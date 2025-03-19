IOC主席巴赫：體育必須保持政治中立 奧運在危機中團結各國
撰文：吳慕兒
出版：更新：
國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今年任期屆滿後不會尋求連任，臨別前接受美國新聞網絡（CNN）專訪，詳談在美國、俄羅斯兩大勢力政治風波下體育界何去何從，巴赫聲言「體育必須保持政治中立」（Sport has to be politically neutral）。
巴赫：體育必須保持政治中立
巴赫12年任內見證不少歷史時刻，環球新冠疫情、東京奧運史無前例延期一年上演，東京奧運、北京冬奧皆在疫情下須閉門作賽，又遇上俄羅斯入侵烏克蘭，要處理俄羅斯運動員問題這隻熨手山芋。
即將交棒予下一任主席，巴赫臨別贈言時寄語：「體育必須保持政治中立，否則我們不能完成將全球團結在一起的使命。」
巴黎奧運是危機中完美示範
「你可看到巴黎奧運的完美示範，我們將全球各地206個代表團運動員加上難民隊連結在一起，在選手村一同生活，和平共處。」巴赫細數，「我們有來自俄羅斯、烏克蘭的運動員，也有來自以色列和巴勒斯坦的，還有也門的選手……全球有太多戰爭和危機，各國運動員擕手在一起，共同生活，呼籲和平，遵守規則公平競技，完全沒有發生任何衝突。」
不過他的一席話在下屆奧運或遇上重大挑戰，立場極右的特朗普再度上場出任美國總統，作為2028年洛杉磯奧運的東道主，令人憂慮不停惹火的特朗普會為各國帶來分歧。巴赫卻對特朗普投下信任一票，「我非常有信心特朗普總統會支持洛杉磯奧運，我見證過他大力支持申辦洛杉磯奧運，從跟他之間的交流我感受到他內心之中是熱愛運動的。」
巴赫稱，「我希望洛杉磯將會顯示出美國作為一個熱愛運動國家的一面，美國人可發揮對運動和奧運會的熱情。」
全運比奧運更難？四大項目「神仙打架」 奧運金牌混戰激過世錦賽新興運動匹克球場進駐荃灣 以宣傳為目標 冀培育奧運代表巴黎奧運大數據︱張家朗江旻憓最受關注 網民最關心不離5大話題史丹福大學成巴黎奧運大贏家 2016年畢業生江旻憓有份貢獻一金巴黎奧運十大難忘時刻 澳洲B-Girl謎之舞步 沙排DJ神選曲堪回味巴黎奧運中國總結｜差點力壓美國稱霸獎牌榜 壟斷跳水乒乓金牌巴黎奧運．田徑｜牙買加短跑完全失靈 獎牌暴跌田項反有意外收穫巴黎奧運｜俄羅斯上屆20金今屆被禁賽 哪國填補了「金牌真空」？英國跳水王子戴利退役 14歲奮戰到30歲兒子一句話令他復出︱奧運巴黎奧運直擊後記︱世界最大展示舞台 是隨性狂傲更是港式優雅巴黎奧運人物誌｜巴基斯坦標槍王傳奇一擲 同時帶來希望與友誼巴黎奧運閉幕禮｜孫穎莎代表亞洲熄聖火 內地網民自豪：亞洲之光巴黎奧運閉幕禮｜湯告魯斯空降登場 傳會旗到洛杉磯（有片）巴黎奧運｜小國齊發威史冊留名 四國首贏金牌 田徑場變福地巴黎奧運閉幕禮｜港隊盧蔚豐李思穎持旗進場 三鐵伍泰龍同出席巴黎奧運｜滑板選手銅牌甩色「如經歷戰爭」 巴黎奧委會這樣回應香港奧運獎金勁升｜從李麗珊金牌開始 今年豐厚足以full pay買樓巴黎奧運｜中國奪40金創境外奧運紀錄 獲獎牌運動員名單一覽巴黎奧運｜精選香港隊七件難忘事 從「返工加油」到三種眼淚IOC讓俄羅斯運動員「復常」參賽兩面不是人 俄烏兩國同表憤慨