英超︱足球浪人活特領森林入三甲　紐奴曾敗走熱刺再顯領軍功力

比起阿仙奴和曼城今周雙雙輸波，更震撼肯定是諾定咸森林升上英超聯賽榜第三位。即使領隊紐奴賽後稱，「第三名對我們來說沒有意義」、「我們還可以更好」，這個球隊自1998年以來久違的排名，還是令一眾球迷相當驚訝。

上季才險險護級成功，短短時間內脫胎換骨，紐奴再次證明自己的領軍能力之餘，32歲的前鋒基斯活特（Chris Wood）亦成為焦點人物。



基斯活特今季腳風大順，帶領森林晉身三甲。（Getty Images）

32歲新西蘭隊長森林闖生涯高峰

基斯活特可能已經是新西蘭目前最出名的男子足球員，他的球員生涯在新西蘭半職業球隊劍橋FC（Cambridge FC）展開，14歲已為球隊上陣。2009年獲當時仍在英超的西布朗看中，加入青年軍，未足18歲已獲一隊上陣機會，並得到首張職業球員合約。

這位1.91米的高大中鋒之後發展未似預期，5度被外借，4間是英冠球會，1間是英甲球會，就算保持不錯入球率，一直只是各隊「過客」。直到李斯特城2012年底買下他，兩季後球隊升上英超，下半季他再次被外借。之後轉投在英冠的列斯聯，2017年終獲英超球會看中，效力般尼5個年頭。每季穩定入球量，2022年初獲剛晉升為富豪球會的紐卡素青睞，夢想中的轉會上陣時間有限，來到夢醒時份一年後外借森林，相信連他本人也料不到會在30+的年紀寫下生涯高峰。

基斯活特與紐奴上季領森林護級成功。（Getty Images）

為何突然大爆發？

基斯活特來到森林，再次當上球隊主力前鋒，上季的14個入球為球隊護級成功，今季開賽僅10輪已攻入8球，在英超射手榜僅次11球的夏蘭特，與賓福特的安保姆（Bryan Mbeumo）並列次席，連利物浦射手沙拿也差一球。

森林在次級聯賽沉寂多年，加上外借時期的一球，他在球隊已累積23個英超入球，超越名宿哥利摩亞的22球，升上歷史榜第二位，距離第一位的白賴仁萊爾（Bryan Roy）也只是差一球。按目前走勢，榮升史上第一只是時間問題。活特在球壇打滾多年，向來是個效率高的高大中鋒，為何來到森林才大爆發？這當然跟領隊紐奴的戰術息息相關。

紐奴總是眉頭緊皺，不苟言笑。（Getty Images）

紐奴反潮流不做高位迫搶

當幾乎全世界球隊都在做高位迫搶，紐奴領軍下的森林反其道而行，在前場贏得控球的次數頭9輪比賽後只得41次，全英超排最尾，卻依然能在聯賽榜升上第三位。

有意思的是，他們同時不怕讓對手進攻，讓對手深入三閘線（Final third）次數頭9輪已超過60次，平均預期失球值卻只有0.077球，在20支英超球隊之中最低。10輪賽事後只失7球，只有榜首的利物浦失球較他們少一球，絕非僥倖。

紐奴是個有自己一套的領隊，不做高位迫搶，不等於放棄去搶控球，他只是將搶球的重心屯重在中場中路，甚至設下陷阱引對手犯錯。最經典的例子就是作客1：0擊敗利物浦一仗，當紅軍中堅雲迪積克帶球上前場分波，早已伏兵中場的森林球員看準機會截得皮球，一記高速反擊「一劍封喉」，為史諾帶來領軍首場敗仗，也是今季直到目前唯一一場。

森林目前主要採用4-2-3-1陣式，先求後防穩守，屯重兵在中場力求高度控制，只派活特一人打單箭頭。一方面先求穩陣，不過伊蘭加、赫臣奧度爾一對翼鋒速度飛快，前場靈魂人物基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）速度、靈巧兼備，而且長傳準繩，加上從狼隊時期已跟隨紐奴，對葡萄牙主帥的戰術思維最為了解。在這個設定下可見，基斯活特可穩定獲得隊友的長傳以至兩翼供應，也是在現今戰術之中罕見「高Q大棍」型前鋒能被激活的例子。

紐奴上季救森林出火海，今季盡顯功力。（Getty Images）

領隊界一場精彩翻身仗

紐奴在狼隊時期曾被視作領隊界的明日之星，無奈之後接受挑戰勇闖熱刺，在位僅4個月便被辭退。他領軍初期開季英超3連勝，獲頒當月最佳領隊，可是之後連場敗仗，第10輪比賽0：3主場不敵曼聯後被炒，當時球隊排第9位。在熱刺失敗後轉戰中東，成功為伊蒂哈德（Al-Ittihad）帶來14年來首次聯賽冠軍。

不幸地正當他重振雄風時遇上性格巨星賓施馬來投，權力鬥爭下敗走沙特僅一個月後，2023年12月獲森林招手請他「救火」。以第17位僅僅護級成功，出乎意料地經過季前訓練，今季的森林表現脫胎換骨，亦完全反映紐奴的領軍功力。從英超到沙特兩度敗走，千帆過盡的紐奴當然不會因為森林的佳績而過早高興，「在球圈多年，我知道蜜月期不會永遠持續下去，問題是如何延續。那是很難的，挑戰就是持續作出相同要求，因為什麼也沒有改變。」

紐奴說，「現在沒有什麼意義，前面尚有漫長球季，我們必須繼續努力。當下是個正面時刻，但我們必須繼續努力。」時隔3年，又是英超第10輪賽事，紐奴領諾定咸森林升上第三位。無論森林今季最終排名如何，紐奴勇於對抗潮流，領森林踢出風格和成績，已為自己打出一場精彩的翻身仗。