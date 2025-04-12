鞍山探索館10周年｜香港山屋如何發展？行山教育比膳宿服務更重要

位於馬鞍山村的鞍山探索館成立10周年，一直為行山人士重要的中途休息站。鞍山探索館館長陳子恒回憶十多年前從一片廢墟中建立了一間山屋，他希望鞍山探索館繼續做好行山資訊站的角色，為山友提供歷史、自然及安全訊息，並加強教育功能，灌輸山友無痕山林的概念。基督教香港信義會社會服務部服務總監樊文韜也是10年前的開館功臣，他感慨當年沒想過探索館可以屹立十載，他希望探索館未來可以提供精神健康上的支援，為城市人減壓。



位於馬鞍山村的鞍山探索館。（顏銘輝攝）

鞍山探索館館長陳子恒接受訪問。（顏銘輝攝）

2012年，陳子恒及樊文韜初到此處，如同入了一片廢墟。鞍山探索館的前身是信義會恩光堂教會，於50年代初成立，為馬鞍山礦村的村民提供教育、救濟、醫療等服務。隨馬鞍山礦場結業，大量村民遷出，在70年代，教會與沙田青少年中心合作，這些建築物改為恩青營，至90年代末停用荒廢。

在2013年，陳子恒開始清理場地，從一片雜草與廢墟開始建立鞍山探索館。（受訪者提供）

陳子恒說：「第一次來的時候，是黃昏4、5時，這是一個荒蕪的地方。一進來全部都是雜草，所有家具都鋪上一層塵，時鐘又沒有電，好像一切停頓在某一個時空。望住這些東西，好像突然間所有人走了。說白一點，就是有一點害怕。」

在2013年，雜草叢生，陳子恒等花了一段時間清理。（受訪者提供）

「我們那時只打算回應機構要求，善用好裏面的地方。」樊文韜說：「講真這裏地方不大，如果要變回青年營，競爭力很弱，不如探索一下有沒有一些歷史或特別之處。我們第一日來的時候問過村民，告訴他們信義會回來。驚奇地，他們都對我們很有印象。」

在2014年，陳子恒及樊文韜舉辦活動，連繫舊日的村民。（受訪者提供）

2015年鞍山探索館開張 主力介紹礦村歷史文化

陳子恒及樊文韜決定將恩青營的建築物，重新包裝成一個歷史文化體驗館。在2014年，他們安排翻新重修工程，接駁水電。經過約3年籌備，在2015年，鞍山探索館開張，希望帶領公眾人士認識馬鞍山的礦村、宗教遺產及自然價值。

2015年，鞍山探索館開幕。（受訪者提供）

樊文韜笑道：「其實本身是叫馬鞍山探索館。當時跟一些地區人士聊過，可能覺得鞍山兩個字更有情懷。山下又有條路叫鞍山里。」陳子恒接着說：「還有5個字讀起來好聽點，就是6個字跟5個字的分別。不過很多人會叫這裏做馬鞍山探索館。」

在2017年，鞍山探索館舉行第一屆香港礦山挑戰賽。（受訪者提供）

2017年，《礦山記憶：鐵，不一般的故事》的新書發布會在鞍山探索館舉行。（受訪者提供）

建立礦工Café留住遊人 創出獨特礦石曲奇

為了留住到訪的遊人，他們在鞍山探索館成立礦工Café，行山人士可以在此休息片刻，吃點東西，喝杯咖啡。礦工Café有兩大招牌小食，分別是礦石曲奇及腐乳饅頭。

陳子恒表示礦石曲奇是集體創作的成果，他們在開館前借了烘焙用的廚房，花了1個月研究出來。他說：「本身想找一樣代表性的飾物，令人記住這個地方。最適合礦場的就是鐵礦。有什麼可以最容易做到礦石的樣子？就是曲奇。」

鞍山探索館的礦工Cafe有不少小食供應。（顏銘輝攝）

「借了場地，買齊材料，不斷去試，最後試到用竹炭粉，加一點砂糖在表面焗出來。」陳子恒說：「樣子就是不規則，不要壓到像餅乾，加砂糖焗出來就會像閃亮一樣。」

鞍山探索館礦工Cafe的招牌小食礦石曲奇。（顏銘輝攝）

在展館的一個角落，記者無意間發現礦石曲奇的食譜。（顏銘輝攝）

礦石曲奇是自創，腐乳饅頭則來自歷史，為以前外省礦工的食糧。「都想有些食物連繫到本身的歷史，當時候選名單還有燒餅、片糖包，但最後簡單一點，就選腐乳饅頭。」陳子恒說：「以前廣東人窮，會用腐乳撈飯，會不會他們見到後就試一試用饅頭沾腐乳吃？」

陳子恒喜歡咖啡，訪問後在礦工Cafe大顯身手。（顏銘輝攝）

由歷史體驗館升級為山屋 加強行山及環保教育

開館初期，鞍山探索館以歷史文化活動為主，介紹礦場、教會及村落故事。漸漸地，探索館擺更多比重在野外活動上，推廣環境保育。在鄉郊保育辦公室的鄉郊保育資助計劃下，鞍山探索館推出馬鞍山村「山屋」實驗計劃，推出草地露營及山屋宿營服務，又在3月舉行礦山節。

在鄉郊保育辦公室的鄉郊保育資助計劃支持下，鞍山探索館在3月舉行礦山節。（顏銘輝攝）

鞍山探索館的宿營服務並不一定是單純過夜睡一晚，更多是結合其他歷史文化及自然導賞活動，例如在復活節假期，他們舉辦「山屋日出Staycation」，晚上體驗野炊，翌日清晨行山到彎曲山看日出。以前，鞍山探索館也辦過「咖啡營」，露營活動包括由陳子恒教導炒咖啡的技巧。

經過活化工程後，鞍山探索館提供山屋的宿營服務。（顏銘輝攝）

全港首個提供山屋概念服務場地

在外國的崇山峻嶺，山屋十分常見，因為行山可能需要行2至3日，途中需要山屋過夜，但香港的山野那麼近城市，一日內可來回。那麼香港的山屋可以做什麼？陳子恒說：「我們看到一個現象，大家對登山的態度，可能會當出街去玩，或者去公園行個圈，準備上相對較少，所以我們在這一方面可以做得更多。提醒他們上面的環境，希望他們有更好的體驗。」

鞍山探索館是全港首個提供山屋概念服務場地，為登山者提供互相交流、休憩場所及安全登山資訊，關注登山者安全，互相交流及享受大自然所帶來價值的地方。

陳子恒介紹鞍山探索館的歷史。（顏銘輝攝）

在3月15日，早上風平浪靜，但下午出現突如其來的狂風暴雨，天文台掛起黃色暴雨警告。陳子恒以那天為例子：「我們見到有些朋友準備上去露營，我都勸他們多留一會再出發。可能他們上山時沒有留意天氣變化，途中又收不到電話訊號，但我們見到這些天氣狀況，都會提醒他們，會不會更改行程？或者提早下山？去避開惡劣天氣。」

陳子恒擔任鞍山探索館館長10年。（顏銘輝攝）

香港山屋應着重公眾教育 非單純提供服務

主席為立法會議員鄭泳舜的組織青途，早前發表行山人士的調查，報告提倡香港參考日本在山徑設置休憩型山屋。外國山屋會為行山人士提供留宿及膳食服務，而陳子恒認為香港山屋應該更注重教育。他說：「究竟定位是公眾教育推廣，還是一個純粹的服務提供者？我覺得真的需要多一點公眾教育，例如無痕山林、自己垃圾自己帶走的概念，減少我們做野外活動時對地方的影響。」

在2020年的「山野大奇蹟日」，鞍山探索館館長陳子恒在昂平拾到一枝筷子，估計是露營人士留下的。（顏銘輝攝）

「山野大奇蹟日」義工清徑 馬鞍山顯眼位置撿多個安全套

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陳子恒在疫情期間舉辦過淨山活動，包括2020年的「山野大奇蹟日」。他說：「都幾心痛，你會在想像不到的地方都看到有垃圾。昂平是個很空曠的地方，可能大風，吹到周圍都有垃圾，有的甚至掛在樹上。多些人關注無痕山林，跟這個概念去做，對環境的影響就會少一點。」

在2020年，鞍山探索館還舉辦植樹活動。（受訪者提供）

回顧10年，經歷過颱風山竹吹襲，捱過3年疫情，鞍山探索館由一片廢墟變成有聲有色的山屋，逐步為大眾認識。樊文韜說：「我們在第一年的時候，沒有想過會去到第五年，在第五年時也沒有想過去到10年。這是上天給我們特別的禮物、一份恩典，當然還有大家同事用了很多腦汁去創造出來。」樊文韜現在處理更多機構的其他事務，鞍山探索館的日常管理都是由館長陳子恒負責。

從歷史文化，行到郊野保育，鞍山探索館的下個10年會是怎樣？樊文韜說：「我們都希望，現在都醞釀中，可不可以讓人上來放鬆一下，有精神健康方面的支援？讓他們登山，看看綠色的東西，減壓或者令自己輕鬆一點，因為都市人真的很需要。」至於陳子恒的目標很簡單，他說：「希望香港人會知道，香港有一間山屋在馬鞍山，就是鞍山探索館。」