英超︱列斯聯連續兩仗大敗戰術慘被狠批　球迷不離不棄感動比爾沙

撰文：吳慕兒
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每支球隊狀態都會有起跌，尤其作為一支護級份子，總有被對手大炒的時候。列斯聯繼上仗被曼城大數0：7之後，主場面對阿仙奴再被大炒1：4，令領隊比爾沙承受巨壓，列斯聯球迷不單沒有喝倒采，更高唱打氣歌支持這位老帥，令他十分感動。
然而不是人人也有這份耐性與深情，前利物浦主帥桑拿士便大肆抨擊比爾沙的戰術。

列斯聯連續兩仗被大炒，球員一臉沮喪。（Getty Images）

1：4慘負阿仙奴後，直播室內的桑拿士批評比爾沙帶領的列斯聯如在「學校操場」（school playground）踢球，直指球隊表現「絕對可恥」，「上半場他們已可失掉6、7球，他們陣中有很多年輕球員，也有一些傷兵，但你不能以此表現贏得英超聯賽。如何他們繼續這樣踢，他們便大有麻煩。」

「最令我難以理解的是，這是他們被教導出來的踢球方式。我不肯定這是否只是年輕球員的問題，關鍵在於踢球的方式。他們不夠能力去這樣踢，變得很脆弱。他們以1：6、0：7輸波……」桑拿士斥責，「他要求一班實力不足的球員，像10至12年前的巴塞隆拿那樣踢波。」面對英超前列對手，列斯聯一貫主攻風格，結果一再慘敗，桑拿士認為是領隊的責任，「我不肯定球迷還可以忍多久。」

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列斯聯再次吃下大敗，令比爾沙大受批評。（Getty Images）

列斯聯球迷不離不棄

即使桑拿士等球評人對比爾沙大肆抨擊，艾蘭路球場內，一眾主場球迷並未對列斯聯和比爾沙喝倒釆，賽後更一如以往繼續高唱比爾沙的名字，令這位阿根廷老帥大為感動：「這是出於對球會的熱愛，有些時候，大部分的支持純粹來自球隊獲勝，在連續吃下3場敗仗、合共失掉14球之後，仍然獲得那樣的支持和親近，正是列斯聯球迷與別不同之處，確認他們對球隊毫無保留的熱愛。」

對上8場英超比賽，列斯聯只贏得1場，也是比爾沙出任列斯聯領隊3年半以來，首次吃下3連敗。他們在頻密賽程加上傷兵眾多之下，先以2：3負車路士，繼而被曼城重挫0：7，今輪再被阿仙奴以1：4擊倒。

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對阿仙奴一仗，列斯聯陣中缺少了10個一隊成員，當中8人受傷，1人停賽，迪亞高洛蘭迪則患病未能上陣。比爾沙說，「我不能忽略陣中缺少了10個球員，不能否認那實在很困難，但我不能以多人缺陣作為落敗藉口。」

列斯聯又輸一場，英超18戰過後只得16分，今季持續陷入降班危機，目前排第16位，與第18位的般尼看似有5分差距，惟後者較列斯少賽3場，第17位屈福特也較列斯聯少賽2場。

即使球隊今季表現未如理想，目前比爾沙仍未失去管理層的支持，畢竟正是他的過人功力，列斯聯才可在闊別16年之後重返英超。可是他本人也承認，不能對被炒一事免疫。桑拿士率先對他提出質疑，「列斯聯已是比爾沙執教年期最長的球會，重返英超時間不長，未來3至4年，他們可以容忍同一情況（連仗被大炒）繼續發生嗎？」

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