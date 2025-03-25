世界盃外圍賽｜英格蘭3：0挫拉脫維亞 杜慈領軍兩連勝仍不滿意
撰文：陳旭暉
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英格蘭在世界盃外圍賽歐洲區K組第2輪以3：0輕取拉脫維亞，新帥杜慈（Thomas Tuchel）上任後兩戰全勝。
杜慈賽後稱讚球隊，但仍對球隊下半場缺乏侵略性表現不滿意，問題與上場以2：0擊敗阿爾巴尼亞時大致相同。
列斯占士（Reece James）在38分鐘射入罰球為英格蘭先開紀錄，換邊之後哈利卡尼（Harry Kane）及後備入替的伊斯（Eberechi Eze），分別在68及76分鐘建功，助英軍以3：0大勝。
憑今場大勝，杜慈成為繼卡比路（Fabio Capello）在2008世界盃後首位上任兩戰全勝的英格蘭主帥，然而拉脫維亞目前在國際足協排名僅第140位，杜慈似乎對這場勝仗不太滿意。
他特別提到球隊在下半場的表現：「我們開始放慢節奏，很多時候組織缺乏走動，這沒有意義，我們不想這麼踢。」日前以2：0擊敗阿爾巴尼亞時，他也在賽後批評球隊下半場節奏太慢，「傳球太多而突破不足，球隊整體缺乏侵略性」。
2戰得6分英格蘭賽後排在K組榜首，他們下輪會在6月初面對安道爾。
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