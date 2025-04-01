田徑︱香港人研製超級跑道　跑手有望9秒跑完100米保特紀錄有危機

「牙買加閃電」保特（Usain Bolt）的9.58秒男子100米短跑世界紀錄，或會因為「智能跑道」面世而受到威脅。

近日一間英國企業研發出新式智能跑道，被稱為「超級跑道（super track）」，除可為運動員提供訓練數據外，更能提升跑手表現，跑道製造商宣稱「超級跑道」有機會讓運動員在9秒內跑完100米。



保特在2009年跑出9.58的100米世界紀錄，至今仍未被打破。（Getty Images）

自從保特在2009年8月留下9.58秒的世界紀錄後，至今近16年間沒有跑手能夠觸及，最接近的是美國跑手基爾（Tyson Gay），他在2009年9月跑出9.69秒。2020年後最快成績是9.76秒，由布梅爾（Trayvon Bromell）在2021年9月跑出。

多年來，保特的世界紀錄被認為難以打破，但英國企業Feldspar Sport推出的智能跑道可能會改變這一局面。Feldspar Sport的報告表示，現有跑道會令跑手每踏一步會失去約30%能量，而他們推出的跑道能讓這數字減到只有10%，因此能令跑手速度提升20%。

Feldspar Sport報告聲稱能提升跑手表現。（官網）

超級跑道製造商：「人類能跑進9秒內」

Feldspar Sport創辦人及行政總裁程孝慧（Alvina Chen）來自香港，根據Feldspar Sport公司網站介紹，程孝慧「來自香港一個多代企業家家庭」（multi-generational entrepreneurs in Hong Kong），畢業於英國華威大學（Warwick University）。

她曾以全職跑手身份在香港、英國及美國參賽。根據國際田聯（World Athletics）紀錄，她的個人最佳紀錄分別是60米7.91秒、100米12.84秒。

不過她之後患上重症肌無力（myasthenia gravis），跑手生涯因此受到影響，康復後轉而研發智能跑道。程孝慧認為並非每個人都能負擔得起碳板鞋，「但每個人都可在同一跑道上以同一條件跑步」，「人類能（在這跑道）跑到9秒初段，甚至是9秒內。」

程孝慧稱，在「超級跑道」上跑步會比在巴黎奧運的跑道快20%。（Getty Images）

英國《每日電訊報》指，Feldspar Sport稱國際田聯已就之後會否使用「超級跑道」跟他們「積極商討（positive talks）」。

曾奪奧運4x100米金牌的英國跑手達倫金寶（Darren Campbell）去年加入這間英國企業擔任全球田徑戰略總監，他認為田徑運動一直在等待創新：「除跑鞋之外，我們上一次獲得的技術是什麼？突然之間，9秒之內（跑完100米）變得不再瘋狂。」