利物浦再奪英超︱開季前無人能料　爆冷封王全世界專家跌破眼鏡

利物浦今季在新帥史諾（Arne Slot）領軍下，早段已在英超聯賽榜首遙遙領放，最終在極大優勢下提早封王，贏得具說服力。如今一切似乎順理成章，但回看今季開季時包括《01體育》在內的全球各地足球專家預測，沒有任何一人成功預見利物浦今季能在英超封王。



事實上，連最樂觀的紅軍球迷，也不敢大膽猜想愛隊奪冠。無論是大家太睇小史諾，還是估不到曼城會嚴重脫腳，結果就是全世界集體「睇錯市」。程度上或許比不上李斯特城在2015/16球季童話式封王，大跌眼鏡的情況其實相去不遠。



利物浦今季在新帥史諾（Arne Slot）領軍下在英超封王，全世界無人能料。（路透社）

BBC 30名宿全部估錯

全世界齊齊「睇錯市」，最誇張的首推英國廣播公司（BBC）。他們請來30位不同年代的足球名宿和專家作出英超預測，陣容空前龐大，從禾確特（Theo Walcott）、米卡李察士（Micah Richards），到華度（Chris Waddle）和瑟頓（Chris Sutton），以至英格蘭女足兩大名將Fara Williams和Ellen White，無一估中冠軍是利物浦。

30位專家當中，19人預測曼城能夠五連霸，11人認為阿仙奴終可封王，撐曼城封王的瑟頓稱，「過去數年，曼城在心理上建立優勢，當事情變得艱辛時，他們仍能茁壯成長。」 曾效力利物浦的梅菲認為，曼城在末段衝刺方面「超級有信心」，為他們在起步已佔優勢。

多位曾效力阿仙奴的名宿，均支持舊主，Ellen White已連續兩季捧阿仙奴奪冠，「他們上季已很接近，細微差異決定冠軍誰屬，今季也會是一樣，不過今次他們會順利衝線。」禾確特稱，「今年會是阿仙奴的最佳機會……我感覺阿迪達已從過去兩季中學習，今年可能會是屬於他的一年。」

英國廣播公司（BBC）請來30位足球名宿和專家作出英超預測，無一估中冠軍是利物浦。（BBC截圖）

開季前專家怎樣看利物浦？

沒有一人估到利物浦奪冠，最接近的已是兩位曾效力紅軍的禾諾克（Stephen Warnock）和Fara Williams，他們都預測利物浦可獲亞軍，多達23位專家估利物浦可獲第三名，2人料他們獲第四。華度充滿自信地宣稱：「冠軍只是曼城和阿仙奴兩隊之爭，沒有其他球隊。」

前愛華頓中場奧士文（Leon Osman）說利物浦是「第三位的自然選擇」，同時說出大家心目中的疑問：「誰知道高普離隊會有什麼影響？」3人甚至預計利物浦前四不入，蘇格蘭前國腳尼雲（Pat Nevin）是其中一人，「我認為他們在史諾麾下需要多一年才能晉身前四」。

利物浦繼2019/20球季後，時隔5年再奪英超冠軍。（路透社）

奧雲估中曼聯不入前四 猜不到歐洲賽席位不保

前利物浦中場梅菲（Danny Murphy）的分析，如今看來依然到位：「在一些未知因素下，史諾擁有一隊相當平衡的球隊，轉會市場沒有花錢買新球員不是大問題。一路上可能會有一些阻滯，以他們擁有的前線火力，他們仍是最可能接近前面兩支球隊的隊伍。」或許機會就是留給有準備的人，曼城、阿仙奴沒有預期下齊受傷兵問題困擾今季水平下跌，利物浦把握機會封王。

英超官網季前做了兩次預測，一次找來4位足球記者，另一次找來包括奧雲在內的10位前英超名將以及英格蘭女足名宿Karen Carney，結果也是雷同。足球記者3人支持阿仙奴，1人估曼城；11個前名將，8人撐曼城，3人支持阿仙奴，奧雲當時預測阿仙奴封王，利物浦、阿士東維拉和曼城入前四，他估中曾效力的另一球隊曼聯未能晉身前四名，但錯誤估計紅魔鬼可獲得一席歐洲賽資格。

《01體育》前四預測 曼城阿仙奴叮噹馬頭 呢一隊可能季軍

《01體育》預測結果一樣慘烈

今季前《01體育》編輯室亦作出英超前四排名預測，結果一樣慘烈，冠軍預測曼城和阿仙奴各佔3人，而且不止無人猜中利物浦封王，曼聯和熱刺更分別獲一半同事支持入前四名，當中更有人認為曼聯可獲季軍，熱刺第四。

Opta季前以超級電腦作出預測，冠軍大熱同是曼城。（Opta）

超級電腦、博彩公司命運也相同

人類或受感情因素影響判斷，超級電腦又如何？Opta今季前以超級電腦作出的預測，冠軍大熱是曼城，而前四熱門球隊分為曼城，阿仙奴、利物浦，以及車路士或紐卡素其中一隊。可見不涉及感情因素之下，大熱門依然是哥迪奧拿領軍的曼城。

多間博彩公司的季前冠軍預測，也是大同小異，大熱門為曼城，次熱是阿仙奴，至於利物浦為第三熱門，看來超級電腦與博彩公司對利物浦奪冠的信心，已較一眾專家和球迷更高。

利物浦英超提早四輪封王，所以專家大跌眼鏡。（路透社）

為何大家季前不看好利物浦？

全世界看淡利物浦，一方面是高普的離開。德國主帥一手重建紅軍，譜寫光輝新一頁，他的離任為更衣室帶來不穩定因素，而且上季球隊在他帶領下看來已無力與曼城和阿仙奴競爭。另一方面，來自荷蘭的新帥史諾沒有英超執教經驗，加上可用新兵只得傷多過踢的基艾沙一人，轉會市場「買咗等如無買」，一來一回之下，怎樣看也覺得難以超越已經四連霸的十億大軍曼城或是愈戰愈勇的阿仙奴。

利物浦今季在無人能料的姿態爆冷封王，季前預測利物浦可獲亞軍的前紅軍守將禾諾克看法可圈可點：「我只是在想，更衣室內一個新鮮的聲音，一些新的構思，將會是一件正面的事情。從我在季前熱身賽的觀察，我認為他們將能夠在比賽中更能控制局面，控球在腳踢法會非常近似曼城和阿仙奴，因為這樣，利物浦不會那麼快便筋疲力盡。」

【利物浦再奪英超圖輯】

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即使「史諾足球」踢法不似曼城和阿仙奴，而是高普高速迫搶戰術的變奏版，禾諾克卻突破盲點，當全世界一致認定利物浦失去高普必定陷入一段不穩或轉型期，只有他看到易帥來投的好處，而史諾帶來的「養生足球」，確是令利物浦在曼城和阿仙奴兩大對手均因傷兵陷入低潮之中「大步檻過」，最終順利封王。