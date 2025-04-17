利物浦隊長隨沙拿腳步續約　雲迪積克效忠紅軍：計劃一直是這樣

利物浦繼沙拿上周續約兩年後再傳喜訊，隊長雲迪積克也「官宣」跟紅軍續約，跟意大利足球記者羅曼奴日前消息相同，雲迪積克跟利物浦續約的年期跟沙拿一樣是兩年，即是至2027年。



利物浦隊長雲迪積克跟紅軍續約兩年。（Getty Images）

雲迪積克再表忠誠：「一直都是利物浦」

雲迪積克在利物浦官網稱，「我很開心，很自豪」，並表示：「明顯地，我腦海中百感交集。這是一種自豪的感覺，開心的感覺，真是很神奇。」

「我至今的球員生涯、能夠在這球會延續多兩年真是奇妙，我很開心。」雲迪積克更再次向紅軍表忠誠，「一直都是利物浦，事實就是如此。它一直在我腦海，計劃一直是這樣，一直都是利物浦。」

利物浦隊長雲迪積克對留在球隊感到很開心。（Getty Images）

他揚言，「我腦海中沒有一絲懷疑，這裏就是屬於我和我家庭的地方。我是利物浦一份子，某日有人叫我做『利物浦養子』（adopted Scouser），聽到這些事情令我很自豪，感覺很美妙。」

雲迪積克2018年1月從修咸頓轉投利物浦後，很快已奠定世界頂級守將地位，加盟至今帶領球隊贏盡歐聯及英超聯賽冠軍兩大錦標，314次為球隊上陣累積27個入球。目前利物浦在聯賽遙遙領放，今季他有望首次以隊長身份再次捧起英超冠軍。