imdb）

賽後這位「跨欄女神」也在微博報捷：「戰鬥天使吳艷妮報道：以8秒01的成績，奪得了南京世界田聯室內錦標賽的第九名，創造了中國女子跨欄在室內世錦賽的歷史最快成績和最高排名，並打破了全國紀錄。」

她又解釋自己是「後勁型選手」：「60米欄是我的弱項，但只要有為國爭光的機會，我從來都是戰鬥到底。我不畏懼任何人。」