梁榮亨專訪｜縱橫山野一甲子　「燒錢」出行山書寫下香港歷史見證

【梁榮亨專訪．出版篇】「社長」梁榮亨是香港其中一位資深行山領隊，縱橫山水超過60年，更成立友晟出版社，自資出版約40本行山書，大部分介紹香港郊野風光，不遺餘力地推廣香港的自然美景。2023年，梁榮亨結束出版生涯。

為興趣而堅持，靠隊友去支持，回顧多年的出版歲月，商業上可以用「蝕」一個字去總結。梁榮亨認為他的行山書可能沒有商業價值，但對香港有歷史意義。



3月初，「社長」梁榮亨在土瓜灣的辦公室接受訪問。（顏銘輝攝）

到梁榮亨在土瓜灣工廈的辦公室訪問，與其說是辦公室，不如說是圖書館或者資料館。書架上放滿不同年代的行山書，除了梁榮亨自己的著作，有朱維德、陳溢晃、梁煦華、祈麟峰等前輩所寫的書，本本都是香港行山界的寶典，記載了不同時代的郊野風光。愛書之人梁榮亨說：「去邊度旅行，我都會買書，當地啲書我都會買。」

梁榮亨在1952年出世，行山超過一個甲子，擔任行山隊領隊多年，80年代開始為報章撰寫行山旅遊專欄，被傳媒封為「旅行狂」。及後，他在90年代撰寫《香港奇景探勝遊》一書，至1997年創立友晟出版社，山友皆稱他為「社長」。25年來，梁榮亨自資出版了約40本行山旅遊書。

梁榮亨的辦公室內有個書架，擺滿不同年代的行山書。（顏銘輝攝）

80年代為報章撰寫旅遊專欄

73歲的梁榮亨出書數以十計，撰文千萬字，亦曾出任公職，加入郊野公園委員會。他笑道：「咁多年郊野公園委員會入面，可以咁講，我係學歷最低嗰個，幾難得！」

因為家境，他年少輟學，小學畢業後投身社會當學徒，文筆根基靠閱讀。他說：「細個好鍾意睇歷史、古詩、金庸小說、梁羽生小說，仲有《三國演義》、《隋唐演義》全部都係文言文。可惜冇機會升學，屋企太窮嘞。」

梁榮亨的寫作生涯從無心插柳開始，以前行山隊流行編撰刊物，每月一份，既為自娛，亦為記錄，「有時貪得意啦，作首詩又好，簡單寫下行程又好，有啲隊友覺得我寫得幾好喎」。在80年代末，他獲報業中人賞識，在《東方日報》、《商報》、《晶報》及《文匯報》撰寫旅遊專欄，介紹香港的郊野山水，「一登出嚟，自己都覺得有啲快感、滿足感，錢就冇乜」。

梁榮亨翻閱他出版的著作。（顏銘輝攝）

為彩色印刷自資出書 「嗰本書累死我」

1995年，梁榮亨獲出版社邀請寫書，寫成了人生首本著作《香港奇景探勝遊》，但翻開心血之作，卻見照片全是黑白，內心一沉。他說：「我問點解唔用彩色？佢（出版社）話呢啲旅遊書只係用嚟點綴下，唔係主流，印彩色會好貴。」他決定另覓出版社，出一本彩色版，開始了自資出書之路。

「咁就出事嘞，嗰本書累死我！」梁榮亨笑道。

一入書壇深似海，就此被困三十年。

梁榮亨向記者展示他出版的部分著作。（顏銘輝攝）

得隊友支持 1997年創立友晟出版社

「嗰陣出書好貴！」梁榮亨說：「印刷呢？其實印1000本定5000本嘅價錢差唔遠，咁梗係5000本，咁就大鑊嘞。」他表示最大問題是發行，那間發行的強項是報攤而非書店，主要將書本發往報紙檔賣，結果滯銷。他說：「報紙檔回書，好似垃圾咁掉返畀你。呢個真係幾慘痛呀，真係蠢咗，知道咁大鑊就唔好再繼續。」

人生在世，總有些義不容辭的好友及知音，扶你一把，再將你推往夢想的深淵。回想那些人和事，是莞爾，更是感恩。

「（行山隊）參加者呀、啲隊友呀好好嘅，話支持我。有人支持就出事嘞，決定繼續落去。」在出版路上初滑倒的梁榮亨，站起來，繼續在這條不平坦的路上前進。

梁榮亨以前接受電視台訪問。（受訪者提供）

出版《香港野外奇觀》大受歡迎

梁榮亨本身是友峰旅行隊的創辦人及領隊，但他一早與隊內約法三章，表明不會利用友峰去作商業用途，所以他在1997年另立友晟出版社。

梁榮亨執筆《香港野外奇觀》，輯錄逾220張彩色風景照片，可謂心血之作，。《香港野外奇觀》在1998年12月出版大賣，為友晟打響頭炮，再在之後兩年分別推出《香港奇岩趣石》及《香港市郊探勝》。他說：「《香港野外奇觀》好受歡迎，出咗3版，第一版已經5000本，加埋唔係好記得，可能都係（第二及第三版分別）2000同2000。」

那時是不是賺到錢？他搖頭說：「有人幫我計過，如果你一年出唔到6本書，你（間出版社）根本冇前途。」

1997年9月至12月，梁榮亨（左二）與朱維德一起出席電視節目「都市閒情」，在「專家帶你遊香港」的環節中介紹旅行路線。（受訪者提供）

以興趣營運友晟 旅遊賺錢 出書燒錢

一直以來，友晟兩條腿走路，一邊辦旅行團，一邊出書，由旅行團的盈利去補貼出版的虧損，「賺到都貼晒返落去」。梁榮亨承認這是為興趣而「燒錢」，他說：「一開波做呢盤生意，就唔係用生意角度去睇，係以一個興趣。任何出版商嘅諗法係賣書，啲書一定要有商業價值。我哋諗法唔同，係想分享畀人知。我出嘅書冇商業價值，但係有歷史價值。」

梁榮亨出版過的香港行山書還包括《1100香港石景》、《賞遊香港石澗》、《香港奇異遊》、《香港探秘遊》、《香港百大山水名勝》、《萬宜深度行》、《雙鹿石澗》等。

梁榮亨以前出席書展的新書推介會，當年他出版了《探遊香港摩崖石刻》。（受訪者提供）

實體書難以與網絡競爭 「歷史任務完咗」

為推廣新書，他試過去書展擺檔，他說：「第一次有新鮮感，會有人嚟掃書，但擺得多幾次，每年得兩本新書，咁你死得啦。」互聯網興起，衝擊紙媒。網上行山路線介紹無窮無盡，想落幾多相片也可以，之後還有影片生動帶路，梁榮亨嘆：「實體書冇得競爭，所以我哋覺得歷史任務完咗。」

2020年大眾書局結業，對友晟更是重要打擊。梁榮亨說：「發行同我講，大眾賣嘅書係三中商（三聯、中華及商務印）嘅總和，咁大眾一執，我哋咪大劑。點解呢？三中商太多新書，擺嘅位置唔會係最出嗰啲。啲書喺大眾去得幾好，仲可以捱到，佢執埋，我哋死多幾錢重。」

2022年，友晟最後一次參加書長，「社長」梁榮亨坐鎮攤位，與到訪的書友山友聊天。（顏銘輝攝）

2022年，梁榮亨最後一次在書展擺檔，到2023年，他結束出版社。他說：「廿五年鬆啲，出版咗40本左右。《知情識趣遊香港》出到第9本，啲人問點解唔出到第10！我頂唔順嘞！真係頂唔順。」《知情識趣遊香港》是友晟最長壽的系列，由2012年出第一本起，10年間介紹了265條香港行山路線。

書展2022報道：行山書出版商嘆難以生存 「旅行狂」梁榮亨：功成身退

「後期仲夠膽出書，係收到贊助費，嚟自隊友，都佔咗成本嘅三分一。如果冇隊友支持，根本更加冇得做。」梁榮亨特別提到一位「金主」隊友，他說：「曾經有個朋友大大話話贊助成幾十萬，真係好好，如果唔係我冇可能出到咁多書。」

梁榮亨在2022年出版的兩本新書《知情識趣遊香港9》及《賞遊香港離島》，這是友晟最後出版的行山書；攝於2022年書展。（顏銘輝攝）

「如將出版嘅錢攞去買樓，我哋買咗兩層嘞」

被問到歷年出版投入了多少資金，他笑言：「如果我話將出版嘅錢攞去買樓，我哋買咗兩層嘞！」

在2022年，《賞遊香港離島》是梁榮亨最後一本出版的書，他表示成本花了4萬多元，只印了數百本。他說：「唔敢印咁多，因為冇位擺。初初印係千千聲，愈印愈縮，咁你都冇癮啦！搞嚟都冇意思。」

有些路線，久未有人行走，就會消失，但行山書記錄了前人的足跡。有些石景風光，會不敵風化海蝕而變形消亡，但行山書給後人留下存在的證據。有些名勝景點，會隨時代發展而破落逝去，但行山書見證了這段環境演變。這就是梁榮亨所說，行山書的歷史價值。

梁榮亨撰寫及出版過的部分行山書。（顏銘輝攝）

仍想寫書介紹香港荒島

去年初，梁榮亨發現患上大腸癌，近一年不斷接受治療。在訪問中，他多次表示要放下及無憾，任務完結，但話中透露撰文出書的雄心未滅。如果身體可行有心有力，如果有錢有資源，他還想為香港郊野留下更多、更全面的資訊。

梁榮亨出版過《賞遊香港燈塔》及《探遊香港摩崖石刻》，他表示有很多新發現，當年著作的內容並不齊全，有意更新。此外，《賞遊香港離島》介紹了有人居住的島嶼，他還想寫一本書介紹那一些無人定居的荒島。他說：「荒島嚟講我有個心願，真係好想再寫過一次荒島，將佢兩本（離島及荒島）加埋去。不過所需資源太大了，除非我在生之年突然間有這個能力。」