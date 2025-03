IOC主席巴赫：體育必須保持政治中立　奧運在危機中團結各國

國際奧委會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)今年任期屆滿後不會尋求連任,臨別前接受美國新聞網絡(CNN)專訪,詳談在美國、俄羅斯兩大勢力政治風波下體育界何去何從,巴赫聲言「體育必須保持政治中立」(Sport has to be politically neutral)。



國際奧委會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)今年任期屆滿後不會尋求連任。(Getty Images)

巴赫:體育必須保持政治中立

巴赫12年任內見證不少歷史時刻,環球新冠疫情、東京奧運史無前例延期一年上演,東京奧運、北京冬奧皆在疫情下須閉門作賽,又遇上俄羅斯入侵烏克蘭,要處理俄羅斯運動員問題這隻熨手山芋。

即將交棒予下一任主席,巴赫臨別贈言時寄語:「體育必須保持政治中立,否則我們不能完成將全球團結在一起的使命。」

巴赫認為巴黎奧運是全球危機中的完美示範。(Getty Images)

巴黎奧運是危機中完美示範

「你可看到巴黎奧運的完美示範,我們將全球各地206個代表團運動員加上難民隊連結在一起,在選手村一同生活,和平共處。」巴赫細數,「我們有來自俄羅斯、烏克蘭的運動員,也有來自以色列和巴勒斯坦的,還有也門的選手……全球有太多戰爭和危機,各國運動員擕手在一起,共同生活,呼籲和平,遵守規則公平競技,完全沒有發生任何衝突。」

不過他的一席話在下屆奧運或遇上重大挑戰,立場極右的特朗普再度上場出任美國總統,作為2028年洛杉磯奧運的東道主,令人憂慮不停惹火的特朗普會為各國帶來分歧。巴赫卻對特朗普投下信任一票,「我非常有信心特朗普總統會支持洛杉磯奧運,我見證過他大力支持申辦洛杉磯奧運,從跟他之間的交流我感受到他內心之中是熱愛運動的。」

巴赫稱,「我希望洛杉磯將會顯示出美國作為一個熱愛運動國家的一面,美國人可發揮對運動和奧運會的熱情。」