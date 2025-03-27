F1｜紅牛不滿羅臣表現手起刀落 角田裕毅主場夥「韋少」戰日本站
撰文：陳旭暉
出版：更新：
F1（一級方程式）紅牛車隊近日盛傳有意更換車手，提拔二隊RB的日本車手角田裕毅，取代新賽季兩站未得任何分數的羅臣（Liam Lawson）。
BBC指紅牛可能會在本周內公布消息，角田裕毅有機會以紅牛車手身份，在下月初的日本站賽事主場出戰。周四下午紅牛車隊公布，確認角田會在日本站夥拍韋斯達賓出戰。
紅牛上季完結後與佩雷斯（Sergio Pérez）分道揚鑣，今季以23歲的新秀羅臣作為四屆冠軍韋斯達賓（Max Verstappen）拍檔，但羅臣開季兩站表現不濟，首站澳洲站因撞牆退賽，之後中國站又敬陪末席，未能為紅牛拿到任何分數，令他們在車隊榜遠遠落後麥拿侖。
BBC指更換車手決定由紅牛一眾高層作出，當中包括領隊漢拿（Christian Horner），預計會在本周稍後公布。角田裕毅在2021年首戰F1，加入當時名為艾法托利的紅牛二隊，並一直效力至今。結果消息在周四下午已獲紅牛確認，公布角田裕毅獲提升上紅牛出戰日本站，而羅臣則返回紅牛二隊Racing Bulls（RB），夥拍今年首戰F1的法國20歲新星赫查（Isack Hadjar）。
周日（23日）中國站完賽後，已有記者問到角田裕毅是否有機會升班上紅牛，當時他回答：「是的，我已100%準備好。」F1下次比賽為4月6日的日本站，如今角田落實將以紅牛車手身份在主場出戰。
荷蘭《電訊報》（De Telegraaf）報道，「韋少」對車隊突然換人決定感到不滿，認為管理層過早介入。連奪四次世界冠軍的韋斯達賓，目前以36分排在車手榜第2位，落後麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）8分。
F1上海站｜法拉利再自爆 兩車手咸美頓陸克萊同被DQ F1史上首次F1上海站賽果︱諾里斯遇終極噩夢無阻麥拿侖包Q 法拉利繼續內耗F1車手2025年薪排行榜出爐 諾里斯不及韋斯達賓三分一有原因F1澳洲站｜雨戰中六人退賽 咸美頓法拉利首戰失色 諾里斯封王F1｜揭幕戰澳洲站五大看點：咸美頓法拉利首戰、威廉士成黑馬F1首辦大型發布會10車隊新車齊亮相 「地獄廚神」爆粗批粗口禁令「車神」舒密加被勒索案 洩密前保安僅判緩刑 尚有硬碟未尋回專訪｜香港女生談F1工作苦與樂：要懂得將工作和興趣分開F1｜紅牛以新秀羅臣出任韋斯達賓隊友 是獨具慧眼還是重蹈覆轍？