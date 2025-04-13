鞍山探索館｜館長陳子恒見證「昂平難民營」　行山補給站服務10年

鞍山探索館館長陳子恒的人生離不開山。

由小時候在木屋區通山跑，到讀書時當童軍、學山藝，出來工作做社工後，繼續負責戶外訓練，之後被派到馬鞍山當「開荒牛」，由零開始建立鞍山探索館。10年間，陳子恒在鞍山探索館這個中途站，幫助行山人士，亦見證行山文化的轉變。他表示疫情期間港人蜂擁上山，疫情過去，港人行山熱潮退卻，卻換成內地遊人前來，衍生出來的問題大同小異，他希望行山人士可以注意安全及實踐無痕山林。



陳子恒當了10年鞍山探索館館長。（顏銘輝攝）

陳子恒的英文名叫Ric，但現在可能更多人稱呼他為館長。他在20年前加入信義會工作，2012年被派去研究善用荒廢十多年的信義會恩青營；到2015年，恩青營改建成鞍山探索館，他成為館長。2023年，鞍山探索館完成第二期活化工程，啟動山屋服務，推動馬鞍山礦山歷史文化保育、自然環境保育、安全登山文化等概念。

位於馬鞍山村的鞍山探索館。（顏銘輝攝）

疫情時有一日近500人訪鞍山探索館

鞍山探索館在馬鞍山村上村，位於馬鞍山郊遊徑上落昂平的中途站。探索館除了介紹當地礦場、教會及村落的歷史，還設有礦工Café，可以讓路過的行山人士入內休息及補給。在探索館這10年，陳子恒見盡不同的行山人士，他嘆：「我認為疫情是一個轉捩點！」他表示疫情前最多試過一日有200人到訪探索館，但在疫情期間，人流翻一倍，最多試過一日接近500人，「整個場地都企滿人」。

鞍山探索館館長陳子恒接受訪問。（顏銘輝攝）

45歲的陳子恒續說：「可能我這個年代的人真的老了！以前我們想做一件事，首先會去想，去什麼地方可以學到這件事，但現在資訊發達、大家可能就在上網找資料。可能他看完YouTube片段的介紹，又可能是有媒體介紹完，他就想上來找那個地方。」

陳子恒在礦工Cafe沖咖啡。（顏銘輝攝）

常被行山人士問路

位處山腰間，鞍山探索館成為行山人士問路的好地方。陳子恒分享最常遇到的情況，他說：「他們會拿住Google Map去問我們，例如怎樣上昂平。有時候我們見到，其實他都不知怎樣去那個地方，只能靠問人或者Google Map。」鞍山探索館附近有昂平、大金鐘、彎曲山、鹿巢山、鹿巢石林、馬大石澗等郊遊勝地。

陳子恒表示會盡量解答山友的問題，介紹附近的行山路線。（顏銘輝攝）

除了解答問題，陳子恒多走一步，嘗試先一步識別有潛在需要的行山人士。他說：「夏天時，有些朋友可能從山腳恆安行上來，我見到他們的臉都紅了，看下來又沒什麼汗，我會主動邀請他們入冷氣房，或者給他們飲水，因為都擔心他們會熱衰竭甚至中暑。」

鞍山探索館的礦工Cafe，夏天時冷氣開放。（顏銘輝攝）

在黃昏時分，陳子恒見得最多準備不足的即興人士，他說：「他們會問我們有沒有樽裝水賣，裝束也不像去行山。其實問題不大的，但他們上來的時間相對晚一點，4時上到來，說要去看日落。我問他們有沒有頭燈、電筒照明？他們說手機有電筒。你看得到他們有沒有準備。」他表示疫情期間，每個周末都見到飛行服務隊的直升機到馬鞍山一帶執勤。

陳子恒與馬鞍山合照。（顏銘輝攝）

與山結下不解緣 「覺得在山上比較自在」

陳子恒小時候居於西灣河寮屋區的橫坑東村，自小喜歡通山走，「覺得在山上比較自在」。讀中學時，他加入童軍，之後參加青少年獎勵計劃。讀大學期間，他去學山藝，畢業後一兩年，考取了山藝教練資格。當社工及加入信義會後，他主要參與學校及企業培訓，活動也離不開山。創立鞍山探索館前，他曾在信義會的南涌戶外活動中心工作，累積了一些場地管理經驗。

陳子恒是館長，也是總務。（顏銘輝攝）

當鞍山探索館館長，其實如同總務，陳子恒要處理一切館外內事務。訪問那天是星期三，不是探索館的開放日，但館長仍十分忙碌，他早上協助電視台在馬鞍山村拍攝節目，午膳後回館覆電郵，再在礦工Café洗碗，接着在下午3時接受訪問。他說：「說是責任，有點沉重。很多大小事都要你去兼顧，可能是場地、設施、服務，或者我要用這個身分去出席活動。有時工作忙，都會累。」

在鄉郊保育辦公室的鄉郊保育資助計劃支持下，鞍山探索館推動不同的活動。（顏銘輝攝）

在山旮旯之地營運一個探索館，很多時要一腳踢。陳子恒表示，大型工程當然要另聘工人上山，但若果是小維修，他就捲起衣袖，自己研究，「我爸爸本身以前做裝修，我或多或少都知一點點。如果簡單做得到，就去解決問題。始終這個地方偏僻，找人上來維修都有些困難」。每星期，陳子恒平均有3至4日在鞍山探索館上工作，有時更會5日都在館裏。

位於馬鞍山村上的鞍山探索館。（顏銘輝攝）

喜歡下班去露營等日出 難忘元旦「昂平難民營」

鞍山探索館離郊遊熱點昂平約1公里路，喜歡山野的陳子恒有時下班後，會上昂平露營，影銀河，看日出，「都幾方便，揹個背囊上去就可以露營」。在疫情期間，他認為昂平這個地方超出其承載力，他說：「有次元旦日上去看日出，畫面很誇張，見到至少300個營。我們笑稱是『昂平難民營』。」

陳子恒與記者分享彎曲山上看到的日出。（受訪者提供）

疫情後，山野人流是否有所減少？陳子恒認為本地行山客減少，但在小紅書的影響下，內地遊客數量明顯增加。他說：「你見到他們的裝備，都可能是新手，會拿住膠袋裝住個營行上山。」他勸本地及內地的行山人士，別只信個別影片的片面之辭，出發前必須做好準備，注意安全，「（那些影片）通常只將最美麗的畫面呈現給你看，吸引你去看、吸引你去那個地方」。

鞍山探索館館長陳子恒。（顏銘輝攝）

在鞍山探索館工作的，都有一份使感，樂見這個地方凝聚到舊日的村民以至行山人士，陳子恒說：「這個角色正是我們在這裏的作用。我們同事間都有一個共識，如果幫到行山的朋友，都想盡量幫到他們，令他們去玩的時候安全一點。」

陳子恒提起破邊洲觀景台。（顏銘輝攝）

對於政府有意推廣山徑旅遊，陳子恒勸當局留意各郊遊熱點及行山徑的承載力，並考慮人工設施與自然風貌的平衡。他說：「例如破邊洲開了新的觀景台，見到太多人去那個地方，可能超出本身承受能力的負荷，然後會衍生出很多問題。如果這樣下去，你會不會想將它（山徑設施）變得更人工化？因為你想設施更耐用一點。當你加人工東西下去，可能會跟我們給人感受自然環境的原意有一些落差。這是一個矛盾的問題，多人去是好事，但去到幾多為之合適，政府要好好考慮一下。」