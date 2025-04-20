奧拿拿無論去留曼聯也尷尬　昔日一子錯陷今日門將死局｜球迷公投

曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）自加盟至今，多次犯低級失誤成球迷笑柄，早前更被前紅魔球員尼曼查馬迪取笑為「曼聯史上最差門將之一」。



主帥阿莫林早前曾在英超作客紐卡素一仗收起奧拿拿，引發外界猜測及討論：曼聯來季應否放棄這位喀麥隆門將？



一場由坦赫格引發的「曼聯門神之亂」

奧拿拿加盟曼聯前，上一任正選門將是迪基亞（David de Gea），他曾2奪英超金手套，4次被曼聯球迷票選為隊內年度最佳球員，是紅魔球迷心中的門神。

坦赫格在2022/23球季上任成為曼聯主帥，由於想改踢逼搶與傳控足球，因此遲遲未與迪基亞續約，並讓後者在2023年夏天約滿自由離隊，之後曼聯以超過4700萬英鎊從國際米蘭收購奧拿拿，明顯是看中後者的用波能力。曼聯一場正選門將之亂，由此展開。

曼聯當日放棄迪基亞收購奧拿拿，明顯地看中後者的用波能力。（路透社）

奧拿拿加盟曼聯球隊實力反而削弱了？

哥迪奧拿曾率曼城在2022/23歐聯決賽與國米交手，他大讚過奧拿拿腳下功夫，認為面對這位門將時難以施展前場逼搶。然而奧拿拿加盟曼聯後低級失誤連連，至今各項賽事9次因失誤而直接導致失球，同期所有英超門將中最多。

曼聯未因奧拿拿加盟而實力有所提升，上季他們聯賽平均控球率是50.5%，是FootyStats自2014/15開始紀錄英超控球數據以來，曼聯最低一季，而此前曼聯最高控球率是2014/15球季（61.2%），當時球隊正選門將是迪基亞。

曼聯上季在奧拿拿把關下英超獲得第八名，寫下英超年代最差聯賽排名；今季紅魔聯賽表現更頹，目前僅以38分排第14位，餘下6輪比賽之下，已篤定再創英超得分新低，排名方面創新低相信也只是時間問題。球隊成績差當然絕非個別球員問題，但一個偉大門將往往擁有一夫當關氣魄，昔日迪基亞便曾多次以一己之力「救主」，西班牙門神珠玉在前，奧拿拿很難不被比下去。

迪基亞今季在費倫天拿表現出色。（路透社）

換不換奧拿拿 一樣處境尷尬

近期有傳聞指曼聯有意收購英格蘭門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）解決門將危機，蘭斯達爾曾為阿仙奴效力，但他正是因為用波能力不突出而被主帥阿迪達棄用。5次代表英格蘭的蘭斯達爾身手不錯，惟效力的般尼茅夫、錫菲聯以及今季的修咸頓都在他出任正選門將下降班。

曼聯轉踢逼搶風格可追溯到2021/22暫代主帥蘭歷克（Ralf Rangnick）時期，之後到坦赫格和現在的阿莫林，一直以此為目標，若紅魔想買蘭斯達爾消息屬實，變相等如放棄近年方針走回頭路，而且單論撲救成功率，蘭斯達爾就連在阿仙奴的3年也及不上奧拿拿；若因為堅持踢逼搶而留用奧拿拿，他猶如「計時炸彈」的表現，會否影響球隊戰績？如此一來，曼聯是否更換奧拿拿，處境一樣尷尬。

曼聯傳出有意收購蘭斯達爾。（路透社）

曼聯死局全因「傳控門將騙局」?

紅魔當初放棄迪基亞陷入今日死局，原因與近年足球風氣有關。世界足壇因受哥迪奧拿的成功而重視傳控，逐漸地門將除把守大門外，腳下功夫也極受重視，在哥帥眼中，擅長控球的門將便等於令球隊在組織時多踢一人。

哥迪奧拿執教曼城之初，便棄用功勳門將祖赫特，轉用腳下技術較好的巴禾但表現平平，之後再高價收購巴西門將艾達臣，才因效果理想而沿用至今——然而放眼整個球壇，把關技術與腳下功夫同樣出色的門將又有多少？

艾達臣今季在英超已貢獻4次助攻，作為門將來說是非常誇張的數據。（Getty Images）

門將腳下功夫好不一定帶來好成績

綜觀現今世界足壇，能符合哥帥要求的門將寥寥可數，最具代表性的應是艾達臣及利物浦的艾利臣，兩位都是巴西門將，擁有良好腳下功夫，即使是曾以清道夫門將踢法聞名的紐亞，說到腳法方面也有所不及。

哥帥及高普分別在曼城和利物浦以巴西兩大門神把關的強大效果，不少主帥爭相仿傚，阿仙奴領隊阿迪達棄用蘭斯達爾改用大衛拉耶，車路士教練馬利斯卡（Enzo Maresca）也以羅拔山齊士（Robert Sanchez）出任控球門將，效果均有待驗證，羅拔山齊士今季因失誤導致失球多達5次，在英超門將中並列最多。由此可見，控球門將不一定帶來好成績，關鍵是球隊踢法以至陣中球員之間能否配合。

阿莫林似乎繼續信任奧拿拿，你覺得曼聯應否放棄這位門將？（路透社）

若換奧拿拿 該由誰接任？

曼聯若放棄奧拿拿，市面上有多少可以考慮的人選？不少意見認為紅魔應再次找迪基亞回來，他雖然已34歲，但今季在意甲的費倫天拿擔任正選門將表現不俗，費倫天拿目前排意甲第8，失球數字在聯賽並列第5少，迪基亞平均每90分鐘失1球的數據，在意甲眾多門將中並列第4，可見狀態依然出色。

至於近期傳出緋聞的蘭斯達爾，他效力的修咸頓已篤定降班，蘭斯達爾必將另覓東家。他今季在「聖徒」英超一共錄得105次撲救，排聯賽第2，兩次撲出十二碼更是與比克福特（Jordan Pickford）並列聯賽首位，可是成功撲救率只得65%，比起奧拿拿今季為曼聯在英超把關的69.8%更低。

白禮頓近年大踢傳控足球，維貝魯根正是目前主力門將。（路透社）

傳控門將轉會市場兩大人選

曼聯如想繼續尋找傳控型門將，轉會市場上可供選擇的人選不多，白禮頓的維貝魯根（Bart Verbruggen）為其中一大選項。今年2月對車路士一役，他精準長傳助攻三笘薰射入世界波，是今季英超錄得助攻的5位門將之一。

白禮頓近年大踢傳控足球，維貝魯根上季初加盟海鷗逐漸受到重用，熟悉傳控踢法。今季他一共完成770次傳球，英超所有門將中排第4，76.6%的傳球成功率排聯賽第6，兩項數據均高於奧拿拿（完成731次傳球，成功率69.2%）。

鈴木彩艷阻止對方傳中能力非常出色。（Getty Images）

「奧拿拿第二」鈴木彩艷值得一試？

早前同樣多次傳出或會加盟曼聯的鈴木彩艷又如何？他效力的帕爾馬目前排意甲第16，鈴木彩艷的撲救數據不算突出，但他有一強項冠絕意甲：今季在聯賽56次沒收對手傳中球，在意甲遙遙領先排第2的拖連奴門將米連高域沙域（Vanja Milinković-Savić，32次），對手大概每10次傳中，便會有1次直接被他接到手中。

鈴木彩艷曾被稱為「日本版奧拿拿」，不過他今季在意甲未曾因失誤而導致失球，又擁有不錯制空能力，一改往日「後防炸彈人」形象，曼聯會否放膽一試？

阿莫林今季料繼續由奧拿拿擔任正選門將，來季曼聯一號球衣應否易主，請投票留下你的意見。