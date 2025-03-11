學界籃球精英賽｜三代傳奇三段故事　不同年代　拼搏如一

「2024-2025年度NIKE全港學界精英籃球比賽」，4強和決賽將會在3月15及16日在啟德體藝館競技場舉行。

現行制度的學界籃球精英賽已有28年歷史，不同年代的精英賽比賽形式、規模不斷變遷，然而參賽球員敢於追求的拼搏精神從來未變。由「初代MVP」譚偉洋、中生代的曾湛元到畢業不久的李佩沛，三代精英傳奇再加上現役球員們的故事，告訴世界，一生只有一次精英，拼盡全力，絕不留憾。



李佩沛（左），2022/23年度MVP；曾湛元（右），兩度入選精英賽全明星隊。

李佩沛——「一生只有一次精英」的代表

「一生只有一次精英」，李佩沛可說是最佳的體現——受疫情影響，她只打過2022/23一次的精英賽，這個機會她把握到了極致，一舉領協恩中學奪得女子組冠軍，個人獲選最有價值球員，並入選全明星隊。

李佩沛自小好動，由初小開始，游泳、乒乓球、籃球、手球、足球、田徑都有涉獵，之後專注籃球，只因「打波、玩，好開心」。漸漸意識到有學界賽事，就有了替學校爭取衛冕的心，未料首戰精英賽，打完初賽，就因疫情中斷，再戰這項賽事已是兩年後。

協恩在學界女籃是難以撼動的王者，今年將爭取精英賽十連霸，衛冕的壓力之大可想而知。兩年前，李佩沛正是在兩年疫情的空白過後，領協恩重新出發爭取八連冠，習慣順境的她們卻遇上莫大考驗：「第二階段對裘錦秋，我們未試過打逆境波、我也沒有經驗，上半場我們落後十多二十分，要如何去帶起成隊波追上來，是很大考驗。」碰考裘錦秋的男子隊在球場上方熱身，女隊的球員每次得分，他們就喝采，令裘錦秋作為挑戰者的氣勢如虹。

李佩沛認為與隊友的羈絆，是精英賽最寶貴的回憶。

相隔僅兩年，李佩沛記憶猶新，當時教練曾短暫將她換出，她在場邊坐下、閉目，「讓自己靜下來、清空腦袋，當場波由零開始打。」調整心態後，她重新落場拼搏，按照教練「繼續射」的指示，她的三分手感火熱，一球接一球，進攻改善了，防守方面也更集中，最終完成反勝、進而成就最後的冠軍和榮譽。

李佩沛的打法曾常遭批評。

精英賽留下的深刻回憶，絕不止成績和榮譽，李佩沛坦言當年與隊友「日日對住」，大家為同一件事而觸動，是最珍貴的羈絆。當時李佩沛的打法常遭批評，認為她「搞咁多花臣」，為何不簡單一點？她不解，覺得為何「男仔可以做，女仔唔可以」？但正是當年日夜相處的隊友一句點醒了她：「你就係咁打㗎啦，呢個就係你嚟㗎嘛，點解你要因為人哋而改自己打法？」自此，她不再猶豫。

逆境波很難、堅持自我風格也不容易，但在精英賽與隊友一起拼搏的過程，當中締造的信念延續至今——「做自己」，哪怕隊友或許已各散東西，有人已離港、有人不再打籃球，但精英賽留下的羈絆和信念，從來不變，她總結道：「之後的籃球路上，精英賽的經歷，會繼續啟發我推動自己，而不止是原地踏步。」

曾湛元從未曾贏得過精英賽冠軍，但在精英賽的經歷卻大大影響了他往後的籃球生涯。

曾湛元——走過精英賽失利 帶着經驗拼搏未來

曾湛元，香港籃球代表，南華籃球隊控衛，2月初更在甲一總決賽領軍奪冠兼榮膺MVP。自小以打甲一、代表香港為目標的他，現在已實現目標，但他7年前其實仍在學界賽場馳騁，對於精英賽的記憶仍新鮮：他曾三度為裘錦秋中學（葵涌）出戰學界籃球精英賽，在2016/17年度領軍獲季軍，兼獲選最佳新人及入選全明星隊；2017/18年度，裘錦秋四強不入，但曾湛元仍然成為裘錦秋唯一入選全明星隊的球員，三年間打遍修頓球場、麥花臣場館和伊利沙伯體育館。

曾湛元坦言當年被逆轉、絕殺，花了不少時間平復。

「最難忘的是（16/17年度）精英賽四強對英華，到這一刻也不會忘記，到第三節仍領先20分，卻在最後被逆轉，更是被絕殺。」他坦言當時打擊很大，「花了一個月去平復，但唔輸都輸咗，重要的是如何從中學習，我不斷睇片，讓自己再有機會時，用吸收到的經驗去進步。」

因為這次經驗，他意識到無論比賽或生活其他方面，「細位一定要做得足，每個機會都要好好把握、出盡全力，這對我是很大的啟發。」雖然始終未能領裘錦秋奪冠，但逆境中仍不斷拼搏、求盡，他個人的表現總算有交代，回想當時，他想跟自己說：「多謝自己，當時沒有想過放棄，而是用不同的想法令自己跳出不開心的畫面。」

相隔7年，曾湛元仍帶着精英賽教會他的事，在自己的籃球事業上求突破，希望衝出香港；談到今年精英賽，已是「大師兄」的他希望向參賽球員說：「要好好享受、準備好自己，要花很多時間練習，但不要太集中在結果上。當然會想贏，但從中有什麼得着才最重要。」他以自己為例，「失敗，對我來說反而最有啟發性……正因為我試過在精英賽輸了，這經驗讓我到甲組的時候，成為了成功的關鍵。」

譚偉洋是學界籃球精英賽的「初代MVP」。（盧翊銘攝）

譚偉洋——「當年大家就是想打波，想贏。」

現年42歲的譚偉洋，是籃球精英賽的「初代MVP」——他在1998年聖誕代表母校振興伉儷書院初戰精英賽，2000/01年度賽事首次設立「最有價值球員」，他領張振興奪冠，還榮膺首屆男子MVP，2001/02年度再成功衛冕，達成二連霸，也令張振興晉身學界勁旅的行列。廿多年過去，說起當時，阿洋仍眉飛色舞。

「我們學校在柴灣，當年比賽在葵涌林士（體育館）舉行，要搭好耐車。」他坦言當時比賽沒有現在的大型場地、沒有這麼多媒體關注、也沒有品牌贊助，當年就是純粹想贏：「我們當年是Underdog，當時柴灣區學校資源不及現在，很土炮，一班師兄弟一起打上去……大家就是想打波，想贏。」

廿多年前的精英賽，至今仍是阿洋籃球生涯的重要回憶。（盧翊銘攝）

譚偉洋由1998年到2001年間，一共打過4屆精英賽，雖然他15歲已開始打甲一，但在學界並非一帆風順，第一年參加精英賽，打入決賽後落敗；第二年還退了一步得季軍，事實上，當年阿洋和隊友都身兼多隊校隊，他自己就兼顧足球、田徑、越野，還要顧及球會、港青和港隊操練，高峰期一星期練十課波。

然而，他與隊友為了精英賽，在百忙中仍然一同調整、準備，「當時加操好多……拿到冠軍的一刻，感覺是難以想像的，整個精英賽都好難忘。」最難忘的一刻，是當年仍設加時「黃金入球」，「當年加時要在中圈跳波，跳完波後，我們輸了控球，但守得到，反擊後搏到兩個罰球，入了第一球就贏了。」

至今，阿洋仍會與當年隊友相聚，話題仍是圍繞當年精英賽，籃球和精英賽帶來的情誼，成為他人生重要部份。談到今年精英賽，他寄語一眾球員：「好好享受這舞台……就算輸了場波也不是輸家，可以在這麼大的舞台去表現，已是難得的經歷，這經歷是跟一世的。」

8個應屆參賽球員 他們拼無止境的時刻

「八強第一節，不小心拗柴，讓工作人員治理後、回到後備席不夠30秒，就落返場打，其實腳仍在腫痛，但也沒有理會、照打到完場！如果大家想贏波，始終要捱、要有人出來幫手。」——吳家樂 寶覺中學

吳家樂。

「很多時候輸了比賽，我都會覺得是因為自己而輸，但隊友總會鼓勵我、說不要緊，之後繼續加油，令我有信心繼續打下去……今年要企出來，為球隊付出、做到一些事，希望大家全力打好比賽，不要後悔。」——鄧詠茹 裘錦秋中學（葵涌）

鄧詠茹。

「犧牲了私人時間，一放學就練波、晚上練外面球隊，平日也會落街場射波、健身，連假期也會跟隊友兄弟約出來，一齊練個人技術、跑步，為了贏，真的不顧一切……我真的一生只有一次精英賽，感謝隊友一起努力，一起入到四強，好夢幻。」——盧偉杰 張振興伉儷書院

盧偉杰。

「前年的八強賽，最後一秒全場幾個主力也累了，最後零點幾秒被反勝，自己守不到最後一球，我有點自責，這創傷令我翌年在同一地點對同一對手時，承諾自己要打到最好，一年調整過後，我真的拼到盡，沒有去想要贏幾多分，而是打到最後一刻，也要告訴對手我們要贏。」——張鎧恩 拔萃女書院

張鎧恩。

「當腦袋對我說，真係頂唔住，真係唔得喇！上唔到籃喇！但我對我的腦袋說，點都要頂住，要完成比賽，去年學界決賽就有這感覺，打加時的時候，已經很累，但最後頂住贏得冠軍，當時真的覺得拼無止境、搏盡無悔。」——陳偉邦 拔萃男書院

陳偉邦。

「練習最高峰的時間，連同乙組和港隊U18，星期一至六都要練習，放學4至7、7至9甚至9至11都要練，星期日為了休息要婉拒朋友邀約……我對籃球付出了很多時間，令讀書或出去玩的時間都少了，但我仍很開心，因為打籃球的時候，能在場上發揮自己，那個笑容是很純粹的。」——林卓童 中華基督教青年會中學

林卓童。

「無論順境波或逆境波，盡能力去打好每場、每一球，英華仔絕對有這特質，像2016年精英賽，師兄們大幅落後之下仍能反勝裘錦秋，最終奪冠。要在精英賽這個難得機會，將自己練好了的一切，show off給全港市民看。」——蔡浩東 英華書院

蔡浩東。

「失落A Grade冠軍後，我們不甘心，想向外界證明我們是有能力贏這個冠軍，練習時提醒自己是在為這件事而戰，每次都保持這團火。每天放學由4點半練到7點，現在加操還會在星期一、二、四和六早上練習，別人放學後可以去玩，我們每天放學都要留下來訓練，中六生也犧牲了準備DES的讀書時間，就是為了跟我們一起準備精英賽、爭取好成績。」——何施澄 協恩中學