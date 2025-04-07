梁榮亨專訪｜香港海岸線比山更美　「兩蚊優惠」衝擊水線難以經營

【梁榮亨專訪．領隊篇】友晟「社長」梁榮亨帶隊上山下海數十年，熟悉香港境內各荒島離島，但在今年1月1日的赤洲及響螺角團後，他表示停辦帶隊出海遊島的水線。73歲的梁榮亨解釋，開水線的壓力愈來愈大，一為參加人數愈來愈少，有時要蝕船租，二為參加者喜歡投訴及多麻煩，而且他身體抱恙，需要休養，不能承受太大壓力。

回顧過去水線，最墟冚是十多年前有次去吉澳及鴨洲的團，有500人參加，需要租兩隻大船；平均而言，最受歡迎的地點是果洲群島，這個地方多人想去，卻是梁榮亨最不想面對之地。



「社長」梁榮亨接受訪問。（顏銘輝攝）

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梁榮亨是香港行山界的前輩，在1981年創辦友峰旅行隊，到1997年另立友晟，一邊出書推廣香港郊野勝景，一邊出團帶人尋幽探勝。友晟的活動向來多元化，有時上山，有時下海，其中租船遊島的水線更稱得上為王牌項目。梁榮亨說：「好少隊會搞水線，因為租船、駁艇成本貴，又要睇風浪，如果唔熟就好頭痕。真係風浪大，你要識改線。」

過往，友晟的水線目地的有赤洲、果洲群島、吉澳、鴨洲、往灣洲、蒲台島、螺洲、大小鴉洲、橫洲、火石洲、吊鐘洲、沙洲、龍鼓洲、交椅洲等。可以大膽講，友晟的香港外島團最多最齊，搞手亦最有經驗。

友晟個個星期出隊，其中租船出海的水線很受歡迎。（受訪者提供）

梁榮亨：香港水線遠比山線精彩

比起辦山線，梁榮亨最愛跳島綑邊的水線。他說：「香港冇高山，最高得九百幾米，係幾座山比較特別，其他真係入到去，都影唔到幾多相。掉返轉，我哋香港海岸線係世界級。你去一日水線影到嘅相，多過山線唔知幾多倍。以前用菲林唔捨得影，而家個個都影到癲，影幾百張都閒閒地。」

出團帶隊壓力大，但都帶給梁榮亨很多難忘的回憶。（受訪者提供）

果洲群島最受歡迎 但曾留下哀傷時刻

多年來，梁榮亨設計了很多一日遊的出海行程，他說：「我曾經講笑，以前荔枝窩、鴨洲、吉澳係我創出嚟嘅路線，如果啲路線好似作曲、作詞咁有錢收，我發達嘞！」被問到最多人參加的一次水線，梁榮亨記得是十多年前，經報章介紹後，有500人報名吉澳及鴨洲團，他要租兩隻船出海。至於多年來平均最受歡迎的景點，則是果洲群島，但說起這個地方，梁榮亨不禁黯然。

梁榮亨與田下山存疑石刻合照。（受訪者提供）

在2006年的一次果洲團，一位相識多年的朋友在景點銀瓶頸發生意外，腳下岩石突然斷裂，從高處墮下而亡。梁榮亨說：「我哋低調，好少話得罪人，一直以來做得幾企理，所以就算嗰次咁大意外，傳媒都算手下留情。」

那次是不是很傷心？儘管時隔接近20年，但梁榮亨神情哀傷地說：「到而家都未平伏，識咗廿幾年。真係諗唔到，一個高手……意外嘅嘢真係冇得講。嗰次對我打擊好大。（之後去果洲有冇陰影？）實有啦，冇就假。自己每次都想辦法去克服。有時都唔係好想去嗰個地方，但好多人想去。」

梁榮亨與東龍石澗水簾洞合照。（受訪者提供）

今年元旦最後一次帶水線活動

舉辦水線帶給梁榮亨無數的歡樂與滿足，亦留給他一生無法遺忘之痛。梁榮亨表示，他的最後一團水線是1月1日去赤洲及響螺角，這趟「畢業旅行」約有70人參加。

為何不再辦水線？梁榮亨嘆說：「最主要係唔夠人，計過條數。水線嘅成本愈來愈高，但而家啲人唔想消費，或者用咁嘅價錢，喺上面（內地）可能食得好正、又去到好多景點。」最後一次水線有70人參加，賺不賺到錢？他答：「叫做唔使蝕，都冇得賺。」

出海遊覽海島是友晟的王牌行程。（受訪者提供）

「兩蚊優惠」令報名人數大減

梁榮亨透露租船的成本：「租一隻船都要一萬幾千，冇得搞！如果呢船你載到百幾二百人都好地地，但得二三十人的話，你點搞先！你收二百蚊一個人，所以冇得做！」

他分析，近年參加者大跌有三大原因，一為長者交通優惠，「政府搞咩兩蚊津貼，咁就大劑」。在2022年，政府將「二元優惠計劃」擴展到街渡，60歲或以上人士去蒲台島、東龍島、塔門、東平洲、吉澳等地的船費只需2元。他嘆道：「我自己都係長者，畀我都自己去啦，做乜要畀成兩百蚊你。」

梁榮亨在友晟開隊帶團廿多年，上山下海乜都齊。（受訪者提供）

當領隊吃力不討好 嘆團友比以前現實

另一個打擊是疫情後的開關，港人蜂擁到境外旅行，本地遊無人問津。梁榮亨說：「一個開關分別好大，非常之大，全世界都諗唔到差得咁緊要。」他還提到網上租船及夾船平台興起，加劇了競爭。

錢銀以外，梁榮亨覺得現世代做領隊開團吃力不討好，參加者愈來愈麻煩又喜歡投訴。「除非你個人冇責任感，你愈有責任感，壓力就愈大。」他說：「以前嘅人好純，冇話下下追究咩責任問題。而家嘅人畀我感覺現實好多。」他記得以前全盛時期香港有超過50支行山隊，如今會辦公開活動的只餘不到20隊。

友晟出團遊覽地質公園。（受訪者提供）

友晟除了出團去探索香港的自然勝景，亦會去了解文化風俗。（受訪者提供）

他表示帶水線的壓力比山線大，因海上風高浪急，風險更高。天氣與風浪固然無法控制，連人也愈來愈難管理。他說：「我哋唔會評估晒你哋嘅能力，只會叫你量力，鬼知你會自己行去邊咩！有啲人真係唔量力。另一啲人就勁得滯，唔聽你指揮，你都係煩。每次活動，一日未回航，都唔可以鬆口氣。」

梁榮亨記得有次果洲團，因為天氣欠佳，改為往東龍島，但有參加者不滿改地點，令他十分生氣，「我哋講過，天氣唔好風浪大有權改地方。行雷閃電，你有一條命，我哋都係一條命，我哋都怕死」。想起那些「湊客」的經歷，他嘆：「真係面對非常多嘢，好辛苦好大壓力！」

友晟以前不時會辦內地團。（受訪者提供）

友晟還會出團到內地，遊覽名山大川。（受訪者提供）

帶團壓力大 「我覺得完成任務嘞」

「一團幾十人，好多三唔識七。善良嘅好地地喎，有啲唔好老脾嘅，最衰係啲陰陰濕濕嘅！你唔覺意俾佢影到乜嘢擺上網，咁你就大劑！」梁榮亨說：「所以話點解我會有癌症？可能後生開始積落嘅壓力。後生仲頂住，到年紀大，受壓程度差。算啦！我覺得完成任務嘞！」

梁榮亨去年初發現有大腸癌，經過手術及化療後，今年初發現小腸都有癌細胞，要接受標靶治療。他表示需要休養，不能再承受太大壓力，所以在身體問題之下，都要結束水線行程。

梁榮亨近一年受癌症困擾，他表示今年不能「百厭」，不再出隊。（顏銘輝攝）

多謝義工老友幫手 難忘點人數專家

他感謝一班多年來協助帶團的義工老友，「冇呢班人，我冇得搞。佢哋好好，仆心仆命義務做呢樣嘢，又係講興趣」。有沒有問過他們肯做義工的原因？他答：「第一，佢哋信任我，第二，佢哋都覺得開心。」

梁榮亨提起有個義工朋友花名叫「圓咕碌」，他身手不算靈活，專長是點算人數。他說：「佢（圓咕碌）喺懲教署做嘅。有件好好笑嘅事，突然有次有個老友同我投訴，話我有個幫手當佢哋好似監犯咁。我話呢個係佢職業，可能慣咗，其實佢個人係冇嘢嘅。」

友晟能夠出隊多年，梁榮亨表示多謝一班義工朋友的幫忙。（受訪者提供）

想起往事，憶起那些一起上山下海的朋友，梁榮亨不禁又黯然下來，因為部分已經離世。他說：「有個喺屋企跣一跣失救，撞親個頭。佢本來話星期日嚟幫手，點知星期六晚出咗事。如果佢星期日跟我出海先跣低，咁就大件事，但相反可能咁多人睇住佢，即刻求救反而冇事，真係唔知！」

行山逾60年，帶隊超過40年，出版各類行山書約40本，梁榮亨幾乎一生都在山海之上，推廣香港郊遊文化。他感到十分幸運，一直以來滿足興趣，發揮所長，並有資源到境外尋幽探秘。他說：「唔夠人點玩呀！得兩三個人唔夠錢去啦。你能夠吸引到一班人有興趣，咁先成到團。」名副其實，一個人可以行得快，一班人才能走得更遠。

梁榮亨（右）以前與細仔到清水灣半島石環洞合照，石環洞洞壁滿佈鐘乳石。（受訪者提供）

被問到兩個兒子對行山有沒有興趣，梁榮亨說兒子都喜歡運動，「啲人問你啲仔會唔會接你班呀？千祈唔好，咁大壓力，又冇乜着數。你要有好大興趣先支持到」。

對於推廣香港郊遊文化的使命，梁榮亨表示要放下了，並多次講到完成歷史任務。他說：「呢個使命完咗嘞，留返畀你哋啲後生。」