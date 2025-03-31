利物浦阿仙奴熱刺AC米蘭訪港　啟德體育園獻技　最平$399有得睇

利物浦、阿仙奴、熱刺和AC米蘭今夏將會來港，在啟德主場館舉行的足球表演賽「香港足球盛會2025」獻技。主辦方周一（30日）公布比賽詳情，賽事將於7月26日及31日舉行，消息指賽事票價最低僅399港元。



「香港足球盛會2025」周一在香港瑰麗酒店舉行發布會，會上宣布賽程，7月26日先上演Standard Chartered Trophy比賽，由利物浦對AC米蘭，而7月31日則會上演阿仙奴對熱刺，意味在啟德體育園重演2005年歐聯決賽「伊斯坦堡之戰」，而英格蘭傳統大戰「北倫敦打吡」更首次在海外上演。

賽事主辦單位表示，今次球賽面向香港同大中華球迷，會提供較平價的門票，惟今日未披露定價詳情。主辦方亦表示，預計兩場賽事共10萬人入場，會有公開操練時段供球迷觀賞，並會有一整個星期的活動。在消息指，門票定價最平僅399港元，操練門票則為99港元。

主辦方TEG代表特別感謝文化體育及旅遊局局長羅淑佩和港府主動協助成事，羅淑佩則表示，這兩場比賽的另一意義，是成為啟德第一個國際級外隊賽事，顯示主辦單位對香港有十足信心。啟德體育園行政總裁莊澤基（John Sharkey）則指，比賽會關上天幕並開冷氣，不擔心七月香港天氣又熱又濕。

4支參賽球隊的名宿都有出席記招，包括日前到訪啟德體育園觀賞七人欖球賽的利物浦名宿大衛占士、AC米蘭的巴里斯、阿仙奴的沙格拿和熱刺的京治。