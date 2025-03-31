活力環島長廊駁通8成 手作步道建行山徑 大潭水壩底加自拍裝置
發展局局長甯漢豪在《局長隨筆》交代「活力環島長廊」的工程進度，目前已接通8成路段，目標在2027年底前駁通9成的長廊。「活力環島長廊」環繞港島一周，全長約60公里，連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱及郊野步行徑。其中，在南灣泳灘至舂磡角配水庫的一段長約1公里行山徑，當局採用手作步道的方式興趣，會是全港第一條在郊野公園範圍外的手作步道行山徑。土木工程拓展署今月初舉行了手作步道工作坊，讓市民體驗修築手作步道行山徑。
文章表示，當局在規劃和設計環島長廊時，土木工程拓展署與相關政府部門、行山組織及環保團體交流意見和協作，因應不同山徑的位置及實際狀況，積極考慮在合適的路段以可持續山徑概念和手作步道方式修築山徑。
活力環島長廊｜南灣泳灘至舂磡角配水庫採用手作步道
在規劃環島長廊走線時，當局留意到部分行山徑沿途有合適大石，可用作修建手作步道，例如南灣泳灘至舂磡角配水庫一條長約1公里的行山徑，正是全港第一條在郊野公園範圍外採用手作步道方式建造的行山徑。
土木工程拓展署工程師陳熳淇介紹，手作步道提倡「因地制宜、就地取材」，盡量採用現場天然物料，例如石頭、木材等，以人手方式修建行山徑，減少對自然環境和生態造成影響，保護現有天然地貌及景觀。過去手作步道多用於郊野公園內的行山徑。土木工程拓展署今月舉辦了手作步道工作坊，讓市民親身參與建造行山徑，推廣生態保育和可持續發展的理念。
活力環島長廊｜大潭篤水塘水壩底增設自拍攝裝置
環島長廊沿途安裝特別設計的指示牌，採用擴增實景技術（AR），讓市民可以透過掃描環島長廊標誌連結至相關網頁，了解項目最新資訊、路線建議、特色景點簡介、交通資訊等，並因應個人喜好和路線難度等，選擇合適的路段。另外，沿途亦增設自拍裝置、休憩設施和長椅，方便市民打卡和休息，其中一個新設的打卡位是大潭篤水塘水壩底，遊人可以將手機放在自拍木台上，與水壩合照。
環島長廊全長約60公里，目前已駁通8成路段，目標在2027年底前駁通9成。當局會繼續駁通餘下的路段，包括連接香港仔海濱至深灣碼頭徑、杏花邨至筲箕灣，以及南朗山至苗鍾徑的步行徑，希望在2031年底前大致完成。
活力環島長廊背景｜始於2022年施政報告 2023年開展工程
為連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱及郊野步行徑，《行政長官2022年施政報告》宣布在香港島建造全長約60公里的活力環島長廊。土木工程拓展署於2023年5月就環島長廊的整體規劃、走線和不同路段的優化方案展開可行性研究。土木工程拓展署於2023年底分階段展開工程，例如在域多利道近摩星嶺一段行人路進行樹木美化工程，並駁通了連接大潭篤水塘水壩底至港島徑第七段的行山徑等。
最近進一步駁通和開放的路段包括北角東岸板道（西段）、沙灣步行徑和加多近街海濱長廊。今年起亦會陸續駁通東岸板道（東段）、南灣泳灘至舂磡角配水庫和鶴咀道至石澳泳灘的行山徑等。
活力環島長廊分為五大主題路徑
— 維港徑：走進維多利亞港的懷抱，體驗動靜皆宜的多元化海濱空間
— 夕霞徑：欣賞壯麗日落，沉醉於夕陽與晚霞交織的美景
— 漁怡徑：認識漁民生活，發掘香港漁業文化和歷史
— 晴沙徑：享受清新海風和美妙海浪聲，漫步美麗沙灘
— 綠悠徑：穿越綠樹繁茂郊野，探索生機盎然的大自然