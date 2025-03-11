啟德飛步跑｜跑手稱青年運動場收費$18合理　地點方便適合上班族

啟德體育園首個跑步活動「啟德飛步跑」將於3月16日（星期日）舉行，活動分為5公里及3公里兩個距離組別，賽道繞啟德體育園外圍，起點及終點皆定於啟德青年運動場。青年運動場上周五正式開放予公眾使用，本地跑手文少杰及曾福祥都對這個新場讚不絕口，皆表示有意在青年運動場開辦跑班。對於青年運動場晚間時段每位跑步人士要收取18元，這兩位跑步教練都認為價錢合理及值得，並提到運動場收費在外地十分普遍。



曾福祥（左）及文少杰的跑會分別將會派人參加3月16日的啟德飛步跑，賽道將途經啟德主場館外圍。（顏銘輝攝）

3月16日舉行的「啟德飛步跑」是啟德體育園開幕後首個跑步活動，約有3200人報名參與。賽道分為3公里及5公里，路線設計獨特，可以讓參賽跑手飽覽園區設施，包括沿啟德主場館外圍跑步。

今次跑步活動的起點及終點皆定於啟德青年運動場。青年運動場上周五正式開放予公眾使用，文少杰指出這個場地的最特別之處：「最主要是有9條跑道，我們在香港都未見過其他運動場有9條跑道，這個對我都很新鮮。運動場很大，看台都很宏偉。」

曾福祥（左）及文少杰在啟德青年運動場接受訪問。（顏銘輝攝）

文少杰及曾福祥除了是跑手，還是桃李滿門的跑步教練，兩人都表示有計劃在青年運動場開班。文少杰說：「他們（學生）都不斷問我們會不會在這裏開班！因為這裏地理位置優越。市區的運動場本身都很愛歡迎，而且這個位置近屯馬線，所以同學下班後過來，或者從家裏來都相對方便。」

曾福祥亦說：「我們香港人經常花很多時間上班及下班，放工後可以把握時間過來練習，我覺得這個地理位置及環境都非常合適。」他還提到運場場附近配套非常好，「見到有很多食肆及運動品牌。如果我們訓練後，或者比賽前後，可能想休息一下或行下，又或者家人來支持，完了比賽之後可以在零售館逛逛，我覺得是幾好的體驗。」

曾福祥（左）及文少杰在青年運動場試跑。（顏銘輝攝）

啟德青年運動場跑道每日的公眾開放時間分為3節，早上7時至10時及中午12時至下午3時為免費時段，而下午5時至晚上10時半則每位收費18元。跑步人士需要先登記成為會員，再預約入場時段。由於康文署運動場的跑道一向免費開放，所以付費跑運動場對香港普羅大眾是新體驗。

文少杰說：「收費入運動場的模式在外國很盛行，特別在日本，一些本身保養得比較好的運動場，它本身有一些營運支出，所以我覺得收費是合理的。我以前本身有用浸會大學的聯校運動場，嘉賓門票要30元，所以我覺得18元是合理的。」

文少杰（左）及曾福祥交流跑步心得。（顏銘輝攝）

曾福祥分享之前去過雲南及歐洲訓練，當地運動場都要收費，例如他在麗江的訓練場地就收10元人民幣一位。他說：「我覺得如果想要有一個好一點的場地，想認真一點、專心一點去訓練，我覺得（18元）是值得的，願意付這個價錢去享用設施。」

有傳未來的渣打香港馬拉松會跑入啟德體育園。對於體育園能否成為香港長跑比賽的中心，文少杰不敢斷言，因為半馬及全馬牽涉路段廣泛，還需各主辦單位研究及規劃路線，考慮交通問題。

啟德青年運動場。（顏銘輝攝）

文少杰認為多一個新場地落成，肯定對香港運動及跑步發展有幫助，他說：「始終在香港訂場地不容易，特別是康文署的田徑場，不同的組織都要預先幾個月去訂。如果多一個選擇給他們，場地又那麼漂亮，我相信是非常有吸引力，也是一份動力去令一些組織去辦比賽。」曾福祥亦相信啟德體育園的設施可以有助精英運動員及大眾化體育運動的發展。