奧拿拿被列曼聯「史上最差門將」　失誤連連應否換人?｜球迷公投

曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）上周在歐霸8強首回合對里昂時，兩度失誤再成球迷焦點，之後對紐卡素的英超賽事更被主帥阿莫林收起。

近日傳出曼聯有意放棄奧拿拿，到底是否如真如紅魔舊將馬迪（Nemanja Matic）所言是「曼聯史上最差門將之一」？



奧拿拿轉會曼聯前一季，在國際米蘭表現搶眼。（Getty Images）

2023年夏天轉會到曼聯之前，奧拿拿在國際米蘭正處於生涯巔峰：幫助球隊打入歐聯決賽，同屆歐聯錄得最多撲救、最多不失球場數，更成為FIFA 2023年度最佳門將5位候選人之一。

然而以4700萬英鎊轉會費加盟紅魔之後，奧拿拿低級失誤停不了，持續成為球迷笑柄。

曼聯近期陷入門將危機，令不少紅魔球迷想念迪基亞。（Getty Images）

「曼聯有迪基亞，英超就唔會排第14」

奧拿拿來到奧脫福之前，曼聯正選門將迪基亞（David de Gea）曾2次成為英超金手套獎得主，4次被曼聯球迷票選為隊內年度最佳球員。時任主帥坦赫格2022年夏天上任後，想要一個有控球能力的門將，曼聯遲遲未與迪基亞續約，這位西班牙門神終在2023年7月約滿離隊。

迪基亞以出色撲救能力聞名，多次以一己之力守住紅魔大門，可是繼任的奧拿拿甫加盟便已在熱身賽出醜，因半場被笠死成為笑柄，之後在正式比賽低級失誤亦持續不斷。加盟至今未足兩季，他在各項賽事已9次因失誤直接導致失球，為同期英超所有門將之最。

大量曼聯球迷對奧拿拿表現不滿，有人直指送走迪基亞轉用奧拿拿「是球會有史以來最大錯誤」，香港亦有球迷認為，「若迪基亞仍然在陣，曼聯現時便不會排聯賽14位。」

奧拿拿與曼聯幾任主力門將數據比較。（天空體育X）

奧拿拿是否真的那麼差？

奧拿拿的表現，是否真如多次「蝦碌」留下來的負面觀感那麼差？英國天空體育上周以數據比較曼聯幾代正選門將，從舒米高、巴夫斯、雲達沙，再到迪基亞和奧拿拿。奧拿拿無論在贏波比率，不失球場數比率，場均失球數字，以至每隔多久才失一球的時間，都在5位門將之中排包尾。

雲達沙不失球場次高達48%，舒米高也有44%，迪基亞為35%，奧拿拿只得26%。舒米高每隔105.5分鐘才失一球，奧拿拿只要每62.7分鐘便失球，距離相當大。雲達沙、巴夫斯、舒米高3人贏波率均超過60%，迪基亞為54%，奧拿拿只得41％。場均失球舒米高和雲達沙都是0.8，未夠一球，巴夫斯和迪基亞分別為1和1.1球，奧拿拿卻達到1.4球。當然這4組數據都是跟整條防線有關，未能準確反映個別門將的能力。

失誤以外，奧拿拿整體撲救數據也未如理想。（路透社）

不過直接跟門將有關的成功撲救率，奧拿拿表現依然未如理想，只得70.1%，不及雲達沙的76.1%，也不如迪基亞的72%，是曼聯自2003／04球季至今表現最差的正選門將。今季他在英超的成功撲救率亦只得68.2%，在20支英超球隊門將中並列第10。

不過Opta有另一組數據，反映奧拿拿的表現未必真是那麼差：2023/24球季至今，曼聯在英超預期失球值為104.5，最終失球為97球，代表奧拿拿獨力為曼聯救出7.5球，同期只有愛華頓的比克福特（Jordan Pickford，8.7球）更多。

出色表現曾贏盡掌聲

國米主帥施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）曾指奧拿拿是非賣品，哥迪奧拿也稱讚過他在國米時表現出色：「奧拿拿做對手時很難踢高位逼搶，他腳下功夫出眾，非常非常出色。」

曼聯名宿里奧費迪南也在今季大讚過奧拿拿，紅魔去年9月29日主場0：3大敗予熱刺，奧拿拿全場貢獻7次撲救，更2次化解對手單刀。里奧在個人Youtube頻道表示：「沒有他的話，今場我們會被對手入6、7球。奧拿拿今季表現很出色，他挺身而出，為球隊貢獻多次出色撲救。」

去年9月對熱刺一役，奧拿拿多次化解射門。（Getty Images）

雲達沙與舒米高對奧拿拿看法相反

奧拿拿上季加盟曼聯至今失誤不斷，今季情況也無改善，英超失誤直接導致大門失守次數由上季的1次增加到3次，在聯賽所有門將中並列第5，最多是葉士域治的梅歷治（Arijanet Muric）及車路士的羅拔山齊士（Robert Sanchez），兩人各有5次，白禮頓的維貝魯根（Bart Verbruggen）則有4次。

奧拿拿失誤多，並非加盟曼聯後才開始。去年11月Opta已有數據指出，奧拿拿在歐聯失誤導致失球次數達到7次（44次上陣），為歐聯史上最多，並列第二位的紐亞，41次上陣有3次。

曼聯傳奇門將雲達沙今年1月曾公開力撐奧拿拿：「他擁有門將所需的一切，我肯定他會在未來5、6年不斷進步。」不過另一傳奇舒米高有不同看法，歐霸八強首回合曼聯對里昂踢成2：2，兩個失球都跟奧拿拿有關，舒米高直指：「奧拿拿把關難以令人感到放心」，即使不想把失球歸咎個別球員，所失第二球尤其令他意難平，「我覺得他應該接實，是的，那是球勁射，但皮球正面射向他。」

舒米高日前公開談論奧拿拿。（Getty Images）

賓科士打：他無法應付壓力

曼聯一向是足壇「流量密碼」，球員一舉一動都被無限放大，另一位前曼聯門將賓科士打（Ben Foster）指出，巨大壓力讓奧拿拿失準：「若門將能帶着信心上陣並幫助球隊，那便是個好開始，但當你想法很消極和悲觀時情況便不理想，我認為奧拿拿有點陷入這個情況。」

他認為奧拿拿看起來無法適應這種壓力：「出色的門將面對真正重要場面時，需要在壓力下保持冷靜及專注，同時也要放鬆，我認為奧拿拿做不到。」

賓科士打認為奧拿拿無法處理巨大壓力。（Getty Images）

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