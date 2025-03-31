活力環島長廊駁通8成　手作步道建行山徑　大潭水壩底加自拍裝置

發展局局長甯漢豪在《局長隨筆》交代「活力環島長廊」的工程進度，目前已接通8成路段，目標在2027年底前駁通9成的長廊。「活力環島長廊」環繞港島一周，全長約60公里，連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱及郊野步行徑。其中，在南灣泳灘至舂磡角配水庫的一段長約1公里行山徑，當局採用手作步道的方式興趣，會是全港第一條在郊野公園範圍外的手作步道行山徑。土木工程拓展署今月初舉行了手作步道工作坊，讓市民體驗修築手作步道行山徑。



全長約60公里的「活力環島長廊」目標是在2027年底前駁通九成（即圖示橙色及淺藍色部份），而至今已駁通八成路段（即圖示橙色部份）。（政府新聞網）

文章表示，當局在規劃和設計環島長廊時，土木工程拓展署與相關政府部門、行山組織及環保團體交流意見和協作，因應不同山徑的位置及實際狀況，積極考慮在合適的路段以可持續山徑概念和手作步道方式修築山徑。

活力環島長廊｜南灣泳灘至舂磡角配水庫採用手作步道

在規劃環島長廊走線時，當局留意到部分行山徑沿途有合適大石，可用作修建手作步道，例如南灣泳灘至舂磡角配水庫一條長約1公里的行山徑，正是全港第一條在郊野公園範圍外採用手作步道方式建造的行山徑。

土木工程拓展署於南灣泳灘至舂磡角配水庫興建全港第一條在郊野公園範圍外採用手作步道方式建造的行山徑。圖為手作步道工作坊參加者的大合照。（政府新聞網）

土木工程拓展署工程師陳熳淇介紹，手作步道提倡「因地制宜、就地取材」，盡量採用現場天然物料，例如石頭、木材等，以人手方式修建行山徑，減少對自然環境和生態造成影響，保護現有天然地貌及景觀。過去手作步道多用於郊野公園內的行山徑。土木工程拓展署今月舉辦了手作步道工作坊，讓市民親身參與建造行山徑，推廣生態保育和可持續發展的理念。

活力環島長廊｜大潭篤水塘水壩底增設自拍攝裝置

環島長廊沿途安裝特別設計的指示牌，採用擴增實景技術（AR），讓市民可以透過掃描環島長廊標誌連結至相關網頁，了解項目最新資訊、路線建議、特色景點簡介、交通資訊等，並因應個人喜好和路線難度等，選擇合適的路段。另外，沿途亦增設自拍裝置、休憩設施和長椅，方便市民打卡和休息，其中一個新設的打卡位是大潭篤水塘水壩底，遊人可以將手機放在自拍木台上，與水壩合照。

大潭篤水塘水壩底的新行山徑增設自拍攝裝置，方便市民打卡。（政府新聞網）

大潭篤水塘水壩底的新行山徑增設自拍攝裝置，方便市民打卡。（政府新聞網）

環島長廊全長約60公里，目前已駁通8成路段，目標在2027年底前駁通9成。當局會繼續駁通餘下的路段，包括連接香港仔海濱至深灣碼頭徑、杏花邨至筲箕灣，以及南朗山至苗鍾徑的步行徑，希望在2031年底前大致完成。

活力環島長廊背景｜始於2022年施政報告 2023年開展工程

為連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱及郊野步行徑，《行政長官2022年施政報告》宣布在香港島建造全長約60公里的活力環島長廊。土木工程拓展署於2023年5月就環島長廊的整體規劃、走線和不同路段的優化方案展開可行性研究。土木工程拓展署於2023年底分階段展開工程，例如在域多利道近摩星嶺一段行人路進行樹木美化工程，並駁通了連接大潭篤水塘水壩底至港島徑第七段的行山徑等。

最近進一步駁通和開放的路段包括北角東岸板道（西段）、沙灣步行徑和加多近街海濱長廊。今年起亦會陸續駁通東岸板道（東段）、南灣泳灘至舂磡角配水庫和鶴咀道至石澳泳灘的行山徑等。

土木工程拓展署工程師陳熳淇（左起）、發展局躍動港島南辦事處高級工程師鄧禮賢、土木工程拓展署高級工程師盧靜怡及土木工程拓展署工程師吳嘉浩介紹活力環島長廊。（政府新聞網）

活力環島長廊分為五大主題路徑

— 維港徑：走進維多利亞港的懷抱，體驗動靜皆宜的多元化海濱空間

— 夕霞徑：欣賞壯麗日落，沉醉於夕陽與晚霞交織的美景

— 漁怡徑：認識漁民生活，發掘香港漁業文化和歷史

— 晴沙徑：享受清新海風和美妙海浪聲，漫步美麗沙灘

— 綠悠徑：穿越綠樹繁茂郊野，探索生機盎然的大自然

活力環島長廊分為五大主題路徑。（政府新聞網）