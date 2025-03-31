利物浦阿仙奴熱刺AC米蘭訪港 啟德體育園獻技 最平$399有得睇
撰文：高詩琦
出版：更新：
利物浦、阿仙奴、熱刺和AC米蘭今夏將會來港，在啟德主場館舉行的足球表演賽「香港足球盛會2025」獻技。主辦方周一（30日）公布比賽詳情，賽事將於7月26日及31日舉行，消息指賽事票價最低僅399港元。
「香港足球盛會2025」周一在香港瑰麗酒店舉行發布會，會上宣布賽程，7月26日先上演Standard Chartered Trophy比賽，由利物浦對AC米蘭，而7月31日則會上演阿仙奴對熱刺，意味在啟德體育園重演2005年歐聯決賽「伊斯坦堡之戰」，而英格蘭傳統大戰「北倫敦打吡」更首次在海外上演。
賽事主辦單位表示，今次球賽面向香港同大中華球迷，會提供較平價的門票，惟今日未披露定價詳情。主辦方亦表示，預計兩場賽事共10萬人入場，會有公開操練時段供球迷觀賞，並會有一整個星期的活動。在消息指，門票定價最平僅399港元，操練門票則為99港元。
主辦方TEG代表特別感謝文化體育及旅遊局局長羅淑佩和港府主動協助成事，羅淑佩則表示，這兩場比賽的另一意義，是成為啟德第一個國際級外隊賽事，顯示主辦單位對香港有十足信心。啟德體育園行政總裁莊澤基（John Sharkey）則指，比賽會關上天幕並開冷氣，不擔心七月香港天氣又熱又濕。
4支參賽球隊的名宿都有出席記招，包括日前到訪啟德體育園觀賞七人欖球賽的利物浦名宿大衛占士、AC米蘭的巴里斯、阿仙奴的沙格拿和熱刺的京治。
七人欖球賽2025｜煙火表演全場煙霧彌漫 南看台後狂歡堆積垃圾車路士足球學校改與AC米蘭合作 強調僅改名換標誌 啟德建新場香港足球盛會2025明辦記招 阿仙奴利物浦AC米蘭熱刺料啟德獻技七人欖球賽2025｜完場後突響火警鐘 三語廣播呼籲場內人士離場學界田徑精英賽｜男拔女拔完成四連霸 第二日產生8項紀錄學界籃球精英賽｜三代傳奇三段故事 不同年代 拼搏如一啟德飛步跑｜跑手稱青年運動場收費$18合理 地點方便適合上班族世界桌球大獎賽｜吳安儀與世一啟德獻技 盛讚新場館壯觀世界桌球大獎賽｜羅拔臣大勝冰咸10：0完美封王 生涯第二度奪冠