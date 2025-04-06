梁榮亨專訪｜妙筆賦予景點新靈魂　鬼手岩、千島湖由他發揚光大

【梁榮亨專訪．旅遊篇】大欖涌的千島湖、黃竹角咀的鬼手岩、吊鐘洲的金魚擺尾、千溪海岸的劍龍石、赤洲的赤漠迷城、花山下的萬柱海岸……這些享負盛名的香港郊野景點，皆由「社長」梁榮亨命名及發揚光大。73歲梁榮亨行山超過一個甲子，創立青暉、友峰及友晟3支行山隊，推廣本地郊遊多年。



「社長」梁榮亨接受訪問。（顏銘輝攝）

梁榮亨的行山生涯從11歲開始，與同學由黃大仙經獅尾上獅子山，再由紅梅谷落沙田，「嗰時冇乜樹，幾好行，從山上望落嚟，原來香港咁靚，就開始咗行山」。

小學畢業後，因為家貧不能升學，他去做學徒，入過船廠學放樣，又學過燒焊。他說：「喺報紙見到逢星期日有行山隊。我識行獅子山，但其他地方好陌生，車都唔識搭，咁跟行山隊幾好喎，又唔使報名。原來香港仲有八仙嶺、飛鵝山同大嶼山。」

梁榮亨一家四口去旅行。（受訪者提供）

逢周日最愛跟隊上山下海 難忘海峰之友

梁榮亨跟過新風、業餘、白象、巨流等行山隊，「6日返工好悶，最期待星期日。（每個星期都去行？）差唔多，除非冇假放」。他覺得跟海峰之友最好玩，令他大開眼界。他說：「除咗行山，仲會出海，驚險刺激，尤其有次行橋咀，要去到龍眼圓頭，又攀山又綑邊。有啲地方好難爬，佢哋會落繩，玩得好過癮。」

1997年，李君毅（左一）及王福義（左二）出席梁榮亨（左三）的攝影展。（受訪者提供）

回憶當年15分鐘多由鳳凰山跑落昂坪

回想那個行山隊百花齊放的年代，梁榮亨也說起一些已故舊友：「陳溢晃、梁煦華，佢哋幾個跟李君毅學過唔少嘢。梁煦華有啲可惜，退休冇耐就中風，好多嘢都問唔到佢。陳溢晃就前年（去世），我都送唔到佢。」李君毅被視為香港行山界的一代宗師，梁榮亨表示兩人亦師亦友，他說：「好熟，佢當正我係徒弟咁滯，佢啲徒弟都呷醋。以前早期啲書，佢有同我寫序，畀咗好多意見我。」

梁榮亨在深圳龍石山通心樹拍照。（受訪者提供）

年輕的梁榮亨充滿衝勁，也曾追求速度去跑山，「年少氣盛啦，由（鳳凰山）山頂跑落昂坪，3個字鬆啲（15分鐘多），但痛咗成個禮拜。正常嚟講，要45分鐘，所以3個字真係跑得好勁。而家你叫我跑？冇嘞，起碼兩個鐘，慢慢行落去。以前我哋會話，登山係為咗感受，而家登山就係為享受。」

梁榮亨年輕時成立青暉旅行隊。（受訪者提供）

成立青暉、友峰旅行隊

廿幾歲時，梁榮亨認識了一班愛國人士，對方建議共同創辦一支行山隊，於是創立青暉旅行隊。他說：「搞咗3年，佢哋想將旅行隊轉做一個會，想我做理事，但我對政治冇興趣，加上又結咗婚有小朋友，冇咁多時間，就退出咗。」

「退出咗一年就身痕嘞！」梁榮亨笑道：「如果冇隊搞，老婆一定唔畀咁多自由我。」在1981年12月6日，他成立友峰旅行隊。他說：「喺意識上，我哋就咁講『友誼交天下，娛己娛人。峰立萬重山，亦主亦客』。」

梁榮亨在千禧年初出席郊野公園活動。（受訪者提供）

1997年成立友晟 將香港美景發揚光大

在70、80年代的全盛期，梁榮亨記得全港有超過50支行山隊，「唔只隊數多，每次出隊都起碼二、三百人，非常恐怖，成個山頭都係人」。他表示以前部分行山隊有政治背景，「很多是愛國團體或者工會，想爭取多啲港人對國家嘅認同，搞多啲活動潛移默化」。

梁榮亨當初講明，友峰不會涉及任何商業元素，所以當他在90年代打算成立出版社時，決定從零開始，另立門戶，在1997年成立友晟。他說：「目的係推廣旅行文化，發揚探勝精神，將香港一啲好嘅地方發揚好，多啲人分享。」友晟一方面出書，介紹行山路線及景點，另一方面定期舉辦行山的山線或出海的水線，以行程多樣化見稱。

大欖涌水塘的千島湖景色。（顏銘輝攝）

大欖涌水塘「千島湖」美譽源自梁榮亨

梁榮亨是香港一代「山界marketing」專家，懂得設計行程及包裝景點，為不同的石景風光配上動人名字，吸引遊客，至今不少仍是膾炙人口的打卡熱點。大欖涌水塘被稱為「香港千島湖」，漁護署在2019年更興建了千島湖清景台，視之為麥理浩徑上的重要景點。其實，這個外號來自梁榮亨在《香港市郊探勝》一書，他以美似千島湖去形容大欖涌水塘。

位於黃竹角咀的著名石景鬼手岩。（受訪者提供）

綑邊黃竹角咀 命名鬼手岩

數梁榮亨筆下最著名的石景，必屬「環湖出咀摸鬼手」的鬼手岩，鬼手岩位於船灣郊野公園的黃竹角咀。以前雖有人出黃竹角咀，但很少行到落海邊。他說：「喺友峰年代，有一次我特別設計路線，一直喺米粉咀掃到去黃竹角咀，有隻艇仔可以登陸。我哋逐段綑邊，綑到去見到塊石好過癮，好似手掌，又好似一個骷髏頭，就叫它鬼手岩。」

梁榮亨記得，劍龍石是他首個命名的石景。（受訪者提供）

梁榮亨記得，千溪海岸的劍龍石是他第一個命名的石景。吊鐘洲的金魚擺尾也是他的神來之筆，「無意間上咗去，望返落去，見到好似金魚游水咁，好得意」。他接着說：「我最引以自豪係赤洲。第一次去環島，嘩！咁震撼，冇諗過咁震撼！我環島一周，作咗好多名上去，最出名就係赤漠迷城。我哋行咗幾十次，估唔到嗰度會有恐龍化石。」

吊鐘洲的金魚擺尾由梁榮亨命名。（受訪者提供）

赤洲的赤漠迷城由梁榮亨命名。（受訪者提供）

梁榮亨行走山野超過60年，擁有不少外號。有人叫他梁領隊，有報章稱他為「旅行狂」。成立友晟出版社後，大家漸漸都習慣稱呼他為「社長」，亦有人叫他為「石癡」。他多年來在香港發掘奇異獨特的石景，並著有《1100香港石景》一書。

梁榮亨向記者分享横洲海上宫殿的照片，景色宏偉。（受訪者提供）

活到老，行到老，改名改到老，梁榮亨仍不斷發掘新景點。他說：「最近我哋去過大頭洲，兩次綑邊，估唔到個島咁靚！」記者見識淺，以為他說的是石澳的大頭洲，後來才知西貢也有一個同名島嶼，就在滘西洲及萬宜水塘西壩之間。他續說：「我哋稱佢為石蛋海岸，好多一個個石蛋，同埋你諗唔到水質咁靚！呢個島本身唔係叫大頭洲，佢個島形似一個魚鉤，叫大頭鉤，跟住叫叫下做大頭洲，個名就係咁嚟。佢喺西貢冇乜人留意。」

梁榮亨與小鴉洲的腳板底石。（受訪者提供）

今年專心休養身體 「冇得百厭」

不過，梁榮亨近月要收起那股尋幽探秘之心。2024年初，他發現腳腫，看醫生後被診斷出大腸癌，要接受手術及10個月的化療。他說：「以為食咗藥10個月後冇事，一照一驗血，而家輪到小腸，小腸做唔到手術。」他正接受標靶治療，療程為期半年。他說：「一路做，一路申請（資助），頭兩次都要自己畀錢。唔怕辛苦，但佢要驗血睇下你可唔可以繼續治療，最怕唔達標，咁就麻煩。」

73歲的梁榮亨出版過約40本行山書。（顏銘輝攝）

他承認去年化療期間還有上山下海，「而家唔可以操勞。舊年食藥時，我太百厭，仲有出隊，今年冇得百厭，冇得出去行。唉！我新抱係醫生，佢話『老爺，你想行，都要搞好身體先』。」

七十有三，抗癌一年多，旅行狂也不得不認老。梁榮亨說：「年輕時嘅吸收能力強好多。過咗60歲，體能同智力都……唔到你唔服，更唔好話70歲！我而家70中，仲有呢個狀態，我都覺上天對我不簿。」

梁榮亨90年代到俄羅斯旅遊。（受訪者提供）

足跡踏遍全港，去過名山大川，梁榮亨講起2023年曾到訪高加索三國，而最難忘是蘇聯解體後兩年去中亞旅行，由俄羅斯的莫斯科及聖彼德堡玩到烏茲別克，搭火車去哈薩克，最後入新疆。他提到當時用200美金買了一本蘇聯郵票簿，送給喜歡集郵的太太。他說：「以我咁嘅家境資源，去到咁多地方，都算係咁。」

友晟經常出隊到內地旅行。（受訪者提供）

梁榮亨帶「友晟之友」去湖北的恩施大峽谷。（受訪者提供）

世界那麼大，沒去過的地方肯定比去過的多。梁榮亨嘆道：「都要放下嘞。如果好彩、個病好得返，仲有體能，咁咪去多啲，仲可以繼續去。冇嘅，都無憾啦！」